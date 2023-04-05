Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 297 оценок

Обнародованы системные требования Star Wars Jedi: Survivor

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Новости

На официальном сайте EA опубликовали не менее официальные системные требования ожидаемого боевика Star Wars Jedi: Survivor, дабы все неравнодушные пользователи успели, в случае необходимости, сделать апгрейды своих машин. Благо релиз игры состоится в конце текущего месяца, так что время еще есть.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • ОЗУ: 8 Гбайт;
  • Процессор: Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-7700;
  • Видеокарта: Radeon RX 580 или Nvidia GTX 1070;
  • Места на жестком диске: 155 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • ОЗУ: 16 Гбайт;
  • Процессор: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11600K;
  • Видеокарта: Radeon RX 6700 XT или Nvidia RTX2070;
  • Места на жестком диске: 155 Гбайт SSD.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на PC, PS5 и Xbox Series.

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Комментарии: 84
Ваш комментарий
FlexGum

Да-да Фил Спенсер, 360gb свободных хватит для series s. Лишь бы продать.

27
AndruhaGruz

Это точно

6
JustA_NiceGuy

На консолях размер поменьше.

3
Sidorovich12 JustA_NiceGuy

Это естественно, потому что там качество хуже.

-6
-Zion- JustA_NiceGuy

Не факт.

2
Spillik

Там могут просто удалить текстуры высокого разрешения. Вон на Диабло многие жаловались, мол что там 80 гб может весить, а я галочку убрал и игра 40 гб всего заняла.

3
ODINOCHKA_97

155 Гбайт. ну не чёсе)

16
gpanukyc

1070 в минималках, чую оптимизации не будет

1
Wing42

Мммм, 155 гигабайт несжимаемых текстур, какая прелесть. Разработчики игр что-то вообще охренели в последнее время объёмами своего "роскошного" контента.

6
Дима Константинов

скорее всего два набора текстур, для FullHD и 4К

3
Wing42 Дима Константинов

Звучит правдоподобно. Когда-нибудь разработчики догадаются сделать загрузку текстур сверхвысокого разрешения опциональной, но это слишком сложно.

4
StormX07 Wing42
Когда-нибудь разработчики догадаются сделать загрузку текстур сверхвысокого разрешения опциональной, но это слишком сложно.

Уже давно догадались. В лицензионных версиях

Пример: в том же Gears 5, Diablo 4 и др вы можете загрузить или можете не загружать 4K текстуры.

0
Endeav0ur42

системные требования на странице в steam были указаны еще в декабре.
новостник: пора

4
Anefion

места многовато требует, наверное, репаки меньше потребуют (вырежут ненужные озвучки и ролики разрабов в конце).

3
erik280294

если взломают)

0
Anefion erik280294

Так говорят про каждую игру с 2014 года. Все хиты взламывают, а Гарика Потного так вообще быстро взломали.

7
Oksifree Anefion

Может, Императрица снизойдет

0
-Zion- Anefion
се хиты взламывают, а Гарика Потного так вообще быстро взломали.

А деда спейса нет.

3
kottomoora -Zion-

Это заговор. Думаю тут затронуты интересы взломщиков подольше помурыжить с "активацией".

0
FURYbushmaster

Обьясните что в игре такого кроме лица Иена Галлагера?))))

3
Iktar

как выйдет, так и объясним

3
Oksifree

для меня это затычка продолжения секиры

0
Viperaberus21 Oksifree

А что, я конечно не любитель соуслайков, но судя по видосу одному, эти игры сравнивать слишком уж нецелесообразно

0
Oksifree Viperaberus21

Да я тоже не особо по соулсам, но секира это скорее кликер. До нее никогда бы на этот жанр не посмотрел. А эта серия ордена - эдакая смесь элементов соулс, боевки секиры и построения мира на манер метроидваний. Ну и это SW, по которой давненько ничего толкового не выходило. Первую часть даже перепрошел, может, и сейчас перепройду, пока не появится репак, ибо с покупкой теперь траблы.

