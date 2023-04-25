На ПК стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor ©

На ПК в сервисе Steam стала доступна предзагрузка приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor от EA и разработчиков из Respawn Entertainment

Размер скачиваемых файлов составляет примерно 128 ГБ. Если у вас был открыт клиент и вы не видите кнопки предзагрузки, то перезапустите его и вы сможете предзагрузить игру. Общий вес игры составит 155 ГБ.

Действие Star Wars Jedi: Survivor разворачивается спустя 5 лет после событий предыдущей игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Галактика погружается во тьму, но отчаянное противостояние Кэла лишь набирает обороты. Оттеснённый Империей на задворки галактики, Кэл оказывается в окружении новых и старых угроз. Будучи одним из немногих уцелевших рыцарей-джедаев, Кэл должен защитить галактику в эти тёмные времена.