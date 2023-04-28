"Очень плохая оптимизация": Пользователи Steam недовольны Star Wars Jedi Survivor

Сегодня состоялся релиз долгожданного приключенческого экшена Star Wars Jedi Survivor. Еще несколько дней назад в первых обзорах были упоминания про отвратительную оптимизацию на ПК, но оставалась надежда на патч первого дня.
Но чуда не случилось — сейчас у игры всего 23% положительных отзывов. Star Wars Jedi Survivor активно критикуют именно за оптимизацию. Кроме того в игре не оказалось и русской локализации на которую надеялись некоторые пользователи после того как упоминание про неё нашлось в предзагрузке.
Игра чрезвычайно увлекательна, но работает ужасно. Я использую 3090 FE и 5700x и получаю стабильные 30 кадров в секунду в некоторых областях. В других областях я получаю в основном стабильные 45. Это при 1440p. Снижение настроек и использование FSR не дают ни малейшей разницы. И это при 19 ГБ VRAM. Это замечательная игра, но определенно стоит подождать, если у вас нет 24 ГБ VRAM и вы не против играть в игры с частотой 30 кадров в секунду.
Я вижу, как появляется Jedi Survivor, а затем моя игра крашится. Я даже не могу попасть в главное меню, а у меня 3080. Я знаю, что это не самая лучшая видеокарта, но я даже не могу попасть в главное меню ♥♥♥♥♥♥♥. ПОЖАЛУЙСТА, я хочу любить и играть в эту игру, но PC-порт просто не то. НЕ ПОКУПАЙТЕ, ПОКА ОНИ НЕ ИСПРАВЯТ ЕЕ ДЛЯ ПК. Я готов изменить свой отзыв, если они исправят проблему с запуском в ближайшее время, но это не может произойти через год, как в большинстве игр AAA.
Denuvo абсолютно точно должна уйти. Эта игра, без всякой иронии, работает как мусор с 15 fps на самых низких настройках. Я буду возвращать деньги, пока не выйдет обновление, которое либо исправит ужасную частоту кадров, либо уберет Denuvo. Я не понимаю, почему компании до сих пор используют Denuvo, когда она полностью уничтожает их игры, если вы хотите бороться с пиратством, придумайте что-нибудь другое, а не это бесполезное средство борьбы с пиратством.
RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5, последние драйверы на Win 11. Я могу получить около 30 кадров в секунду. Удивительно.
Очень плохая оптимизация, 30 фпс и отсутствие русского языка(даже субтитров нет). Игра сырая , лучше с покупкой подождать.
RTX 3060 16 гигов оперативы и i5 последней ривизи и игра работает как кусок *****. При любых настройках игра проседает примерно от 45 до 65 кадров а иногда и ниже. И люди с куда более мощными сборками пишут примерно тоже самое. Спасибо за оптимизацию на ПК.
Нвидиа такая, что то вы ребят перестарались, мы вам бабки заносили что бы игра только на 40 серии нормально работала, а она и на ней не пашет))))
плохо nvidia заносили, что даже dlss нет
Очень странно, обычно разрабы не парятся с оптимизоном сваливая эту работу на длсс, а тут ни того ни этого, получается пока длсс не добавят в эту игру можно не играть.
В тех же крысиных шептунах последних то же оптимизона не было, только длсс спасал, поэтому и релиз получился не таким провальным.
А там длсс не поможет. Нужна генерация кадров чтобы шакальную оптимизацию под процессоры исправить. Зря они амуде продались
Причем тут нивидия? Игра с поддержкой от красных.
Хватит во всём Nvidia обвинять. Эта игра поддерживалась AMD, именно по этому на релизе в ней нет DLSS. Здесь уже постарались всеми любимые красные, хотя по сути разницы нет, и те и те видят в вас лишь кошелёк.
Я ещё вчера оформил возврат в Стиме. Мало того, что русский выпили (это ещё можно было стерпеть), так ещё и ПК версию делали левой пяткой и не тестили совсем. Хрен им а не мои деньги, после такого.
его и не было, и было заранее об этом заявлено. Покупать в надежде что добавят это идиoтизм. Я лично ждать русификатор текста буду, как раз скидка будет на летней распродаже стим.
Я подожду руссификатор звука и куплю на торренте, спешить некуда, не понимаю этой идиoтии с: "мне нужно срочно играть в игру в день ее выхода".
это не и диотия, а простое желание получить то, что хочешь и давно ждешь здесь и сейчас
Да как так?! Как нет оптимизации?! Это же современная игра и она должна быть на старте как и у большинства таких игр. Я удивлён...
А русский язык?! Почему его нет?! Ведь он тоже должен быть в игре, ведь нет ничего, что говорилось бы о том, что его не добавят. Блиииииин!..
Какие выводы надо делать? Надо предзаказать другую игру и верить в то, что на старте она будет оптимизирована и что добавят русский язык, даже если его не планируют добавлять.
Нет, об этом заявили только в начале этого года. До этого упоминался русский язык.
