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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 1 849 оценок

Новое видео Star Wars: Jedi Survivor демонстрирует заметное улучшение изображения на PS5 Pro с обновлённой версией PSSR

monk70
Новости

Digital Foundry уже заявляла, что Star Wars: Jedi Survivor выглядела «очень плохо» на PS5 Pro по сравнению со стандартной моделью PS5. EA обязалась улучшить качество изображения в следующем обновлении, которое вышло несколько дней назад. Патч представил в игре более новую версию PSSR.

Новый патч Star Wars Jedi Survivor для PS5 Pro обновляет PSSR до последней версии, улучшая качество изображения

Теперь пришло время взглянуть, были ли на самом деле решены проблемы с Jedi Survivor на PS5 Pro. Тема была поднята редакционной группой GamingTech, которая заявляет, что качество изображения на самом деле значительно улучшилось по сравнению с обновлением № 9. Видео представляет сравнение, где даже при высоком сжатии YouTube вы действительно можете увидеть явные улучшения.

Однако не все идеально. GamingTech указывает, что мерцание все еще довольно заметно в окружающей среде (эффект мерцания краев объектов, заметный в первую очередь на растительности). Другое критическое мнение касается невозможности отключить трассировку лучей. По мнению редакторов, было бы полезно иметь возможность отключить трассировку лучей на PS5 Pro в Jedi Survivor, чтобы увеличить собственное разрешение.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PolGhost

Я особо не смотрел роликов по игре, но ГГ действительно так бегает как в этом ролике? Максимально странный бег. Будто бы бухой, пытается пересилить себя и бежать

2
ze1n_82

а как они там версию посмотрели?) да уж давно лучше новаый патч гт7 поправил, стал графоннн прям

-3