Ко Дню «Звёздных войн» команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Теперь все штурмовики в игре говорят по-русски. Помимо этого, были добавлены реплики рейдеров, а также продолжена работа по улучшению синхронизации субтитров и озвучки. Хотя обновление значительно расширяет локализацию, работа над проектом всё ещё продолжается.
Если вы уже устанавливали русификатор ранее, достаточно выбрать русский язык в настройках и перезапустить игру. Это обновление делает прохождение Survivor ещё более атмосферным для русскоязычных игроков.
Следующий патч через год наверно будет
С такими темпами - да
Это конечно всё круто, но вряд ли я стану играть второй раз в эту игру.
Игра неплохая, но абсолютно не реиграбельная. Проходил её ещё без русской озвучки.
"Ко Дню "Звёздных войн" команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor"
Молодцы ребятушки из GamesVoice, хорошее дело делают, причём, имхо, очень качественно. Дюже приятно было играть в Star Wars Jedi: Survivor с озвучкой.
p.s. Жаль, но, обновления 1.2 я не дождался, хоть и пытался. (добрая улыбка понимания)
Но всё равно, GamesVoice, УВАЖЕНИЕ.