Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 314 оценок

На ПК стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor

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butcher69
Новости

На ПК в сервисе Steam стала доступна предзагрузка приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor от EA и разработчиков из Respawn Entertainment

Размер скачиваемых файлов составляет примерно 128 ГБ. Если у вас был открыт клиент и вы не видите кнопки предзагрузки, то перезапустите его и вы сможете предзагрузить игру. Общий вес игры составит 155 ГБ.

Действие Star Wars Jedi: Survivor разворачивается спустя 5 лет после событий предыдущей игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Галактика погружается во тьму, но отчаянное противостояние Кэла лишь набирает обороты. Оттеснённый Империей на задворки галактики, Кэл оказывается в окружении новых и старых угроз. Будучи одним из немногих уцелевших рыцарей-джедаев, Кэл должен защитить галактику в эти тёмные времена.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
samosan

В игре денуво,и нет даже русского текста, поэтому ждём фанатской локализации,взлома и про игру временно не вспоминаем,ибо покупать игру,где есть десяток переводов,но демонстративно нет твоего языка- это зашвар.

0
De Santa

ЭТО ПОБЕДА! Игра «Star Wars Jedi: Survivor» официально будет на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

Час назад в Стиме стартовала предзагрузка «Survivora», где можно выбрать Русский Язык! На Дубляж надеяться не стоит, но интерфейс и субтитры на месте!

0
hom1e

12 комментов и все вонь про язык

0
FlexGum

А новость то какая важная и интересная, аж про все аспекты игры написать захотелось

0
yecog24175

В стиме при выборе языка есть Русский, то ли убрать забыли то рил он есть.

0
FlexGum

Я бы и на английском прошел, но чет так голоса русские понравились, особенно этого пилота корабля. Можно и подождать конечно, к первой скидке бы успели, было бы отлично.

-1
Batchankoff

Осталось дождаться русского дубляжа! Первая часть очень понравилась.

-2
danilukHF

Ну и как обычно русского никакого вообще перевода нет от этой долбаной EA.

-2
Batchankoff

Официального вряд-ли будет конечно, но неофициальный планировался уже давно https://www.playground.ru/star_wars_jedi_survivor/news/russkaya_lokalizatsiya_jedi_survivor_mozhet_vyjti_posle_reliza_igry-1608801

-3
Sidorovich12

Тогда и играть смысла нет.

0
Комментарий удален
De Santa Sidorovich12

русский будет офицально

-1
Sidorovich12 De Santa

Будем надеяться.

0
Стас Кежун

Что интересно - при начале Стим спрашивает про язык установки, где есть Русский... Хз, походу это касается только лицензионного соглашения.

-3
FlexGum

Скорее всего это стандартное соглашение

-3
De Santa FlexGum

Если игра полностью на английском то и соглашение тоже

0
FlexGum De Santa

лять да успокойтесь вы беливеры, нету там русского, уже 3я игра от ЕА без перевода будет. Хуже вас только беливеры что денувы не будет каждый раз перед каждой новой игрой.

0
De Santa FlexGum

а скриншоты из стима не смущают?

0
FlexGum De Santa

Конечно смущает, посмотрим релиз, на странице стима нет ничего об этом. Может на старте тогда куплю даже

0