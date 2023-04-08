На подходе настоящий шедевр: Игроки смогут гладить богликов в Star Wars Jedi: Survivor ©

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля, и, поскольку релиз игры уже не за горами, мы узнали многое о том, чего стоит ожидать от игры Star Wars - но не все. Смогут ли игроки погладить богликов? К счастью, для всех фанатов, боглика действительно можно будет погладить в новой игре Respawn.

Твиттер-аккаунт PlayStation UK подтвердил эту чрезвычайно важную информацию и поделился видеороликом, демонстрирующим поглаживание в действии. Как вы можете видеть, главный герой Кэл Кестис приседает и расчесывает шерсть существа, вызывая игривый и довольный звук у маленького зверька.

Боглик - это существо, обитающее на планете Богано. Они появились во вселенной "Звездных войн" в 2019 году в игре Star Wars Jedi: Fallen Order.

Jedi: Survivor выходит 28 апреля на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК (для которого требуется 155 Гб свободного места).