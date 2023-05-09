Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.2 468 оценок

Один из дроидов Star Wars Jedi Survivor создан специально, чтобы бесить игроков

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monk70
Новости

Star Wars Jedi Survivor ставит перед игроками множество задач, но одной из самых неожиданно сложных является победа над Мусорщиками, дроидами, которые охраняют драгоценные сокровища и убегают под землю, если Кэл Цестис осмеливается подобраться к ним слишком близко.

Митчелл Ф. Вулф, гейм-дизайнер Respawn Entertainment, работавший над концепцией дроидов-мусорщиков, вкратце поделился своей радостью от того, что создал их и полностью преуспел в своем намерении: привести игроков в бешенство. Дизайнер максимально усложнил захват рассматриваемых дроидов, специально спроектировав их, чтобы «разозлить» игроков.

«Один из наиболее важных аспектов игры лично для меня: я разработал или, по крайней мере, руководил каждой встречей с дроидами-мусорщиками в игре. Я специально разработал их, чтобы вывести игрока из себя. В таком случае принимайте это на свой счет», — сказал дизайнер. в Твиттере.

Надо сказать, что, как указывали сами игроки, каждый из этих дроидов располагается возле точки Медитации, что как минимум облегчает повторную попытку захватить одного в случае предыдущей неудачи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

А я думал что всю игру с такой оптимизацией создали специально чтобы бесить игроков.

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Аристов--Черный
Я специально разработал их, чтобы вывести игрока из себя.

Полагаю, популярная идея среди "творцов" занятых звёздными войнами Диснея.

Но без иронии и в отрыве от общей картины, хорошо когда гейм-дизайнер прорабатывает такие моменты.

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