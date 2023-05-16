Пасхалка Star Wars Jedi: Survivor подтверждает любовь Кэла к пончо ©

Игра Star Wars Jedi: Survivor вышла уже несколько недель назад, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в ней есть забавный отсыл к оригиналу 2019 года: пончо Кэла Кестиса - это косметика, которую можно получить, уничтожив определенного врага на Кобохе.

Спойлер

Если вы выследите легендарного врага по имени Oggdo Bogdo's Spawn в форте Ка'Лин, вы сможете получить пончо Кэла.

Ютубер Mighty Noob обнаружил милую отсылку, которое показывает любовь Кэла к своему пончо. Когда вы заходите в меню косметики и переключаетесь с любой другой одежды на пончо, Кэл исполняет небольшой танец в знак одобрения. Во вселенной это можно объяснить тем, что Кэл просто радуется, что надел свой старый наряд, но, скорее всего, это отсылка к тому, что в первой части вся косметика состояла из пончо разных цветов и это стало своеобразным мемом. О чем и напомнил актер во время одной из презентаций.

Конечно, это далеко не единственное пасхальное яйцо в Jedi: Survivor. Фанаты также почти сразу заметили отсылку на прыжок через стену в Super Metroid. Тем не менее, для разработчика Respawn Entertainment это не было сплошным весельем и играми, поскольку Survivor столкнулась с различными проблемами производительности при запуске, что сделало игру практически неиграбельной для некоторых фанатов. С тех пор разработчики выпустили несколько исправлений для улучшения стабильности, и, скорее всего, будут выпущены новые, но ранний ущерб навсегда отвратил некоторых игроков от игры.