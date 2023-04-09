Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor рассказал про работу над игрой и подарил фанату пончо ©

В последние несколько дней проходит мероприятие Star Wars Celebration на котором были представлены разнообразные трейлеры и было сделано несколько анонсов, так же его посетили разнообразные актеры из множества проектов по Звёздным войнам.

Одним из них стал Камерон Монахэн, хорошо известный по роли Кэла Кестиса в дилогии Star Wars — Jedi. Актёр не только поделился с окружающими своими впечатлениями и мыслями о работе в игровой индустрии, но порадовал фанатов неожиданным подарком.

Перед тем как покинуть сцену Монахэн вдруг сорвал с себя пончо и бросил прямиком в толпу фанатов. Дело в том, что его герой в первой игре носил только пончо разных цветов и это даже стало своеобразным мемом, что и подчеркнул актер.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PC, PS5 и Xbox Series 28 апреля.