0
Viperaberus21 Oksifree

Ну я больше доверяю отцам жанра соулс лайк, чем ea помойке

0
Hittcliff

Не понимаю. Нахера пишут SSD если ее можно установить и на HDD, да грузить будет дольше, но в отличии от других комплектующих никак не скажется на производительность в целом. При условии одного, если игра не будет активно обращаться к диску, что на мой взгляд полный бред, так как в этом случае даже на M2 диске будет фризить, так как будет поступать извечно сырые - необработанные данные в ОЗУ и из-за этого будет фризить. Так что разработчики просто нужные уровни грузят в память а потом по кусочкам подгружают места к которым подойдет игрок, для того чтобы не было новой загрузки уровня с чем справится даже HDD.

2
Evil in the flеsh

Так SSD стоит в рекомендуемых требованиях, как желательный, а не обязательный. Во многих играх так и раньше писали.

0
MrDokker

Все правильно пишешь, грузить будет дольше, но только при первой загрузке, виндовский sysmain сильно помогает HDD, SSD для игорь, банальный маркетинг. А еще больше всего угораю с мамкиных айтишников которые при любой проблемы со фризами сразу советуют ставить игру на SSD, других ведь проблем не может быть... xD Ведь про прерывания или MSI Mode Tool они конечно-же не слышали в жизни )

0
Dry2Ice

Если учитывать, что игра делалась в сотрудничестве с AMD, rx 6700 xt (которая определено мощнее rtx 2070, особенно без приставки super) вызывает вопросы. Обычно такой разброс по железу у проектов сделанных под эгидой nvidia. Та же rx 6600 xt смотрится куда адекватнее на этом месте.

1
-Zion-
Если учитывать, что игра делалась в сотрудничестве с AMD

Всё это сотрудничество ограничивается налепливанием шильдика в заставке для рекламы, не более.

0
Dry2Ice -Zion-

Ну хз, немногие игры выпущенные в плотном сотрудничестве с AMD могли похвастаться отличной оптимизацией на их железе. Та же AC Valhalla, хоть и игра так себе, но на картах AMD показывала значительно лучшие показатели, чем на nvidia. Просто много кто так или иначе сотрудничает с AMD, ибо базу консольного железа они производят, но действительно хорошо оптимизируют игры под их видеокарты единицы. Тот же запуск и без того сломанного порта Last of Us в пример, где даже самые топовые модели красных считай вообще не работают.

0
KnDiman

После the last of us remake, я системным требованиям не доверяю, всё нужно смотреть по факту.

1
Star_Wiking

игра по сути тоже что и Павший орден - движок один и тот-же. Там ничего в плане графики не изменилось.

-2
IY1982 Star_Wiking

какой ещё один движок? TLOU создана на собственном движке Naughty Dog, а не на Unreal Engine

-1
Rаyden Star_Wiking

Видимо изменилось в плане оптимизации.

0
-Zion- Star_Wiking
Там ничего в плане графики не изменилось.

У таких с 2015 ни чего не меняется.

0
Vinden

А где last of us обманули по системкам?

0
marsh resident

чего? не 130, а уже 150 гигов??

1
Evil in the flеsh

Ну требования вполне демократичные для 2023 года.

1
Barmaleyk1n

155гб - норм)

0
monk70

На самом деле они ровно такие же, что были опубликованы в декабре, за исключением 155 ГБ места на диске вместо 130 ГБ.

0
BAZKIN

155 чтооооооо оО

0
Solstice

Помню когда-то были 4 ГБ в минималках, теперь вот 8 хотят. Через пару тройку лет уже и 16 будут в минималках.

0
my93

ну вроде норм системки

-1
Аналиус

озвучка будет?!

-1
Rаyden

Официально нет, но неофициалку уже анонсировали с голосами из первой части.

1
Oksifree

Немое кино будет... что за вопрос. Если ты про локализацию, то русского не будет даже в виде сабов.

-2
ODINOCHKA_97

А сколько первый часть весил пацаны?

-1
Kokoprime1991

55, ну тут 100 ГБ явно какого-то мусора... или анимация бега ГГ столько весит -_-

2
ODINOCHKA_97 Kokoprime1991

я думаю 2 часть круче будет чем 1

-2
Kokoprime1991

С хренали вообще такие требования ? Если это все еще тот-же сраный 4 Анреал(считаю один из самых контуженный версих движка)? Прям ВАУ улучшений по трейлеру не увидел, а для запуска этой дрысни им 11600K подавай -_- еще чего? А не не сразу 100500К? И при таких запросах подозрительно мало потребление ОЗУ... т.е. (мне кажется) там 16 в МИНИМУМЕ должно быть... короче требования бред... видимо опять денуво все пожрало -_-

-1
JustA_NiceGuy

Скорее проц такой из за текстур. Можно обойти это, если будет FSR 2 и DLSS.