Уже пора вводить отдельный пункт в Отзывах Steam: "Понравилась ли вам оптимизация?", а "Рекомендуемые Системные Требования" переименовать в "Примерные Системные Требования"
.. "Даже не надейся"
Так справедливей)
"Can it run Crysis?"
Сколько раз говорить ,не делай предзаказ ,не делай!!! Они так и будут пилить непотребство пока ты им заносишь бабло.
Все кто купил делайте возвраты, чтобы в след раз даже не подумали такое выпускать.
У пацана на 3060 работает лучше, врет или прикол
Так разрабы сами ноют и по "предзаказам" оценивают "успех" игры ! Откуда это бред пошел не понятно, так и Days Gone запороли из- за "предзаказов" типа мало )))
сорян но, какие авноеды это предзаказывают и покупают?)
Лохи которые предзаказали и сейчас недовольные ноют, дэбилЫ.
Грубовато но по факту.
ПС: Без негатива ✌️
Любители Electronic Arts.
И это они еще не дошли до ужасных анимаций и устаревшего графона с непомерными требованиями.😄
Ну, это как обычно - жду взломанную пропатченную версию, без дерьмувы через полгодика - годик. Вот тогда и поиграю спокойно.))
Похоже уже стало нормой за такой прайс выпускать сырые игры ,хотя чему я удивляюсь - это же EA...Игра довольно красивая и интересная, НО в плане оптимизации прям так себе - у меня на RTX 3060 16gb + i7 игра идет в 45-65 fps.Хорошо хоть взял активашку на сайте steamrent ,а то было бы совсем печально отдать за такое фулл прайс..Я играть конечно буду хоть и через боль, но выпускать игру в таком качестве это позор, особенно за такие деньги. Очередное разочарование от EA :/
Пора бы уже привыкнуть к тому, что от EA ничего хорошего ждать не стоит))
Таким образом и до игрового дефолта недалеко.
По поводу озвучки GamesVoice дали намек
В хелблейде они на 90% озвучку сделали но так и не свели.
Кулаков сводит к нему вопросы))))
И правда, как в анекдоте, можно возвести кучу мостов, но стоит один раз трахнуть овцу
При чем тут овца OO
Я игру не прохожу потому что жду озвучку и не понятно будут ли они её доделывать вообще.
Приятная новость, что ЕА очередной раз села в лужу, но разочарование получают похоже только купившие игру)
Очередной провальный из-за плохой оптимизации релиз. Печальная тенденция.
Вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой игры, ладно на западе, но в России то откуда? Особенно учитывая что первая часть была проходняком 🤷
Я почему-то уверен что в России не меньше фанов ЗВ чем на западе, как и Поттера, Властелина колец.
Ну а первая хоть и была проходняком ( мне не зашла) но 2я очень хороша во всех геймплейных особенностях.
Уверена, что на всех игровых сайтах в конце года будет упорное голосование в номинации: "Худшая оптимизация года". Накал борьбы будет наравне с "Игрой года", а то и покруче! Только конец апреля, а уже сколько номинантов попадает в эту номинацию.
Таков путь.
Да специально забили на оптимизацию чтобы деньги лишние не тратить, вон дедайланд2 на дом же ue4, и почти идеально оптимизирован. Корпораты...
ага с порезаными локациями то крутой фпс
Очередной обосрамс от EA, что неудивительно.
Позор.
Первую прошел на первом патче, и было норм.
UE5 далеко не такой хороший движок. Оптимизация у него очень хреновая, а хорошо выглядит только на скриншотах и трейлерах, так как в реале визуал намного хуже. Что касается самой игры, то даже по демонстрациям видно, что по сравнению с первой частью чего-то не хватает по визуалу (теней или хрен пойми чего), картинка выглядит чересчур высветленной, будто на минималках.
Лучшеб соурс оставили как в первой части.
Там UE4
первая была на UE4, вторая на 5
"Плохому танцору - ноги мешают". И на худших движках энтузиасты делают удивительные вещи. Примеров - уйма. А у криворуких, всё не то и всё не так, кроме этих самых кривых рук.
Движок, как движок - мусор в руках обезьян, инструмент в руках профессионалов.
Вторая тоже на 4
ахахахахахахахахахаха, да как так то, не может этого быыыыть))))))
А что, правда существуют дегенераты которые верят что кому то не насрать на его отзыв?
Очередной разрабы обоссали и пернули с подливой в пк геймеров. Становится традицией
Олимпийская эстафета плохой оптимизации продолжается ,факел первенства в надежных руках Star Wars Jedi Survivor, ждем следующего достойного кандидата, судя по тенденции ждать недолго.
Ой смеюсь))) Хорошо, что не взял это goвно.
На PS5 тоже все далеко не очень. Просадок куча просто. Да и графика не блещет
иду чтонибуть старое скачаю где не лагает
У меня бы игры проседали с 45 до 65 кадров...
Короче разрабы совсем уже обнаглели.
А вчера кто-то писал что 5900x (на котором ранее тестировали игру) устаревший процессор, i9 13900KF получается тоже нужно в утиль.
