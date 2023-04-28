"Она все еще сырая и ее следует снять с продажи": эксперт Digital Foundry высказался о ПК-версии Jedi: Survivor

Технический эксперт известного издания Digital Foundry Алекс Батталия в очередной раз высказался о неприемлемости релизов сырых и не оптимизированных ПК-версий. Вернуться к этому разговору его сподвиг сегодняшний выход Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, подобные игры следует снимать с продажи.
Он высказал свое мнение на форуме Resetera, ответив в теме, где автор назвал Jedi: Survivor конкурентом The Last of Us Part 1 на звание "худшего порта года".
Да, эту игру не должны продавать и ее следует убрать из Steam. Jedi: Survivor явно не закончена — та же ситуация была с Gotham Knights на релизе. Я считаю, что Gotham Knights стоило снять с продажи на релизе так же, как снимали Arkham Knight.
Он также поддержал мнение, что техническое состояние игр нужно учитывать, выставляя оценки.
Это как если бы кинокритик дал картине пять звёзд несмотря на то, что звук отстаёт от картинки, само качество изображения и аудио оставляет желать лучшего, а в некоторых сценах нет субтитров. Такого просто не бывает.
Как уже упоминалось, Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня и ПК-версия была разгромлена пользователями Steam из-за ужасного технического состояния.
Зная EA, ждём платное DLC - "Оптимизация под ПК", и его delux версию с поддержкой DLSS3
Gold Edition, Deluxe Edition, Ultimate Edition, PC Optimized Edition (не входит в состав других изданий)
Концовку тоже ждем
Абсолютно с ним согласен, более того считаю, что за плохое состояния игры надо сразу снимать 5 из 10 баллов, какой бы хорошей игра не была, а то разработчики смотрю совсем забивают на оптимизацию и баги, причем длится такая ситуация уже как три года(примерно с выпуска Cyberpunk 2077, если не раньше)!
Так игрожур ссыт говорить о технических проблемах, в элден ринге на старте были статеры и онлайн не работал, дисконекты постоянные были, но поставили 98
да там не только ПК версия сырая, она на всех платформах работает плохо
4:00 - тесты фпс
Это ещё линейная локация, и даже здесь уже 50 Фпс с Просадкамм. А что будет на больших локациях? Там, наверное, будет 40 Фпс с Просадками.
не снимут
Неужели настолько всё плохо? Неужели что то может быть хуже, чем одни из нас на релизе Да и сейчас одни из нас. не сказать, чтоб сильно далеко ушла от релизной версии.
тлоу на релизе было без рабочей библиотеки и вообще не запускалось, только через 12 часов хотфикс прилетел с нужной библиотекой. И чем мощнее железо, тем меньше проблем было. Тут же просто 4 ядра опять только использует и ни один комп не вытягивает, хуже чем с готем найтс ситуация, ибо опять не смогли ue4 оптимизировать (привет от разрабов dead island 2, которые смогли в 2023 оптимизировать)
Ну, у одни из нас проблемы имеются даже сейчас. А по поводу Dead Island 2 - там тоже не всё так гладко.
Star Wars Jedi: PC Survivor
Пфф если уж гов*опорт The Last of Us не сняли,до сих пор чинят,тут вообще ни чего не будет,хотя за такие некондиционные продукты надо реальны огромные штрафы и иски на издателя вешать,забивать на оптимизон у многих разрабов уже стал ов порядке вещей.
Перенесли бы игру сразу на лето. Что её на месяц, то перенесли. За месяц особо ничего не сделаешь. А вот если бы принесли бы на лето, то, я думаю, техническое состояние было бы ну хорошее. Ну или, во всяком случае, лучше, чем сейчас. Летом все равно игры Особо не выходят. Конкурентов бы не было.
Вот тут не скажи, там FF16 летом выходит и её ждут многие, а также игра являются лидером по рейтингу ожидания выхода на PS5 от игроков и крупных игровых журналов, так что Star Wars jedi скорее всего была бы на консоле в пролете, а это им не выгодно, поэтому и выпустили сейчас...
Ну не знаю
Теперь будешь знать)))
Да как же у меня горит с нынешних релизов, почему такая высокая нагрузка на проц? Непонятно. Ладно по части видюхи все не так плохо, тот же стар варс, rtx 3060+i5 10400f, на ультрах видюха может выдавать 50-60 фпс, а из-за проца фпс падает до 30, это что получается, под 3060 уже надо собирать i7/ryzen 7?
Ну судя по последним реализации, чем мощнее, тем будет лучше)))....
Дисней снова надо электроникам писунов напихать за плохой релиз, как уже было с батлфронтом.
Вообщем в последнее время ничего не меняется-издатель ложит болт на состояние игры и все при этом делают до сих пор предзаказы.
Киберпанк, TLoU, Ведьмак 3 Nextgen такие
Хммм. Видеокарта RTX 4070 Ti, проц Рязань 5 3600 (на замену проца денег не хватило, как и материнки) и 16 гигов ОЗУ. Игра стоит на HDD (да-да). Запуск произведён на мониторе HP X27qc 2K, разрешение - полноэкранный режим 2560*1440. Все настройки выкручены на ЭПИК, включён Рейтрейсинг. Обычный геймплей - игра вполне себе хорошо работает. В боях не глючит. Порой, во время спринта могут быть просадки. Самые жёсткие просадки - в кат-сценах. Хотя и они работают. Лицензия Стима. Вердикт - играбельна. Куда играбельнее Хогвартс Легаси. Там вообще была жесть.
Да все, тут уже можно не удивляться ни одной вышедшей игре, не постить новости и так далее, все новые игры априори выходят с ужаснешней опитмизацией и даже на 13900 и 4090 не работает нормально. Capcom не смогли, РЕ2 смогли, РЕ3 смогли, РЕ4 неопимизированный кал. Самая что есть последняя надежда это Blizzard и Д4, если они не смогут в оптимизацию, это конец, и так будет с каждой новой игрой.
P.S. я тут Cyberpunk вспомнил, как все его хейтили, худшая игра года, бла бла бла, а я его прошел от и до, на первом патче, без малейшего лага, вылета, ошибки и т.д, как и многие.
Что? RE4 отлично оптимизирован можно даже на прошлом поколение консолей играть
Я бы на современную близард вообще бы не надеялся это уже помойка а не близард
Ты врешь не может такого быть
Не если играть на калькуляторе, то да с оптимизацией будут проблемы, там просто уже нечего оптимизировать не превратив игру в пиксельную хрень, да и дело не в оптимизации даже, а в том что нужен нормальный компьютер... Играй на нормальном компе или вообще на консолях, там игры в большенстве своем отлично работают и без проблем.
Та даже на калькуляторе, 4 резик отлично, идёт)) у типа бред)) запускал его на i7 3770 и gtx 980)
А на каких настройках?
пекушников опять опустили и указали на место возле параши
На консолях тоже оптимизация плохая так что и Консолщиков тоже опустили
Ну пока проблем на PS5 я не заметил, все работает нормально в режиме графика, наиграл уже более 3 часов, на боксе в режиме производительность фпс только не стабильный, но колебания не сильные, точнее не скажу пока. Так что на ПК дела намного хуже обстоят, в отличие от консолей...
Я смотрел прохождение на пс 5 и там были просадки да в и коментариях писали