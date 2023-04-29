Изменение настроек Star Wars Jedi: Survivor может решить одну из проблем на PS5 ©

Перед запуском игры в различных обзорах Jedi: Survivor сообщалось о нескольких ошибках и проблемах с производительностью. Одной из таких проблем на PS5 и Xbox Series X/S был неработающий HDR, который значительно ухудшал визуальное восприятие игры на этих платформах. Однако у владельцев PS5 есть обходной путь, которым пользователь Reddit Boriski_GMC поделился на сабреддите Star Wars Jedi. Для этого нужно зайти в настройки HDR и просто увеличить уровень третьего экрана, или черной точки, на один уровень, а первые два экрана оставить прежними.

Эффективность этого простого исправления была подтверждена несколькими пользователями в этой теме, заявившими, что они страдали от той же проблемы, пока не сделали то, что предлагает Boriski_GMC. По общему мнению, эта корректировка эффективно устраняет проблему HDR, которая, похоже, была особенно заметна на OLED- и LED-телевизорах высокого класса, и сделала игру практически неиграбельной для некоторых пользователей. Постоянное решение от Respawn, скорее всего, появится в первых нескольких обновлениях и исправлениях, поскольку студии необходимо решить и другие проблемы производительности, включая падение кадров в Jedi: Survivor на ПК и отсутствие звука в случайных местах игры.



Положительным моментом на фоне различных проблем, с которыми сталкивается игра на стартовых выходных, является то, что игра пользуется успехом у критиков и игроков. Respawn также заверила игроков, что действует как можно быстрее, чтобы решить эти проблемы.