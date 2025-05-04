Ко Дню «Звёздных войн» команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Теперь все штурмовики в игре говорят по-русски. Помимо этого, были добавлены реплики рейдеров, а также продолжена работа по улучшению синхронизации субтитров и озвучки. Хотя обновление значительно расширяет локализацию, работа над проектом всё ещё продолжается.

Если вы уже устанавливали русификатор ранее, достаточно выбрать русский язык в настройках и перезапустить игру. Это обновление делает прохождение Survivor ещё более атмосферным для русскоязычных игроков.