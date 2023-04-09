Новый геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor, представленный на Star Wars Celebration

Star Wars Jedi: Survivor была показана вместе с финальным геймплейным трейлером на Star Wars Celebration, как было объявлено несколько дней назад. Таким образом, это последний, захватывающий взгляд на механику ожидаемого сиквела в ожидании официального выпуска, назначенного на 28 апреля.
Команда разработчиков Respawn Entertainment поставила перед собой цель улучшить опыт Star Wars Jedi: Survivor во всех аспектах, от боевой системы до структуры. Видео подтверждает многие из этих нововведений, стили, доступные Кэлу Кестису, еще более интересные и многогранные этапы исследования, множество миров для посещения и сектор повествования, который обязательно вовлечет поклонников «Звездных войн» и не только.
События Star Wars Jedi: Survivor происходят через пять лет после истории, рассказанной в первой главе серии, с Кэлом, который тем временем столкнулся с несколькими миссиями и стал сильнее и лучше осознал свои способности джедая, о чем свидетельствует то, что он сохранил навыки из Fallen Order.
Круть, надеюсь умельцы руссик быстро подкрутят, тогда можно брать)
можно бесплатно взять. есть ли разница?
за руссик вы же тоже не собираетесь платить, а ведь это работа и старание.
так зачем нести тем, кто сам ушёл?
Ну пойди возьми бесплатно, хоть одну, новую игру с денувой...
это такую, как хогвартс?
а у тебя жизнь настолько скучна, что тебе какая-то там компухтерная игра нужна в день выхода?
Здесь таких полно. Ждут новинок так, как будто в жизни больше ничего нет.
О господи, эта уебнская анимация бега(
Надеюсь сделают русскую озвучку.
Угадай, будет ли озвучка, если КЖП настолько любит Россию, что удалила ее из фифни (сборную, лигу)?
Поиграть можно, но только торентидишен версию.
Выглядит впечатляюще, интересно стало. Анимация только ну... средненько.
почем электроники её хотят толкать пекушатам, тысяч по 5?
Класс.
надеюсь за ново не придётся открывать те же навыки что и впервой части а то будет так тупо
Готика1-3, ризены, элексы - передают привет =)
Выглядит достойно.
Главный герой похож на рыжего ушлепка беспредельщика из банды нацистов сериала Во все тяжкие!!
Не, он похож на чокнутого маньяка из сериала Готэм!!
Ващет он гей из сериала Бесстыжие. Очень активный и пассивный тоже.
игра будет как первая часть аля лара крофт, или нормальную игру делают, где будет экшон без грабниц?
Я думал гг хуже стать не мог, но...
счя тебе лгбт любители напихают )
такая шляпа , помню в первую пытался играть хватило на часа два удалил и больше даже не притрагивался к этому куску гомна !
название же - ЗВ! а то что играешь за какого-то заднеприводного в аквариуме с дилдо в руках это побоку - и так сойдет =)
Играть за гея такое себе. Лучше бы дали настроить внешность и пол.
Тебя геи начали минусовать, так как ты задел их чувства )
Да я знал что на пг полно скрытых любителей шлифануть колбасу =)
А кто сказал что он гей?
Да их во всех странах хватает этих любителей! так сказать раковая опухоль человечества!
Глаза.