Тёмная эра настала ЗЕ-ХА-ХА-ХА-ХА
Играть как ни странно раз в 100 интереснее чем в 1ю которую я дропнул спустя 2часа. Но оптимизон да.. 50фпс на 4070ти в 2к( ультра без рт).
п.с. Во второй локации после корусанта средний фпс стал 75 ( 65-95) но такое впечатление что и графон стал хуже, настройки ни на что не влияют, короче игру знатно колбасит.
Кто ж берёт видюху с шиной 192 бита на 2К монитор, вы думаете вас количество памяти спасёт ? Фул ХД и то, не всегда на максималках для шины такой.
Причем тут шина - если на всех картах 4000 серии фпс от 40 до 90 ибо нет длсс а фср - ваще не прибавляет ни 1 фпс. Просто тут реально с оптимизоном жопа.
ну запусти её на какой-нибудь 8800 тогда, дурачок очередной - шинной веры
Вот диванные аналитики понятия не имеют, за что отвечает шина, но лезут упорно что то доказывать, как веганы )
Я того же мнения. у 3090 какая шина? а фепес ниже чем на 4070ти однако. Пора тебе вырасти из времен секты 384 шин - они уже ваще ни на что в играх не влияют.
хуже да-же чем TLOU??😲😲😲😲. Походу сейчас разрабы думают, ай 4090 потянет и всё, больше ничего не нужно
Первая хорошая новость за сегодня
Да никто никуда не занёс, просто разрабы не стараются в таких играх, если есть деньги чтобы брать игру за 70 баксов значит и ПК топ соберешь, это не донатные помойки которые даже на ведрах летают
донатная помойка с шикарной графикой атомик харт передаёт привет
стабильные кинематографичные 30 фпс 1440р
я бы воспринял их за радость. испытание ПеКа веры истязание мощного свежего ПеКа во славу графона. ибо поучил 30 фпс на максах 1440р, подставь и 1080р на сверх максах с благодарностью.
Ждём месяц там уж глянем после открытого бета теста.
Если это UE4 то есть Dx11, уверен игра в нем лучше работает ! Dx12 опять костылями прикрутили.
Прям такого долгожданного и как всегда с ново здорова. Такая работа построил дом, крыша течет, штукатурка осыпается, а жильцы потерпят пока мы в течении года всё исправим. Что сортира нет? Ну так потом с длц завезём.
Я позавчера писал, но курицы лапые теперь ноют что плохая оптимизация
Замечу что плачут только пользователи гниловидии, со стороны карт амд все работает отлично.
Тот кто громко плачет что на их отсталые карты не завезли оптимизон может пройти в ближайший магазин пк техники и купить нормальную карту на современной чиплетной архитектуре amd rdna 3.
Замечу что на амд дела ничуть не лучше даже с фср.
На 7900 хтх в 4к С РЕЙТРЕЙСИНГОМ игра работает лучше чем на 4090 БЕЗ РЕЙТРЕЙСИНГА.
Как консольщик хочу обратиться к пекарем-блин вы охренели? Я только недавно всех печкиных троллил в постах про последних из жопы, а тут вы снова опустились на дно, открыли лю и продолжили падать вниз. Хватит. Я устал над вами издеваться. Дайте хоть передышку или отпуск. Блин мне кажется я даже больше пекарей хочу что бы у них была хорошая оптимизация. Опять икать мемасы, опять вести войну сразу на десятках форумов. Аааа. Я устал. Хочу в отпуск.
Вот у тебя чердак едет.
От пекашных "фиаскоф."
Нормальная оптимизация у игры. Чувствую опять конкуренты ботов засылают изгадить оценки.
Прям как на атомих харт, когда пытаешься сказать плохо про игру, а на пегаче вообще комменты удаляют.
Пк-гейминг во всей красе. И да, на плойке все отлично.
В целом, на ПК тоже все отлично - 30 кадров. Вот только, на ПК брезгуют играть в том качестве, в котором это делают консольщики. Консольщикам вечно кидают фактические 30 кадров, иногда мнимые 60 и они жуют эти помои. Им многого не надо. А на ПК, если видят 30 кадров, говорят об этом и для них исправляют. Не получится ПК гейминг поставить на 30 консольных кадров.
Скажи эту киберпанку, как на 4 плойке нормально проходилось?
Эта та плойка, на которые все текстуры и объекты дальше 2-х метров грузятся дольше, чем релизная версия Готики 3 в 2006-м году?
брезгуют? ясен хер что брезгуют )) плойка стоит как 1/4 топового компа, понятно что ПК бояре будут требовать гораздо больше, чем 30 фпс. Я что просто так брал видюху за почти 2к бачей, самый крутой проц, оперативки гору, делал охлаждние хорошее что бы играть на 30 фпс? извольте )
з.ы. не говоря уже о том, что если купить комп за ценой консоли - то ты эти игры не то что не сможешь поиграть, ты их хрен запустишь вообще ))
Полностью солидарен