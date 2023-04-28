Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.6 330 оценок

"Очень плохая оптимизация": Пользователи Steam недовольны Star Wars Jedi Survivor

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butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз долгожданного приключенческого экшена Star Wars Jedi Survivor. Еще несколько дней назад в первых обзорах были упоминания про отвратительную оптимизацию на ПК, но оставалась надежда на патч первого дня.

Но чуда не случилось — сейчас у игры всего 23% положительных отзывов. Star Wars Jedi Survivor активно критикуют именно за оптимизацию. Кроме того в игре не оказалось и русской локализации на которую надеялись некоторые пользователи после того как упоминание про неё нашлось в предзагрузке.

Игра чрезвычайно увлекательна, но работает ужасно. Я использую 3090 FE и 5700x и получаю стабильные 30 кадров в секунду в некоторых областях. В других областях я получаю в основном стабильные 45. Это при 1440p. Снижение настроек и использование FSR не дают ни малейшей разницы. И это при 19 ГБ VRAM. Это замечательная игра, но определенно стоит подождать, если у вас нет 24 ГБ VRAM и вы не против играть в игры с частотой 30 кадров в секунду.
Я вижу, как появляется Jedi Survivor, а затем моя игра крашится. Я даже не могу попасть в главное меню, а у меня 3080. Я знаю, что это не самая лучшая видеокарта, но я даже не могу попасть в главное меню ♥♥♥♥♥♥♥. ПОЖАЛУЙСТА, я хочу любить и играть в эту игру, но PC-порт просто не то. НЕ ПОКУПАЙТЕ, ПОКА ОНИ НЕ ИСПРАВЯТ ЕЕ ДЛЯ ПК. Я готов изменить свой отзыв, если они исправят проблему с запуском в ближайшее время, но это не может произойти через год, как в большинстве игр AAA.
Denuvo абсолютно точно должна уйти. Эта игра, без всякой иронии, работает как мусор с 15 fps на самых низких настройках. Я буду возвращать деньги, пока не выйдет обновление, которое либо исправит ужасную частоту кадров, либо уберет Denuvo. Я не понимаю, почему компании до сих пор используют Denuvo, когда она полностью уничтожает их игры, если вы хотите бороться с пиратством, придумайте что-нибудь другое, а не это бесполезное средство борьбы с пиратством.
RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5, последние драйверы на Win 11. Я могу получить около 30 кадров в секунду. Удивительно.
Очень плохая оптимизация, 30 фпс и отсутствие русского языка(даже субтитров нет). Игра сырая , лучше с покупкой подождать.
RTX 3060 16 гигов оперативы и i5 последней ривизи и игра работает как кусок *****. При любых настройках игра проседает примерно от 45 до 65 кадров а иногда и ниже. И люди с куда более мощными сборками пишут примерно тоже самое. Спасибо за оптимизацию на ПК.
ПК Производительность
45
108
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Комментарии: 108
Ваш комментарий
tvorog8088

Нвидиа такая, что то вы ребят перестарались, мы вам бабки заносили что бы игра только на 40 серии нормально работала, а она и на ней не пашет))))

19
Helix8

плохо nvidia заносили, что даже dlss нет

1
tvorog8088 Helix8

Очень странно, обычно разрабы не парятся с оптимизоном сваливая эту работу на длсс, а тут ни того ни этого, получается пока длсс не добавят в эту игру можно не играть.

В тех же крысиных шептунах последних то же оптимизона не было, только длсс спасал, поэтому и релиз получился не таким провальным.

1
caliskan tvorog8088

А там длсс не поможет. Нужна генерация кадров чтобы шакальную оптимизацию под процессоры исправить. Зря они амуде продались

-1
worys

Причем тут нивидия? Игра с поддержкой от красных.

2
aearone

Хватит во всём Nvidia обвинять. Эта игра поддерживалась AMD, именно по этому на релизе в ней нет DLSS. Здесь уже постарались всеми любимые красные, хотя по сути разницы нет, и те и те видят в вас лишь кошелёк.

0
Black Iceberg

Я ещё вчера оформил возврат в Стиме. Мало того, что русский выпили (это ещё можно было стерпеть), так ещё и ПК версию делали левой пяткой и не тестили совсем. Хрен им а не мои деньги, после такого.

17
FlexGum
Мало того, что русский выпили

его и не было, и было заранее об этом заявлено. Покупать в надежде что добавят это идиoтизм. Я лично ждать русификатор текста буду, как раз скидка будет на летней распродаже стим.

