Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor намекнул на грандиозный финал игры ©

Камерон Монахэн, сыгравший главного героя в дилогии Star Wars Jedi, перед скорым релизом новой части успел пообщаться с фанатами в социальных сетях. Актер призвал геймеров по всему миру соблюдать разумные рамки приличия и воздержаться от сюжетных спойлеров даже после выхода Star Wars Jedi: Survivor. По иронии, Монахэн намекнул, что сюжет новой игры подарит самый грандиозный финал.

Стоит отметить, что исполнитель роли Кэла Кестиса был достаточно осторожен в своих высказываниях о сюжете Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, он остался в полном восторге от развития истории его персонажа в новой игре, но больше всего его впечатлил финал. Теперь концовка Star Wars Jedi: Survivor для Камерона Монахэна является лучшим моментом во всей франшизе "Звездных Войн" включая блокбастеры на большом экране, анимационные проекты и другие игры.

Что же так сильно впечатлило Монахэна в финале Star Wars Jedi: Survivor, узнаем уже после релиза игры, хотя не исключено, что спойлеры появится за несколько дней до этого. Выход экшена состоится 28 апреля на ПК и консолях.