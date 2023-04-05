Обнародованы системные требования Star Wars Jedi: Survivor ©

На официальном сайте EA опубликовали не менее официальные системные требования ожидаемого боевика Star Wars Jedi: Survivor, дабы все неравнодушные пользователи успели, в случае необходимости, сделать апгрейды своих машин. Благо релиз игры состоится в конце текущего месяца, так что время еще есть.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64-битная;

Windows 10 64-битная; ОЗУ: 8 Гбайт;

8 Гбайт; Процессор: Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-7700;

Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-7700; Видеокарта: Radeon RX 580 или Nvidia GTX 1070;

Radeon RX 580 или Nvidia GTX 1070; Места на жестком диске: 155 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 10 64-битная;

Windows 10 64-битная; ОЗУ: 16 Гбайт;

16 Гбайт; Процессор: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11600K;

Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11600K; Видеокарта: Radeon RX 6700 XT или Nvidia RTX2070;

Radeon RX 6700 XT или Nvidia RTX2070; Места на жестком диске: 155 Гбайт SSD.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на PC, PS5 и Xbox Series.