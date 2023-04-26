Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 315 оценок

На релизе в Star Wars Jedi: Survivor будет фоторежим, разработчики показали несколько завораживающих скриншотов

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Gutsz
Новости

Игры современного поколения, благодаря графическим технологиям, получаются невероятно красивыми. Теперь практически к каждому новому релизу требуется встроенные фоторежим, который позволял бы запечатлеть всю красоту игры. Похвастаться уникальными скриншотами можно будет и из Star Wars Jedi: Survivor, где на старте обещают проработанный фоторежим.

Разработчики из студии Respawn Entertainment в недавнем сообщении подтвердили, что фоторежим в Star Wars Jedi: Survivor будет доступен вместе с выходом игры в первые день релиза. Команда постаралась реализовать в нем все привычные инструменты для редактирования сцены, которые позволят геймерам создавать красивые скриншоты и делиться художественным оформлением самых разных мест из игры.

Вот несколько скриншотов из Star Wars Jedi: Survivor, созданных разработчиками игры с помощью фоторежима:

Выход Star Wars Jedi: Survivor состоится уже через несколько дней — 28 апреля 2023 года на ПК и консолях.

Скриншоты
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tben88

Третий скрин напоминает уровень из первой части с огромной птицей. Классный уровень и режиссура там класс

0
caramba1999

И правдо как раз для такой игры с оптимизацией пока не известной и фоторежим не нужен, там и так будет слай шоу.

Хааа

-1