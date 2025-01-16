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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 1 834 оценки

Новый патч Star Wars Jedi Survivor для PS5 Pro обновляет PSSR до последней версии, улучшая качество изображения

monk70
Новости

Сегодня вышел новый патч Star Wars Jedi Survivor для PlayStation 5 Pro, решающий некоторые проблемы, о которых широко сообщалось в последние несколько недель.

Патч 10, полные заметки которого можно найти на официальном сайте игры, обновляет PSSR до последней версии, уменьшает мерцание листвы, улучшает визуальные отражения на реке Кобо и уменьшает мерцание в объемном тумане, что приводит к улучшению качества изображения.

Среди игр, улучшенных для PlayStation 5 Pro, доступных на сегодняшний день, Star Wars Jedi Survivor определенно была среди худших наряду с Silent Hill 2 и несколькими другими, в основном из-за того, что игра использовала старую версию PSSR-апскейлера, которая не могла правильно обрабатывать некоторые визуальные элементы. Однако другие игры, такие как Final Fantasy 7 Rebirth и God of War Ragnarok, значительно выиграли от апскейлера на базе ИИ, показав, что он может обеспечить солидные результаты при правильных условиях и при правильной реализации.

Star Wars Jedi Survivor доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.

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