"Они никогда не давали мне два световых меча": Марк Хэмилл тренирует Кэла в новом ролике Star Wars Jedi Survivor ©

Как вы уже, наверное, знаете за главным героем Star Wars Jedi: Survivor Кэлом Кёртисом стоит реальный актер Камерон Монахэн, который не только подарил герою свою внешность и голос, но записал все движения своего героя при помощи motion capture.

Именно это и легло в основу данного ролика по сюжету которого для тренировок юного джедая позвали Марка Хэмилла. Люк Скайуокер уж точно знает как обучить владением мечом рыжего падавана.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 28 апреля. Эмбарго на обзоры уже спали и мы узнали, что ПК-версия страдает от большого количества проблем с оптимизацией. Видимо для работы над ПК-версией разработчики пригласили Джа-Джа Бинкса.