Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.7 321 оценка

"Они никогда не давали мне два световых меча": Марк Хэмилл тренирует Кэла в новом ролике Star Wars Jedi Survivor

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butcher69
Новости

Как вы уже, наверное, знаете за главным героем Star Wars Jedi: Survivor Кэлом Кёртисом стоит реальный актер Камерон Монахэн, который не только подарил герою свою внешность и голос, но записал все движения своего героя при помощи motion capture.

Именно это и легло в основу данного ролика по сюжету которого для тренировок юного джедая позвали Марка Хэмилла. Люк Скайуокер уж точно знает как обучить владением мечом рыжего падавана.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 28 апреля. Эмбарго на обзоры уже спали и мы узнали, что ПК-версия страдает от большого количества проблем с оптимизацией. Видимо для работы над ПК-версией разработчики пригласили Джа-Джа Бинкса.

Трейлеры
45
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Diablonos
Люк Скайуокер уж точно знает как обучить владением мечом рыжего падавана

Ну да, ну да. Видели мы менторские способности Люка в новой трилогии. Может стоило Нисона позвать? Или Макгрегора?

10
potemkin2021
Ну да, ну да. Видели мы менторские способности Люка в новой трилогии. Может стоило Нисона позвать? Или Макгрегора?

Макгрегор тут уже...

Спойлер
1
Diablonos potemkin2021

Не тот Макгрегор. Тот что играл Оби один.

1
Batchankoff potemkin2021

😄

0
potemkin2021 Diablonos

Да он пока немного занят, так что довольствуемся

Спойлер
0
Bamburrr

Хэммил молодец. Здоровья ему.

7
TFE

Какая жалкая реклама

3
Дроникс

Хз не зашла мне первая часть игры!ИМХО

2
ZackSnyder

чудесная реклама) марк как всегда великолепен

0
iVEDbMAK

Кал Кёртис.

0
ToOldforTHIS

Вроде моушн кэпча, но почему анимации такая срань?!

-1
Oksifree

Может, из-за самого актера?

-4
Razox

Может из-за специфики жанра? Ну типа в "соул-лайке" должны быть чётно ясные движения, пускай и топорные?

0
hangloose

«В этом долгом и неравном противостоянии Украине необходима дополнительная поддержка. Для меня честь стать амбассадором «Армии дронов» по приглашению Президента Зеленского, – рассказал Марк Хэмилл. – Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла». Джидай есть Джидай

-2