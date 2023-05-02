Новые сравнения производительности Star Wars Jedi: Survivor после патча показывают заметное улучшение FPS

Star Wars Jedi: Survivor стала еще одним ужасным, с точки зрения технического состояния, релизом на ПК. Проект преследуют хорошо знакомые для геймеров проблемы: заикания, просадки FPS и баги. Благо пользователям не пришлось слишком долго мучатся с плохой производительностью игры, разработчики довольно оперативно выпустили первое обновление с исправлениями. Как показывают новые тесты производительности Star Wars Jedi: Survivor, патч действительно улучшает оптимизацию на ПК.
Сравнение производительности патча Star Wars Jedi: Survivor на RTX 3060 Ti:
Обновление Star Wars Jedi: Survivor было призвано решить ряд проблем с низкой производительностью игры даже на мощных видеокартах. Судя по сравнению с релизной версией игры, патч действительно добавляет FPS. Проект по-прежнему рекомендуется запускать без использования трассировка лучей и тогда после установки обновления можно получить прирост производительности до 60-70%.
Сравнение производительности патча RTX 4080:
Согласно наблюдением, в новом обновлении разработчики улучшили распределение ресурсов ПК для игры. Теперь Star Wars Jedi: Survivor правильно распределяет нагрузку на графический процессор и не вызывает утечку памяти из-за чего проект работает намного лучше. Экшен даже стал лучше работать на Steam Deck, где после обновления можно увидеть 30 кадров в секунду:
Star Wars Jedi: Survivor уже вышла и доступна для игры на ПК и консолях.
У меня вообще после патча первые 30-40 минут FPS 50-60 стабильно, а потом дикие фризы начинаются и уже FPS 30-40 а в некоторых моментах вообще до 20 падает
Видимо утечку памяти не исправили
Если это называть оптимизацией то это позор. Они тупо увеличили загрузку GPU, за счет этого и увеличился FPS. Уже заколебали выпускать сырой продукт, обленились разработчики.
Они улучшили работу проца в игре, из-за чего видеокарта стала отрабатывать лучше и выдавать больше кадров, поэтому и увеличилась ее загрузка
Ну так причина низкого FPS недогрузке видеокарты
И то даже сейчас, видеокарта все ещё не нагружается нормально.
Подучи как вообще работают компоненты пк
Видеокарта не может отрисовать кадры, если процессор их ей не отдает. Тут все дело в нагрузке на проц
Даа... а почему тогда в приведенном видео - проц нагружен на 40%)