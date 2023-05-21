Мод Star Wars Jedi: Survivor позволяет играть за Дарта Вейдера с уникальными способностями силы и атакующими движениями ©

Моддер 'jedijosh920' выпустил довольно неплохой мод для игры Star Wars Jedi: Survivor, который позволяет играть за самого Дарта Вейдера. Мало того, моддер добавил уникальные способности силы и приемы атаки, которые могут использовать игроки.

Поскольку этот мод позволяет вам сеять хаос в образе самого Повелителя Темной стороны, он полностью изменит ваше отношение к игре. Поэтому рекомендуется использовать его во втором или третьем прохождении игры.

К сожалению, этот мод находится за платной стеной Patreon. Пока не известно, планирует ли jedijosh920 выпустить его публичную версию в будущем. Так что сейчас можно смело предположить, что этого не произойдет, но вполне вероятно, что другие моддеры со временем также выпустят свои собственные бесплатные моды на Дарта Вейдера.

В любом случае, вы можете хотя бы взглянуть на мод в видео ниже. В этом ролике демонстрируются новые способности и приемы атаки, которыми располагает Дарт Вейдер.