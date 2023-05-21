Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 552 оценки

Мод Star Wars Jedi: Survivor позволяет играть за Дарта Вейдера с уникальными способностями силы и атакующими движениями

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butcher69
Новости

Моддер 'jedijosh920' выпустил довольно неплохой мод для игры Star Wars Jedi: Survivor, который позволяет играть за самого Дарта Вейдера. Мало того, моддер добавил уникальные способности силы и приемы атаки, которые могут использовать игроки.

Поскольку этот мод позволяет вам сеять хаос в образе самого Повелителя Темной стороны, он полностью изменит ваше отношение к игре. Поэтому рекомендуется использовать его во втором или третьем прохождении игры.

К сожалению, этот мод находится за платной стеной Patreon. Пока не известно, планирует ли jedijosh920 выпустить его публичную версию в будущем. Так что сейчас можно смело предположить, что этого не произойдет, но вполне вероятно, что другие моддеры со временем также выпустят свои собственные бесплатные моды на Дарта Вейдера.

В любом случае, вы можете хотя бы взглянуть на мод в видео ниже. В этом ролике демонстрируются новые способности и приемы атаки, которыми располагает Дарт Вейдер.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Игорь Остапенко

хоть и лор френдли, но сюжет игры тогда совсем не стыкуется

3
saa0891

Шикарно,во вторую часть Вейдера не завезли (что конечно очень печально,какого бы реально можно было сделать классного Антагониста и кучу эпичных моментов,в первой части концовка просто отвал бошки была) так хоть поиграть за него можно,ещё очень круто что дыхание сделали.

-1
553dark

завезли, поэтому моделька и есть.

4
saa0891 553dark

Ну ты меня прямо обрадовал.

2
SoRaS3

Классная модификация.

-2