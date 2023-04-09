Новый геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor, представленный на Star Wars Celebration ©

Star Wars Jedi: Survivor была показана вместе с финальным геймплейным трейлером на Star Wars Celebration, как было объявлено несколько дней назад. Таким образом, это последний, захватывающий взгляд на механику ожидаемого сиквела в ожидании официального выпуска, назначенного на 28 апреля.

Команда разработчиков Respawn Entertainment поставила перед собой цель улучшить опыт Star Wars Jedi: Survivor во всех аспектах, от боевой системы до структуры. Видео подтверждает многие из этих нововведений, стили, доступные Кэлу Кестису, еще более интересные и многогранные этапы исследования, множество миров для посещения и сектор повествования, который обязательно вовлечет поклонников «Звездных войн» и не только.

События Star Wars Jedi: Survivor происходят через пять лет после истории, рассказанной в первой главе серии, с Кэлом, который тем временем столкнулся с несколькими миссиями и стал сильнее и лучше осознал свои способности джедая, о чем свидетельствует то, что он сохранил навыки из Fallen Order.