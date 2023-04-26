На релизе в Star Wars Jedi: Survivor будет фоторежим, разработчики показали несколько завораживающих скриншотов ©

Игры современного поколения, благодаря графическим технологиям, получаются невероятно красивыми. Теперь практически к каждому новому релизу требуется встроенные фоторежим, который позволял бы запечатлеть всю красоту игры. Похвастаться уникальными скриншотами можно будет и из Star Wars Jedi: Survivor, где на старте обещают проработанный фоторежим.

Разработчики из студии Respawn Entertainment в недавнем сообщении подтвердили, что фоторежим в Star Wars Jedi: Survivor будет доступен вместе с выходом игры в первые день релиза. Команда постаралась реализовать в нем все привычные инструменты для редактирования сцены, которые позволят геймерам создавать красивые скриншоты и делиться художественным оформлением самых разных мест из игры.

Вот несколько скриншотов из Star Wars Jedi: Survivor, созданных разработчиками игры с помощью фоторежима:

Выход Star Wars Jedi: Survivor состоится уже через несколько дней — 28 апреля 2023 года на ПК и консолях.