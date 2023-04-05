Обнародованы системные требования Star Wars Jedi: Survivor

На официальном сайте EA опубликовали не менее официальные системные требования ожидаемого боевика Star Wars Jedi: Survivor, дабы все неравнодушные пользователи успели, в случае необходимости, сделать апгрейды своих машин. Благо релиз игры состоится в конце текущего месяца, так что время еще есть.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 8 Гбайт;
- Процессор: Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-7700;
- Видеокарта: Radeon RX 580 или Nvidia GTX 1070;
- Места на жестком диске: 155 Гбайт.
Рекомендованные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- Процессор: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11600K;
- Видеокарта: Radeon RX 6700 XT или Nvidia RTX2070;
- Места на жестком диске: 155 Гбайт SSD.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на PC, PS5 и Xbox Series.
Да-да Фил Спенсер, 360gb свободных хватит для series s. Лишь бы продать.
Это точно
На консолях размер поменьше.
Это естественно, потому что там качество хуже.
Не факт.
Там могут просто удалить текстуры высокого разрешения. Вон на Диабло многие жаловались, мол что там 80 гб может весить, а я галочку убрал и игра 40 гб всего заняла.
155 Гбайт. ну не чёсе)
1070 в минималках, чую оптимизации не будет
Мммм, 155 гигабайт несжимаемых текстур, какая прелесть. Разработчики игр что-то вообще охренели в последнее время объёмами своего "роскошного" контента.
скорее всего два набора текстур, для FullHD и 4К
Звучит правдоподобно. Когда-нибудь разработчики догадаются сделать загрузку текстур сверхвысокого разрешения опциональной, но это слишком сложно.
Уже давно догадались. В лицензионных версиях
Пример: в том же Gears 5, Diablo 4 и др вы можете загрузить или можете не загружать 4K текстуры.
системные требования на странице в steam были указаны еще в декабре.
новостник: пора
места многовато требует, наверное, репаки меньше потребуют (вырежут ненужные озвучки и ролики разрабов в конце).
если взломают)
Так говорят про каждую игру с 2014 года. Все хиты взламывают, а Гарика Потного так вообще быстро взломали.
Может, Императрица снизойдет
А деда спейса нет.
Это заговор. Думаю тут затронуты интересы взломщиков подольше помурыжить с "активацией".
Обьясните что в игре такого кроме лица Иена Галлагера?))))
как выйдет, так и объясним
для меня это затычка продолжения секиры
А что, я конечно не любитель соуслайков, но судя по видосу одному, эти игры сравнивать слишком уж нецелесообразно
Да я тоже не особо по соулсам, но секира это скорее кликер. До нее никогда бы на этот жанр не посмотрел. А эта серия ордена - эдакая смесь элементов соулс, боевки секиры и построения мира на манер метроидваний. Ну и это SW, по которой давненько ничего толкового не выходило. Первую часть даже перепрошел, может, и сейчас перепройду, пока не появится репак, ибо с покупкой теперь траблы.
Ну я больше доверяю отцам жанра соулс лайк, чем ea помойке
Не понимаю. Нахера пишут SSD если ее можно установить и на HDD, да грузить будет дольше, но в отличии от других комплектующих никак не скажется на производительность в целом. При условии одного, если игра не будет активно обращаться к диску, что на мой взгляд полный бред, так как в этом случае даже на M2 диске будет фризить, так как будет поступать извечно сырые - необработанные данные в ОЗУ и из-за этого будет фризить. Так что разработчики просто нужные уровни грузят в память а потом по кусочкам подгружают места к которым подойдет игрок, для того чтобы не было новой загрузки уровня с чем справится даже HDD.
Так SSD стоит в рекомендуемых требованиях, как желательный, а не обязательный. Во многих играх так и раньше писали.
Все правильно пишешь, грузить будет дольше, но только при первой загрузке, виндовский sysmain сильно помогает HDD, SSD для игорь, банальный маркетинг. А еще больше всего угораю с мамкиных айтишников которые при любой проблемы со фризами сразу советуют ставить игру на SSD, других ведь проблем не может быть... xD Ведь про прерывания или MSI Mode Tool они конечно-же не слышали в жизни )
Если учитывать, что игра делалась в сотрудничестве с AMD, rx 6700 xt (которая определено мощнее rtx 2070, особенно без приставки super) вызывает вопросы. Обычно такой разброс по железу у проектов сделанных под эгидой nvidia. Та же rx 6600 xt смотрится куда адекватнее на этом месте.
Всё это сотрудничество ограничивается налепливанием шильдика в заставке для рекламы, не более.
Ну хз, немногие игры выпущенные в плотном сотрудничестве с AMD могли похвастаться отличной оптимизацией на их железе. Та же AC Valhalla, хоть и игра так себе, но на картах AMD показывала значительно лучшие показатели, чем на nvidia. Просто много кто так или иначе сотрудничает с AMD, ибо базу консольного железа они производят, но действительно хорошо оптимизируют игры под их видеокарты единицы. Тот же запуск и без того сломанного порта Last of Us в пример, где даже самые топовые модели красных считай вообще не работают.
После the last of us remake, я системным требованиям не доверяю, всё нужно смотреть по факту.
