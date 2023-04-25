На ПК стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor

На ПК в сервисе Steam стала доступна предзагрузка приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor от EA и разработчиков из Respawn Entertainment
Размер скачиваемых файлов составляет примерно 128 ГБ. Если у вас был открыт клиент и вы не видите кнопки предзагрузки, то перезапустите его и вы сможете предзагрузить игру. Общий вес игры составит 155 ГБ.
Действие Star Wars Jedi: Survivor разворачивается спустя 5 лет после событий предыдущей игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Галактика погружается во тьму, но отчаянное противостояние Кэла лишь набирает обороты. Оттеснённый Империей на задворки галактики, Кэл оказывается в окружении новых и старых угроз. Будучи одним из немногих уцелевших рыцарей-джедаев, Кэл должен защитить галактику в эти тёмные времена.
В игре денуво,и нет даже русского текста, поэтому ждём фанатской локализации,взлома и про игру временно не вспоминаем,ибо покупать игру,где есть десяток переводов,но демонстративно нет твоего языка- это зашвар.
ЭТО ПОБЕДА! Игра «Star Wars Jedi: Survivor» официально будет на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Час назад в Стиме стартовала предзагрузка «Survivora», где можно выбрать Русский Язык! На Дубляж надеяться не стоит, но интерфейс и субтитры на месте!
12 комментов и все вонь про язык
А новость то какая важная и интересная, аж про все аспекты игры написать захотелось
В стиме при выборе языка есть Русский, то ли убрать забыли то рил он есть.
Я бы и на английском прошел, но чет так голоса русские понравились, особенно этого пилота корабля. Можно и подождать конечно, к первой скидке бы успели, было бы отлично.
Осталось дождаться русского дубляжа! Первая часть очень понравилась.
Ну и как обычно русского никакого вообще перевода нет от этой долбаной EA.
Официального вряд-ли будет конечно, но неофициальный планировался уже давно https://www.playground.ru/star_wars_jedi_survivor/news/russkaya_lokalizatsiya_jedi_survivor_mozhet_vyjti_posle_reliza_igry-1608801
Тогда и играть смысла нет.
русский будет офицально
Будем надеяться.
Что интересно - при начале Стим спрашивает про язык установки, где есть Русский... Хз, походу это касается только лицензионного соглашения.
Скорее всего это стандартное соглашение
Если игра полностью на английском то и соглашение тоже
лять да успокойтесь вы беливеры, нету там русского, уже 3я игра от ЕА без перевода будет. Хуже вас только беливеры что денувы не будет каждый раз перед каждой новой игрой.
а скриншоты из стима не смущают?
Конечно смущает, посмотрим релиз, на странице стима нет ничего об этом. Может на старте тогда куплю даже