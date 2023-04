"Она все еще сырая и ее следует снять с продажи": эксперт Digital Foundry высказался о ПК-версии Jedi: Survivor ©

Технический эксперт известного издания Digital Foundry Алекс Батталия в очередной раз высказался о неприемлемости релизов сырых и не оптимизированных ПК-версий. Вернуться к этому разговору его сподвиг сегодняшний выход Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, подобные игры следует снимать с продажи.

Он высказал свое мнение на форуме Resetera, ответив в теме, где автор назвал Jedi: Survivor конкурентом The Last of Us Part 1 на звание "худшего порта года".

Да, эту игру не должны продавать и ее следует убрать из Steam. Jedi: Survivor явно не закончена — та же ситуация была с Gotham Knights на релизе. Я считаю, что Gotham Knights стоило снять с продажи на релизе так же, как снимали Arkham Knight.

Он также поддержал мнение, что техническое состояние игр нужно учитывать, выставляя оценки.

Это как если бы кинокритик дал картине пять звёзд несмотря на то, что звук отстаёт от картинки, само качество изображения и аудио оставляет желать лучшего, а в некоторых сценах нет субтитров. Такого просто не бывает.

Как уже упоминалось, Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня и ПК-версия была разгромлена пользователями Steam из-за ужасного технического состояния.