Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 299 оценок

Новый геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor, представленный на Star Wars Celebration

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monk70
Новости

Star Wars Jedi: Survivor была показана вместе с финальным геймплейным трейлером на Star Wars Celebration, как было объявлено несколько дней назад. Таким образом, это последний, захватывающий взгляд на механику ожидаемого сиквела в ожидании официального выпуска, назначенного на 28 апреля.

Команда разработчиков Respawn Entertainment поставила перед собой цель улучшить опыт Star Wars Jedi: Survivor во всех аспектах, от боевой системы до структуры. Видео подтверждает многие из этих нововведений, стили, доступные Кэлу Кестису, еще более интересные и многогранные этапы исследования, множество миров для посещения и сектор повествования, который обязательно вовлечет поклонников «Звездных войн» и не только.

События Star Wars Jedi: Survivor происходят через пять лет после истории, рассказанной в первой главе серии, с Кэлом, который тем временем столкнулся с несколькими миссиями и стал сильнее и лучше осознал свои способности джедая, о чем свидетельствует то, что он сохранил навыки из Fallen Order.

Трейлеры
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Комментарии: 37
Ваш комментарий
golab42

Круть, надеюсь умельцы руссик быстро подкрутят, тогда можно брать)

3
JohnTornton

можно бесплатно взять. есть ли разница?
за руссик вы же тоже не собираетесь платить, а ведь это работа и старание.
так зачем нести тем, кто сам ушёл?

-5
Serzh19 JohnTornton

Ну пойди возьми бесплатно, хоть одну, новую игру с денувой...

-2
one_less_name Serzh19

это такую, как хогвартс?

3
JohnTornton Serzh19

а у тебя жизнь настолько скучна, что тебе какая-то там компухтерная игра нужна в день выхода?

5
Executor666 JohnTornton

Здесь таких полно. Ждут новинок так, как будто в жизни больше ничего нет.

2
XDDRUS

О господи, эта уебнская анимация бега(

2
NarkoSky

Надеюсь сделают русскую озвучку.

1
V3RB

Угадай, будет ли озвучка, если КЖП настолько любит Россию, что удалила ее из фифни (сборную, лигу)?

0
askazanov

Поиграть можно, но только торентидишен версию.

0
Aellie

Выглядит впечатляюще, интересно стало. Анимация только ну... средненько.

0
Jeff-xxx
0
Protocol10

почем электроники её хотят толкать пекушатам, тысяч по 5?

0
mr_4if

Класс.

-1
ron in

надеюсь за ново не придётся открывать те же навыки что и впервой части а то будет так тупо

-1
Serpentrage

Готика1-3, ризены, элексы - передают привет =)

0
AndruhaGruz

Выглядит достойно.

-2
fox nemets

Главный герой похож на рыжего ушлепка беспредельщика из банды нацистов сериала Во все тяжкие!!

-2
Aellie

Не, он похож на чокнутого маньяка из сериала Готэм!!

2
Serpentrage Aellie

Ващет он гей из сериала Бесстыжие. Очень активный и пассивный тоже.

-1
dima_quant

игра будет как первая часть аля лара крофт, или нормальную игру делают, где будет экшон без грабниц?

-2
irinblch13

Я думал гг хуже стать не мог, но...

-5
Serpentrage

счя тебе лгбт любители напихают )

-5
termikk

такая шляпа , помню в первую пытался играть хватило на часа два удалил и больше даже не притрагивался к этому куску гомна !

-6
Serpentrage

название же - ЗВ! а то что играешь за какого-то заднеприводного в аквариуме с дилдо в руках это побоку - и так сойдет =)

-1
Serpentrage

Играть за гея такое себе. Лучше бы дали настроить внешность и пол.

-8
Kartonkratos

Тебя геи начали минусовать, так как ты задел их чувства )

3
Serpentrage Kartonkratos

Да я знал что на пг полно скрытых любителей шлифануть колбасу =)

-1
DarkoLay

А кто сказал что он гей?

0
Kartonkratos Serpentrage

Да их во всех странах хватает этих любителей! так сказать раковая опухоль человечества!

0
Serpentrage DarkoLay

Глаза.

0