0
MrDokker JustA_NiceGuy

качество текстур влияет только на потребление vram и озу, на кол-во fps практически не влияет. Меня больше всего удиваляет, что у них i7 в минималках забыл в коридорной игре, опять что-ли клея обнюхались xD

0
JustA_NiceGuy MrDokker

А я не про FPS, а саму нагрузку детализированных текстур на проц. Если будет DLSS, можно врубить DLDSR с DLSS при средних текстурах и при таком сценарии хороший проц уже не так нужен и при этом чёткость текстур почти не пострадает. А вот на счёт i7, даже интересно, насколько сможет мой i7-4790K вытянуть эту игру с 3060))

0
MrDokker JustA_NiceGuy

Вообще легко, даже стоковый, а про разогнанный хотя бы от 4.3Ghz даже молчу. Ну я надеюсь ты его гнал само-собой, не просто-же ты так взял проц К ))

0
JustA_NiceGuy MrDokker

Тоже склоняюсь к этому, что должен потянуть. Все игры тянет в 2к.

Спойлер

К счастью я его нашёл на ebay и изначально думал брать по максимуму из 4-го поколения. Менять материнку было бы слишком дорого на тот момент. Моя старенькая с этим более-менее справляется, но только при 4.18GHz. Какое-то время был разогнан до 4.4-4.5, но мать отказывается его понимать при такой частоте. Сколько раз перебирал настройки частот и охлаждения, всегда работал так, будто я совсем иначе его настраивал. Короче, так оно, когда не можешь сделать апгрейд всему и сразу. Приходится находить компромиссы)

0
FlexGum

Минимальные для чего? 720р 30 или 1080р 60? У tlou хоть понятно было чего ждать, а тут как обычно.

-2
arg22

Системки давно уже просто дань традициям: в нет практически никакого смысла. Хз, кто на них вообще смотрит. Огромное количество вариаций железа, разрешений, настроек, жалаемой производительности.

Каждый игрок и так примерно представляет, на что способно его железка. В крайнем случае, есть ютуб, который даст гораздо больше понимания.

0
FlexGum arg22

ну так такие системки и не нужны нафиг никому, нужны подробные: c разрешением, фпс, конфигом, уровнем графики.

Каждый игрок и так примерно представляет, на что способно его железка.

в стиме челики на серьезе на форуме с gt230m покупали tlou.

1
arg22 FlexGum
нужны подробные: c разрешением, фпс, конфигом, уровнем графики.

Дофига вариантов и комбинаций. От 720p до 2160p. От 30 до 144 фпс. От низких до ультра. С dlss (несколько вариантов качества) и без. С fsr и без (несколько варианто качества). С лучами и без (несколько вариантов качества и типов лучей).

Плюс процы и видюхи каждые два года новые. Все перечислять за последние 10 лет? Да и с патчами часто производительность меняется. И все равно эти системки, часто, с реальностью далеко. Потому что не учтешь всего и не протестируешь. Ну и нафига они? У кого сомнения, проще на ютубе глянуть схожие конфиги.

в стиме челики на серьезе на форуме с gt230m покупали tlou.

Ну и как, помогла им публикация требований?)

0
Bartalbi Bond

Конечно же минималки для 720р и 30 кдс!

1
Nvidia VS Amd

Что то маленькие системки по железу на ультрах для столь офигенского проекта! Единственный минус, это вес игры.

-2
Executor666

Офигенского? Ахахха, приколист)

0
Nvidia VS Amd Executor666

Поиграй в предыдущую часть. Игра реально отличной получилась. Я два раза её прошёл.

1
Evil in the flеsh

Судя по количеству твоих жестких дисков, странно считать вес минусом.

0
Nvidia VS Amd Evil in the flеsh

Да, жёстких много, но многие заполнены в край. А игры я не люблю удалять. Потому, что некоторые раздачи старых игр похерены в сети. Нет любимых раздач. Поэтому я и держу их, а так же их инсталляторы. Тем-самым места всё меньше и меньше становится на жестаках. А плюс фильмы ещё, огромные много сезонные сериалы, музыка, фото, книги, тяжёлые проги, три Виндуса.

0
NarkoSky

155 Гбайт ЧТО?!

-3