3
Well-offZin FlexGum

Я подожду руссификатор звука и куплю на торренте, спешить некуда, не понимаю этой идиoтии с: "мне нужно срочно играть в игру в день ее выхода".

17
Сетеш Well-offZin

это не и диотия, а простое желание получить то, что хочешь и давно ждешь здесь и сейчас

-8
TAPAKAH222

Да как так?! Как нет оптимизации?! Это же современная игра и она должна быть на старте как и у большинства таких игр. Я удивлён...

А русский язык?! Почему его нет?! Ведь он тоже должен быть в игре, ведь нет ничего, что говорилось бы о том, что его не добавят. Блиииииин!..

Какие выводы надо делать? Надо предзаказать другую игру и верить в то, что на старте она будет оптимизирована и что добавят русский язык, даже если его не планируют добавлять.

-2
Hitrus6 FlexGum

Нет, об этом заявили только в начале этого года. До этого упоминался русский язык.

0
Artery Kaulitz

Уже пора вводить отдельный пункт в Отзывах Steam: "Понравилась ли вам оптимизация?", а "Рекомендуемые Системные Требования" переименовать в "Примерные Системные Требования"

15
Combine-47
"Рекомендуемые Системные Требования" переименовать в..

.. "Даже не надейся"

Так справедливей)

3
Богдан Мастдаев Combine-47

"Can it run Crysis?"

3
Filka77
НЕ ПОКУПАЙТЕ, ПОКА ОНИ НЕ ИСПРАВЯТ ЕЕ ДЛЯ ПК.

Сколько раз говорить ,не делай предзаказ ,не делай!!! Они так и будут пилить непотребство пока ты им заносишь бабло.

14
gam_rev

Все кто купил делайте возвраты, чтобы в след раз даже не подумали такое выпускать.

RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5, последние драйверы на Win 11. Я могу получить около 30 кадров в секунду
RTX 3060 16 гигов оперативы и i5 последней ривизи и игра работает как кусок *****. При любых настройках игра проседает примерно от 45 до 65 кадров а иногда и ниже

У пацана на 3060 работает лучше, врет или прикол

1
X_ray_83

Так разрабы сами ноют и по "предзаказам" оценивают "успех" игры ! Откуда это бред пошел не понятно, так и Days Gone запороли из- за "предзаказов" типа мало )))

0
Kot9lra street

сорян но, какие авноеды это предзаказывают и покупают?)

13
iVEDbMAK

Лохи которые предзаказали и сейчас недовольные ноют, дэбилЫ.

4
hollo0w

Грубовато но по факту.

ПС: Без негатива ✌️

2
No more drugs

Любители Electronic Arts.

0
Aellie

И это они еще не дошли до ужасных анимаций и устаревшего графона с непомерными требованиями.😄

7
3Dionis

Ну, это как обычно - жду взломанную пропатченную версию, без дерьмувы через полгодика - годик. Вот тогда и поиграю спокойно.))

4
NearJayden

Похоже уже стало нормой за такой прайс выпускать сырые игры ,хотя чему я удивляюсь - это же EA...Игра довольно красивая и интересная, НО в плане оптимизации прям так себе - у меня на RTX 3060 16gb + i7 игра идет в 45-65 fps.Хорошо хоть взял активашку на сайте steamrent ,а то было бы совсем печально отдать за такое фулл прайс..Я играть конечно буду хоть и через боль, но выпускать игру в таком качестве это позор, особенно за такие деньги. Очередное разочарование от EA :/

4
andrugd

Пора бы уже привыкнуть к тому, что от EA ничего хорошего ждать не стоит))

1
001fess

Таким образом и до игрового дефолта недалеко.

3
6363

По поводу озвучки GamesVoice дали намек

3
tvorog8088

В хелблейде они на 90% озвучку сделали но так и не свели.

-4
6363 tvorog8088

Кулаков сводит к нему вопросы))))

1
NorthSable tvorog8088

И правда, как в анекдоте, можно возвести кучу мостов, но стоит один раз трахнуть овцу

-1
Madiark NorthSable

При чем тут овца OO

0
tvorog8088 NorthSable

Я игру не прохожу потому что жду озвучку и не понятно будут ли они её доделывать вообще.

0
Goodvini

Приятная новость, что ЕА очередной раз села в лужу, но разочарование получают похоже только купившие игру)

3
Олег Дудин

Очередной провальный из-за плохой оптимизации релиз. Печальная тенденция.

