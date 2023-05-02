Новые сравнения производительности Star Wars Jedi: Survivor после патча показывают заметное улучшение FPS ©

Star Wars Jedi: Survivor стала еще одним ужасным, с точки зрения технического состояния, релизом на ПК. Проект преследуют хорошо знакомые для геймеров проблемы: заикания, просадки FPS и баги. Благо пользователям не пришлось слишком долго мучатся с плохой производительностью игры, разработчики довольно оперативно выпустили первое обновление с исправлениями. Как показывают новые тесты производительности Star Wars Jedi: Survivor, патч действительно улучшает оптимизацию на ПК.

Сравнение производительности патча Star Wars Jedi: Survivor на RTX 3060 Ti:

Обновление Star Wars Jedi: Survivor было призвано решить ряд проблем с низкой производительностью игры даже на мощных видеокартах. Судя по сравнению с релизной версией игры, патч действительно добавляет FPS. Проект по-прежнему рекомендуется запускать без использования трассировка лучей и тогда после установки обновления можно получить прирост производительности до 60-70%.

Сравнение производительности патча RTX 4080:

Согласно наблюдением, в новом обновлении разработчики улучшили распределение ресурсов ПК для игры. Теперь Star Wars Jedi: Survivor правильно распределяет нагрузку на графический процессор и не вызывает утечку памяти из-за чего проект работает намного лучше. Экшен даже стал лучше работать на Steam Deck, где после обновления можно увидеть 30 кадров в секунду:

Star Wars Jedi: Survivor уже вышла и доступна для игры на ПК и консолях.