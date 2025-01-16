Новый патч Star Wars Jedi Survivor для PS5 Pro обновляет PSSR до последней версии, улучшая качество изображения

Сегодня вышел новый патч Star Wars Jedi Survivor для PlayStation 5 Pro, решающий некоторые проблемы, о которых широко сообщалось в последние несколько недель.

Патч 10, полные заметки которого можно найти на официальном сайте игры, обновляет PSSR до последней версии, уменьшает мерцание листвы, улучшает визуальные отражения на реке Кобо и уменьшает мерцание в объемном тумане, что приводит к улучшению качества изображения.

Среди игр, улучшенных для PlayStation 5 Pro, доступных на сегодняшний день, Star Wars Jedi Survivor определенно была среди худших наряду с Silent Hill 2 и несколькими другими, в основном из-за того, что игра использовала старую версию PSSR-апскейлера, которая не могла правильно обрабатывать некоторые визуальные элементы. Однако другие игры, такие как Final Fantasy 7 Rebirth и God of War Ragnarok, значительно выиграли от апскейлера на базе ИИ, показав, что он может обеспечить солидные результаты при правильных условиях и при правильной реализации.

Star Wars Jedi Survivor доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.