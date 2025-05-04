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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 2 135 оценок

Ко Дню "Звёздных войн" команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor

butcher69 butcher69

Ко Дню «Звёздных войн» команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Теперь все штурмовики в игре говорят по-русски. Помимо этого, были добавлены реплики рейдеров, а также продолжена работа по улучшению синхронизации субтитров и озвучки. Хотя обновление значительно расширяет локализацию, работа над проектом всё ещё продолжается.

Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста и звука" [v1.2] {GamesVoice}

Если вы уже устанавливали русификатор ранее, достаточно выбрать русский язык в настройках и перезапустить игру. Это обновление делает прохождение Survivor ещё более атмосферным для русскоязычных игроков.

20
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Punisher1

Следующий патч через год наверно будет

4
Случайный Игрок

С такими темпами - да

2
tesla707

Это конечно всё круто, но вряд ли я стану играть второй раз в эту игру.
Игра неплохая, но абсолютно не реиграбельная. Проходил её ещё без русской озвучки.

2
AllConforD

"Ко Дню "Звёздных войн" команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor"

Молодцы ребятушки из GamesVoice, хорошее дело делают, причём, имхо, очень качественно. Дюже приятно было играть в Star Wars Jedi: Survivor с озвучкой.

p.s. Жаль, но, обновления 1.2 я не дождался, хоть и пытался. (добрая улыбка понимания)

Но всё равно, GamesVoice, УВАЖЕНИЕ.