На подходе настоящий шедевр: Игроки смогут гладить богликов в Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля, и, поскольку релиз игры уже не за горами, мы узнали многое о том, чего стоит ожидать от игры Star Wars - но не все. Смогут ли игроки погладить богликов? К счастью, для всех фанатов, боглика действительно можно будет погладить в новой игре Respawn.
Твиттер-аккаунт PlayStation UK подтвердил эту чрезвычайно важную информацию и поделился видеороликом, демонстрирующим поглаживание в действии. Как вы можете видеть, главный герой Кэл Кестис приседает и расчесывает шерсть существа, вызывая игривый и довольный звук у маленького зверька.
Боглик - это существо, обитающее на планете Богано. Они появились во вселенной "Звездных войн" в 2019 году в игре Star Wars Jedi: Fallen Order.
Jedi: Survivor выходит 28 апреля на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК (для которого требуется 155 Гб свободного места).
Как долго руссик придётся ждать от умельцев?
Так вот на что уйдет 155 гб места на моем диске
Моделька видно сделана с любовью )))
Вот в эту игру добавили новые технологии )
Это точно,всё квадратное.
Моделька просит: "пристрелите меня".
Ломать будут очень долго, если вообще будут
Некоторые по неосторожности погладили зверька "Мандатра". Теперь вот вынуждены до совершеннолетия .....
А будет сверх-технологичный контейнер, засасывающий тварей? Будет ли Кэл "спасать" тварей таким образом и собирать их ̶н̶а̶ ̶с̶к̶о̶т̶о̶б̶о̶й̶н̶ю̶ в спец-помещение для содержания и размножения?:))))
Фантастические твари и где они обитают