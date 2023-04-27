"Они никогда не давали мне два световых меча": Марк Хэмилл тренирует Кэла в новом ролике Star Wars Jedi Survivor

Как вы уже, наверное, знаете за главным героем Star Wars Jedi: Survivor Кэлом Кёртисом стоит реальный актер Камерон Монахэн, который не только подарил герою свою внешность и голос, но записал все движения своего героя при помощи motion capture.
Именно это и легло в основу данного ролика по сюжету которого для тренировок юного джедая позвали Марка Хэмилла. Люк Скайуокер уж точно знает как обучить владением мечом рыжего падавана.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 28 апреля. Эмбарго на обзоры уже спали и мы узнали, что ПК-версия страдает от большого количества проблем с оптимизацией. Видимо для работы над ПК-версией разработчики пригласили Джа-Джа Бинкса.
Ну да, ну да. Видели мы менторские способности Люка в новой трилогии. Может стоило Нисона позвать? Или Макгрегора?
Макгрегор тут уже...
Не тот Макгрегор. Тот что играл Оби один.
😄
Да он пока немного занят, так что довольствуемся
Хэммил молодец. Здоровья ему.
Какая жалкая реклама
Хз не зашла мне первая часть игры!ИМХО
чудесная реклама) марк как всегда великолепен
Кал Кёртис.
Вроде моушн кэпча, но почему анимации такая срань?!
Может, из-за самого актера?
Может из-за специфики жанра? Ну типа в "соул-лайке" должны быть чётно ясные движения, пускай и топорные?
«В этом долгом и неравном противостоянии Украине необходима дополнительная поддержка. Для меня честь стать амбассадором «Армии дронов» по приглашению Президента Зеленского, – рассказал Марк Хэмилл. – Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла». Джидай есть Джидай