игра по сути тоже что и Павший орден - движок один и тот-же. Там ничего в плане графики не изменилось.
какой ещё один движок? TLOU создана на собственном движке Naughty Dog, а не на Unreal Engine
Видимо изменилось в плане оптимизации.
У таких с 2015 ни чего не меняется.
А где last of us обманули по системкам?
чего? не 130, а уже 150 гигов??
Ну требования вполне демократичные для 2023 года.
155гб - норм)
На самом деле они ровно такие же, что были опубликованы в декабре, за исключением 155 ГБ места на диске вместо 130 ГБ.
155 чтооооооо оО
Помню когда-то были 4 ГБ в минималках, теперь вот 8 хотят. Через пару тройку лет уже и 16 будут в минималках.
ну вроде норм системки
озвучка будет?!
Официально нет, но неофициалку уже анонсировали с голосами из первой части.
Немое кино будет... что за вопрос. Если ты про локализацию, то русского не будет даже в виде сабов.
А сколько первый часть весил пацаны?
55, ну тут 100 ГБ явно какого-то мусора... или анимация бега ГГ столько весит -_-
я думаю 2 часть круче будет чем 1
С хренали вообще такие требования ? Если это все еще тот-же сраный 4 Анреал(считаю один из самых контуженный версих движка)? Прям ВАУ улучшений по трейлеру не увидел, а для запуска этой дрысни им 11600K подавай -_- еще чего? А не не сразу 100500К? И при таких запросах подозрительно мало потребление ОЗУ... т.е. (мне кажется) там 16 в МИНИМУМЕ должно быть... короче требования бред... видимо опять денуво все пожрало -_-
Скорее проц такой из за текстур. Можно обойти это, если будет FSR 2 и DLSS.
качество текстур влияет только на потребление vram и озу, на кол-во fps практически не влияет. Меня больше всего удиваляет, что у них i7 в минималках забыл в коридорной игре, опять что-ли клея обнюхались xD
А я не про FPS, а саму нагрузку детализированных текстур на проц. Если будет DLSS, можно врубить DLDSR с DLSS при средних текстурах и при таком сценарии хороший проц уже не так нужен и при этом чёткость текстур почти не пострадает. А вот на счёт i7, даже интересно, насколько сможет мой i7-4790K вытянуть эту игру с 3060))
Вообще легко, даже стоковый, а про разогнанный хотя бы от 4.3Ghz даже молчу. Ну я надеюсь ты его гнал само-собой, не просто-же ты так взял проц К ))
Тоже склоняюсь к этому, что должен потянуть. Все игры тянет в 2к.
К счастью я его нашёл на ebay и изначально думал брать по максимуму из 4-го поколения. Менять материнку было бы слишком дорого на тот момент. Моя старенькая с этим более-менее справляется, но только при 4.18GHz. Какое-то время был разогнан до 4.4-4.5, но мать отказывается его понимать при такой частоте. Сколько раз перебирал настройки частот и охлаждения, всегда работал так, будто я совсем иначе его настраивал. Короче, так оно, когда не можешь сделать апгрейд всему и сразу. Приходится находить компромиссы)
Минимальные для чего? 720р 30 или 1080р 60? У tlou хоть понятно было чего ждать, а тут как обычно.
Системки давно уже просто дань традициям: в нет практически никакого смысла. Хз, кто на них вообще смотрит. Огромное количество вариаций железа, разрешений, настроек, жалаемой производительности.
Каждый игрок и так примерно представляет, на что способно его железка. В крайнем случае, есть ютуб, который даст гораздо больше понимания.
ну так такие системки и не нужны нафиг никому, нужны подробные: c разрешением, фпс, конфигом, уровнем графики.
в стиме челики на серьезе на форуме с gt230m покупали tlou.
Дофига вариантов и комбинаций. От 720p до 2160p. От 30 до 144 фпс. От низких до ультра. С dlss (несколько вариантов качества) и без. С fsr и без (несколько варианто качества). С лучами и без (несколько вариантов качества и типов лучей).
Плюс процы и видюхи каждые два года новые. Все перечислять за последние 10 лет? Да и с патчами часто производительность меняется. И все равно эти системки, часто, с реальностью далеко. Потому что не учтешь всего и не протестируешь. Ну и нафига они? У кого сомнения, проще на ютубе глянуть схожие конфиги.
Ну и как, помогла им публикация требований?)
Конечно же минималки для 720р и 30 кдс!
Что то маленькие системки по железу на ультрах для столь офигенского проекта! Единственный минус, это вес игры.
Офигенского? Ахахха, приколист)
Поиграй в предыдущую часть. Игра реально отличной получилась. Я два раза её прошёл.
Судя по количеству твоих жестких дисков, странно считать вес минусом.
Да, жёстких много, но многие заполнены в край. А игры я не люблю удалять. Потому, что некоторые раздачи старых игр похерены в сети. Нет любимых раздач. Поэтому я и держу их, а так же их инсталляторы. Тем-самым места всё меньше и меньше становится на жестаках. А плюс фильмы ещё, огромные много сезонные сериалы, музыка, фото, книги, тяжёлые проги, три Виндуса.
155 Гбайт ЧТО?!