Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 301 оценка

Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor намекнул на грандиозный финал игры

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Gutsz
Новости

Камерон Монахэн, сыгравший главного героя в дилогии Star Wars Jedi, перед скорым релизом новой части успел пообщаться с фанатами в социальных сетях. Актер призвал геймеров по всему миру соблюдать разумные рамки приличия и воздержаться от сюжетных спойлеров даже после выхода Star Wars Jedi: Survivor. По иронии, Монахэн намекнул, что сюжет новой игры подарит самый грандиозный финал.

Стоит отметить, что исполнитель роли Кэла Кестиса был достаточно осторожен в своих высказываниях о сюжете Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, он остался в полном восторге от развития истории его персонажа в новой игре, но больше всего его впечатлил финал. Теперь концовка Star Wars Jedi: Survivor для Камерона Монахэна является лучшим моментом во всей франшизе "Звездных Войн" включая блокбастеры на большом экране, анимационные проекты и другие игры.

Что же так сильно впечатлило Монахэна в финале Star Wars Jedi: Survivor, узнаем уже после релиза игры, хотя не исключено, что спойлеры появится за несколько дней до этого. Выход экшена состоится 28 апреля на ПК и консолях.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
LordAscarot

Видимо эпично убьется о Вейдера опять...

5
jax baron

Вейдар его убьёт.

2
Xndr DeKoz
намекнул на грандиозный финал игры

но это будет в 7 части

2
Алексей Глушков

Обычно после обещаний "ГРАНДИОЗНОГО" финала выходит грандиозный пшик.

1
tvorog8088

Оби Вана покажут, больше у них ни на что фантазии не хватит)))

1
zudmitt

Монахэн намекнул, что сюжет новой игры подарит самый грандиозный финал.

Видимо секас с Вейдером.

0
TFE

насколько же это жалкая реклама

0
Олег В

грандиозный финал? он окажется геем?

-2