3
hollo0w

Вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой игры, ладно на западе, но в России то откуда? Особенно учитывая что первая часть была проходняком 🤷

2
Serpentrage

Я почему-то уверен что в России не меньше фанов ЗВ чем на западе, как и Поттера, Властелина колец.

Ну а первая хоть и была проходняком ( мне не зашла) но 2я очень хороша во всех геймплейных особенностях.

0
Ashley_Girl
Star Wars Jedi Survivor активно критикуют именно за оптимизацию
Спойлер

Уверена, что на всех игровых сайтах в конце года будет упорное голосование в номинации: "Худшая оптимизация года". Накал борьбы будет наравне с "Игрой года", а то и покруче! Только конец апреля, а уже сколько номинантов попадает в эту номинацию.

2
FlexGum

Таков путь.

Да специально забили на оптимизацию чтобы деньги лишние не тратить, вон дедайланд2 на дом же ue4, и почти идеально оптимизирован. Корпораты...

1
Kot9lra street

ага с порезаными локациями то крутой фпс

-1
Zloy_ParKur

Очередной обосрамс от EA, что неудивительно.

1
SoRaS3

Позор.

Первую прошел на первом патче, и было норм.

1
AlexVurhis

UE5 далеко не такой хороший движок. Оптимизация у него очень хреновая, а хорошо выглядит только на скриншотах и трейлерах, так как в реале визуал намного хуже. Что касается самой игры, то даже по демонстрациям видно, что по сравнению с первой частью чего-то не хватает по визуалу (теней или хрен пойми чего), картинка выглядит чересчур высветленной, будто на минималках.

1
tvorog8088

Лучшеб соурс оставили как в первой части.

-4
NatanieLzZ

Там UE4

3
AlexVurhis NatanieLzZ

первая была на UE4, вторая на 5

0
Аристов--Черный

"Плохому танцору - ноги мешают". И на худших движках энтузиасты делают удивительные вещи. Примеров - уйма. А у криворуких, всё не то и всё не так, кроме этих самых кривых рук.

Движок, как движок - мусор в руках обезьян, инструмент в руках профессионалов.

5
devildoom AlexVurhis

Вторая тоже на 4

2
RSV_GAMER_1987

ахахахахахахахахахаха, да как так то, не может этого быыыыть))))))

1
Diablonos
Я готов изменить свой отзыв, если они исправят проблему

А что, правда существуют дегенераты которые верят что кому то не насрать на его отзыв?

1
No more drugs

Очередной разрабы обоссали и пернули с подливой в пк геймеров. Становится традицией

1
Bigozerki

Олимпийская эстафета плохой оптимизации продолжается ,факел первенства в надежных руках Star Wars Jedi Survivor, ждем следующего достойного кандидата, судя по тенденции ждать недолго.

1
Constant1ne

Ой смеюсь))) Хорошо, что не взял это goвно.

1
Krio_ru

На PS5 тоже все далеко не очень. Просадок куча просто. Да и графика не блещет

1
ЛАГАРИУМ

иду чтонибуть старое скачаю где не лагает

1
tvorog8088

У меня бы игры проседали с 45 до 65 кадров...

Короче разрабы совсем уже обнаглели.

0
Evil in the flеsh

А вчера кто-то писал что 5900x (на котором ранее тестировали игру) устаревший процессор, i9 13900KF получается тоже нужно в утиль.

0
jax baron

Тёмная эра настала ЗЕ-ХА-ХА-ХА-ХА

0
Serpentrage

Играть как ни странно раз в 100 интереснее чем в 1ю которую я дропнул спустя 2часа. Но оптимизон да.. 50фпс на 4070ти в 2к( ультра без рт).

п.с. Во второй локации после корусанта средний фпс стал 75 ( 65-95) но такое впечатление что и графон стал хуже, настройки ни на что не влияют, короче игру знатно колбасит.

0
Allexandrr

Кто ж берёт видюху с шиной 192 бита на 2К монитор, вы думаете вас количество памяти спасёт ? Фул ХД и то, не всегда на максималках для шины такой.

-4
Serpentrage Allexandrr

Причем тут шина - если на всех картах 4000 серии фпс от 40 до 90 ибо нет длсс а фср - ваще не прибавляет ни 1 фпс. Просто тут реально с оптимизоном жопа.

1
IaRietz Allexandrr

ну запусти её на какой-нибудь 8800 тогда, дурачок очередной - шинной веры

1
Allexandrr Serpentrage

Вот диванные аналитики понятия не имеют, за что отвечает шина, но лезут упорно что то доказывать, как веганы )

-8
Serpentrage Allexandrr

Я того же мнения. у 3090 какая шина? а фепес ниже чем на 4070ти однако. Пора тебе вырасти из времен секты 384 шин - они уже ваще ни на что в играх не влияют.

