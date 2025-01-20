Новое видео Star Wars: Jedi Survivor демонстрирует заметное улучшение изображения на PS5 Pro с обновлённой версией PSSR

Digital Foundry уже заявляла, что Star Wars: Jedi Survivor выглядела «очень плохо» на PS5 Pro по сравнению со стандартной моделью PS5. EA обязалась улучшить качество изображения в следующем обновлении, которое вышло несколько дней назад. Патч представил в игре более новую версию PSSR.

Теперь пришло время взглянуть, были ли на самом деле решены проблемы с Jedi Survivor на PS5 Pro. Тема была поднята редакционной группой GamingTech, которая заявляет, что качество изображения на самом деле значительно улучшилось по сравнению с обновлением № 9. Видео представляет сравнение, где даже при высоком сжатии YouTube вы действительно можете увидеть явные улучшения.

Однако не все идеально. GamingTech указывает, что мерцание все еще довольно заметно в окружающей среде (эффект мерцания краев объектов, заметный в первую очередь на растительности). Другое критическое мнение касается невозможности отключить трассировку лучей. По мнению редакторов, было бы полезно иметь возможность отключить трассировку лучей на PS5 Pro в Jedi Survivor, чтобы увеличить собственное разрешение.