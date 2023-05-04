Игроки Star Wars Jedi: Survivor обсуждают туалетный канон "Звездных войн" ©

Игры по "Звездным войнам" открывают свою вселенную так, как это редко делают фильмы и сериалы, особенно если они (вроде как) с открытым миром, как Jedi: Survivor. Различные планеты сиквела наполнены всевозможными персонажами и предметами, ожидающими своего открытия, и даже есть туалет. Вам может показаться, что открытие того, где Тогруты делают свои дела, не так уж и интересно, но открытие того, что в Survivor есть по крайней мере один туалет, вызвало жаркие споры в сети, потому что, почему бы и нет.



Возможно, Kotaku не первый, кто заметил, что в Jedi: Survivor есть туалет, но он точно был первым, кто написал об этом. Наткнувшись на туалет во время исследования Кобоха, он даже обнаружил, что его можно смыть, и это, как и положено, вознаграждает игрока.

Несмотря на то, что считается, что все, кто живет в далекой-далекой галактике, должны пользоваться туалетом, туалеты редко появляются в материалах по "Звездным войнам". Их не так часто можно увидеть в играх, фильмах и сериалах, потому что остановка, чтобы пописать, обычно не является неотъемлемой частью сюжета. В связи с этим возник вопрос, впервые ли туалет был показан в чем-либо, связанном со "Звездными войнами", и, естественно, у фанатов есть свои соображения.

Как подчеркивает Kotaku в своей статье, хотя это может быть первый туалет, появившийся в игре "Звездные войны", они иногда появлялись и в других формах медиа. В самом первом эпизоде "Мандалорца" на экране был показан туалет.



Кто-то указал на то, что Ведж мочится в эпизоде "Повстанцев", и хотя это вполне может быть единичным случаем в "Звездных войнах", к счастью, емкость, в которую он мочится, не показана. Туалету Survivor придется довольствоваться вторым местом, когда речь идет о лучших открытиях, сделанных в сиквеле на данный момент. Первое место занимает человек-лягушка Тургл. Новый причудливый персонаж, добавленный в лор "Звездных войн", актер которого очень благодарен за все то внимание, которое ему уделяется.