5
MeduzaRUS

хуже да-же чем TLOU??😲😲😲😲. Походу сейчас разрабы думают, ай 4090 потянет и всё, больше ничего не нужно

0
Relaxy

Первая хорошая новость за сегодня

0
Kamishini1993

Да никто никуда не занёс, просто разрабы не стараются в таких играх, если есть деньги чтобы брать игру за 70 баксов значит и ПК топ соберешь, это не донатные помойки которые даже на ведрах летают

0
7fps

донатная помойка с шикарной графикой атомик харт передаёт привет

0
MunchkiN 616

стабильные кинематографичные 30 фпс 1440р
я бы воспринял их за радость. испытание ПеКа веры истязание мощного свежего ПеКа во славу графона. ибо поучил 30 фпс на максах 1440р, подставь и 1080р на сверх максах с благодарностью.

0
Razox

Ждём месяц там уж глянем после открытого бета теста.

0
X_ray_83

Если это UE4 то есть Dx11, уверен игра в нем лучше работает ! Dx12 опять костылями прикрутили.

0
Самогонщик натурал

Прям такого долгожданного и как всегда с ново здорова. Такая работа построил дом, крыша течет, штукатурка осыпается, а жильцы потерпят пока мы в течении года всё исправим. Что сортира нет? Ну так потом с длц завезём.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Я позавчера писал, но курицы лапые теперь ноют что плохая оптимизация

-1
wdymBro

Замечу что плачут только пользователи гниловидии, со стороны карт амд все работает отлично.

Тот кто громко плачет что на их отсталые карты не завезли оптимизон может пройти в ближайший магазин пк техники и купить нормальную карту на современной чиплетной архитектуре amd rdna 3.

-4
Serpentrage

Замечу что на амд дела ничуть не лучше даже с фср.

2
wdymBro Serpentrage

На 7900 хтх в 4к С РЕЙТРЕЙСИНГОМ игра работает лучше чем на 4090 БЕЗ РЕЙТРЕЙСИНГА.

1
Uilenspiegel

Как консольщик хочу обратиться к пекарем-блин вы охренели? Я только недавно всех печкиных троллил в постах про последних из жопы, а тут вы снова опустились на дно, открыли лю и продолжили падать вниз. Хватит. Я устал над вами издеваться. Дайте хоть передышку или отпуск. Блин мне кажется я даже больше пекарей хочу что бы у них была хорошая оптимизация. Опять икать мемасы, опять вести войну сразу на десятках форумов. Аааа. Я устал. Хочу в отпуск.

-9
Constant1ne

Вот у тебя чердак едет.

2
Uilenspiegel Constant1ne

От пекашных "фиаскоф."

-1
hKKK33

Нормальная оптимизация у игры. Чувствую опять конкуренты ботов засылают изгадить оценки.

-10
МАХАН МАХАНОВИЧ

Прям как на атомих харт, когда пытаешься сказать плохо про игру, а на пегаче вообще комменты удаляют.

-1
suarez888

Пк-гейминг во всей красе. И да, на плойке все отлично.

-24
Roman123sadsaeqw

В целом, на ПК тоже все отлично - 30 кадров. Вот только, на ПК брезгуют играть в том качестве, в котором это делают консольщики. Консольщикам вечно кидают фактические 30 кадров, иногда мнимые 60 и они жуют эти помои. Им многого не надо. А на ПК, если видят 30 кадров, говорят об этом и для них исправляют. Не получится ПК гейминг поставить на 30 консольных кадров.

5
Lex-one

Скажи эту киберпанку, как на 4 плойке нормально проходилось?

3
Stas776

Эта та плойка, на которые все текстуры и объекты дальше 2-х метров грузятся дольше, чем релизная версия Готики 3 в 2006-м году?

5
Blinkin Roman123sadsaeqw

брезгуют? ясен хер что брезгуют )) плойка стоит как 1/4 топового компа, понятно что ПК бояре будут требовать гораздо больше, чем 30 фпс. Я что просто так брал видюху за почти 2к бачей, самый крутой проц, оперативки гору, делал охлаждние хорошее что бы играть на 30 фпс? извольте )

з.ы. не говоря уже о том, что если купить комп за ценой консоли - то ты эти игры не то что не сможешь поиграть, ты их хрен запустишь вообще ))

6
Roman123sadsaeqw Blinkin

Полностью солидарен

1