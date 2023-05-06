Игроки Star Wars Jedi: Survivor сообщают, что их бонусы за предварительный заказ продолжают исчезать

Опубликовав сообщение на Reddit, пользователь Tae17Yong сообщил, что после обновления "весь дополнительный контент, который поставлялся с предзаказом и делюксовой версией" Star Wars Jedi: Survivor исчез".
Я предварительно заказал делюксовое издание Jedi Survivor, и первые несколько дней у меня был весь дополнительный контент, который шел вместе с предварительным заказом и делюксом. Вчера я зашел в игру, и весь контент исчез. Я купил игру в EA, поэтому я попробовал восстановить файлы игры, но это не помого. Я перезагрузил свой компьютер, включил и снова выключил его, удалил игру и загрузил ее заново. Но все равно все содержимое пропало. Я также связался с EA, но они пока не ответили мне. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает, как ее решить?
Интересно, что в последующем обновлении он добавил, что хотя DLC вернулось через пару дней после обращения с проблемой, когда они вернулись в игру некоторое время спустя, оно "снова исчезло".
Я серьезно думаю, что это ошибка, связанная с последним патчем, и надеюсь, что она скоро будет исправлен.
EA подтвердила, что проблема "расследуется".
"Команды знают о сообщениях и расследуют проблему", - сообщает комьюнити-менеджер EA_Leeuw. "Если у нас появятся какие-либо обновления, мы надеемся, что сможем поделиться ими с вами как можно скорее".
"Тем временем рекомендуется попробовать восстановить файлы игры, чтобы узнать, восстановит ли это доступ к бонусным предметам, или убедиться, что DLC установлены правильно", после чего они направляют игроков, как устранить неполадки.
Люди предзаказывающие игры должны страдать)
Спонсоры глюкобажных игр
Хорошо, что исчезает. Гафноедов надо наказывать.
У меня в еа пропадала как то FIFA 17,а тут всего лишь бонусы
предзаказы зло
Вот молодцы, а у меня после патча первый вылет за 10 часов произошёл. Чувствую что зря ставил
у меня Delux издание игры после обновление ДОП КОНТЕНТ не из чез! игра в EA Play