Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 297 оценок

На подходе настоящий шедевр: Игроки смогут гладить богликов в Star Wars Jedi: Survivor

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butcher69
Новости

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля, и, поскольку релиз игры уже не за горами, мы узнали многое о том, чего стоит ожидать от игры Star Wars - но не все. Смогут ли игроки погладить богликов? К счастью, для всех фанатов, боглика действительно можно будет погладить в новой игре Respawn.

Твиттер-аккаунт PlayStation UK подтвердил эту чрезвычайно важную информацию и поделился видеороликом, демонстрирующим поглаживание в действии. Как вы можете видеть, главный герой Кэл Кестис приседает и расчесывает шерсть существа, вызывая игривый и довольный звук у маленького зверька.

Боглик - это существо, обитающее на планете Богано. Они появились во вселенной "Звездных войн" в 2019 году в игре Star Wars Jedi: Fallen Order.

Jedi: Survivor выходит 28 апреля на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК (для которого требуется 155 Гб свободного места).

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Abarmot90

Как долго руссик придётся ждать от умельцев?

9
Dry2Ice

Так вот на что уйдет 155 гб места на моем диске

7
Деиман

Моделька видно сделана с любовью )))

Вот в эту игру добавили новые технологии )

4
AndruhaGruz

Это точно,всё квадратное.

1
Hexagene

Моделька просит: "пристрелите меня".

0
AlexVurhis

Ломать будут очень долго, если вообще будут

2
bubenson

Некоторые по неосторожности погладили зверька "Мандатра". Теперь вот вынуждены до совершеннолетия .....

0
Аристов--Черный

А будет сверх-технологичный контейнер, засасывающий тварей? Будет ли Кэл "спасать" тварей таким образом и собирать их ̶н̶а̶ ̶с̶к̶о̶т̶о̶б̶о̶й̶н̶ю̶ в спец-помещение для содержания и размножения?:))))

0
deusMarshall

Фантастические твари и где они обитают

0