"Очень плохая оптимизация": Пользователи Steam недовольны Star Wars Jedi Survivor ©

Сегодня состоялся релиз долгожданного приключенческого экшена Star Wars Jedi Survivor. Еще несколько дней назад в первых обзорах были упоминания про отвратительную оптимизацию на ПК, но оставалась надежда на патч первого дня.

Но чуда не случилось — сейчас у игры всего 23% положительных отзывов. Star Wars Jedi Survivor активно критикуют именно за оптимизацию. Кроме того в игре не оказалось и русской локализации на которую надеялись некоторые пользователи после того как упоминание про неё нашлось в предзагрузке.

Игра чрезвычайно увлекательна, но работает ужасно. Я использую 3090 FE и 5700x и получаю стабильные 30 кадров в секунду в некоторых областях. В других областях я получаю в основном стабильные 45. Это при 1440p. Снижение настроек и использование FSR не дают ни малейшей разницы. И это при 19 ГБ VRAM. Это замечательная игра, но определенно стоит подождать, если у вас нет 24 ГБ VRAM и вы не против играть в игры с частотой 30 кадров в секунду.

Я вижу, как появляется Jedi Survivor, а затем моя игра крашится. Я даже не могу попасть в главное меню, а у меня 3080. Я знаю, что это не самая лучшая видеокарта, но я даже не могу попасть в главное меню ♥♥♥♥♥♥♥. ПОЖАЛУЙСТА, я хочу любить и играть в эту игру, но PC-порт просто не то. НЕ ПОКУПАЙТЕ, ПОКА ОНИ НЕ ИСПРАВЯТ ЕЕ ДЛЯ ПК. Я готов изменить свой отзыв, если они исправят проблему с запуском в ближайшее время, но это не может произойти через год, как в большинстве игр AAA.

Denuvo абсолютно точно должна уйти. Эта игра, без всякой иронии, работает как мусор с 15 fps на самых низких настройках. Я буду возвращать деньги, пока не выйдет обновление, которое либо исправит ужасную частоту кадров, либо уберет Denuvo. Я не понимаю, почему компании до сих пор используют Denuvo, когда она полностью уничтожает их игры, если вы хотите бороться с пиратством, придумайте что-нибудь другое, а не это бесполезное средство борьбы с пиратством.

RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5, последние драйверы на Win 11. Я могу получить около 30 кадров в секунду. Удивительно.

Очень плохая оптимизация, 30 фпс и отсутствие русского языка(даже субтитров нет). Игра сырая , лучше с покупкой подождать.

RTX 3060 16 гигов оперативы и i5 последней ривизи и игра работает как кусок *****. При любых настройках игра проседает примерно от 45 до 65 кадров а иногда и ниже. И люди с куда более мощными сборками пишут примерно тоже самое. Спасибо за оптимизацию на ПК.