Игровой директор Star Wars Jedi: Survivor не хотел дальнейших отсрочек ©

Star Wars Jedi: Survivor не была отложена на более поздний срок из-за выбора команды разработчиков. Точнее из-за окончательнго решения геймдиректора Стига Асмуссена, у которого тоже была возможность попросить у Electronic Arts больше времени на доработку. Оглядываясь назад, можно сказать, что еще несколько недель работы не повредили бы, особенно учитывая состояние релизной версии игры для ПК.

В интервью IGN.com в марте 2023 года Асмуссен объяснил, как была определена дата выпуска 28 апреля 2023 года после многочисленных переносов игры, в том числе 17 марта 2023 года. По его словам, Respawn Entertainment спросили сколько еще времени нужно, чтобы доделать игру. Ответ был «шесть недель», которые закончились ровно 28 апреля 2023 года.

Respawn тщательно продумала эту дату, принимая во внимание также игры, которые должны были быть выпущены в близкое к этому время, в частности Redfall и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Асмуссен пришёл к выводу, что это было хорошее время:

«У нас был шанс получить дополнительное время, но мы отказались, потому что думали, что успеем всё сделать за шесть недель».