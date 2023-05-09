Один из дроидов Star Wars Jedi Survivor создан специально, чтобы бесить игроков ©

Star Wars Jedi Survivor ставит перед игроками множество задач, но одной из самых неожиданно сложных является победа над Мусорщиками, дроидами, которые охраняют драгоценные сокровища и убегают под землю, если Кэл Цестис осмеливается подобраться к ним слишком близко.

Митчелл Ф. Вулф, гейм-дизайнер Respawn Entertainment, работавший над концепцией дроидов-мусорщиков, вкратце поделился своей радостью от того, что создал их и полностью преуспел в своем намерении: привести игроков в бешенство. Дизайнер максимально усложнил захват рассматриваемых дроидов, специально спроектировав их, чтобы «разозлить» игроков.

«Один из наиболее важных аспектов игры лично для меня: я разработал или, по крайней мере, руководил каждой встречей с дроидами-мусорщиками в игре. Я специально разработал их, чтобы вывести игрока из себя. В таком случае принимайте это на свой счет», — сказал дизайнер. в Твиттере.

Надо сказать, что, как указывали сами игроки, каждый из этих дроидов располагается возле точки Медитации, что как минимум облегчает повторную попытку захватить одного в случае предыдущей неудачи.