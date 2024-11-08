Патч Star Wars Jedi: Survivor для PS5 Pro значительно улучшает базовое разрешение

Respawn Entertainment и Electronic Arts объявили подробности о дополнениях для PS5 Pro в игре Star Wars Jedi: Survivor. Основное преимущество обоих режимов заключается в том, что базовое разрешение значительно увеличено по сравнению с базовой версией PlayStation 5.

Режим «Качество» в игре сохраняет разрешение 4K и элементы с трассировкой лучей, но теперь масштабируется с 1800p до 2160p, что повышает качество изображения. Кроме того, в режиме производительности теперь используется более высокое разрешение 1800p (увеличенное с 1200p), а также трассировка лучей для затенения и отражений, при этом частота кадров остаётся на уровне 60 FPS.

Star Wars Jedi: Survivor печально известна своими проблемами с производительностью как на консолях, так и на ПК, особенно при запуске. Однако со временем ситуация улучшилась. Девятый патч улучшения производительности был выпущен в сентябре компанией Respawn и, безусловно, принес некоторые улучшения на ПК, хотя некоторые проблемы с зависаниями сохранились.

Однако для пользователей консолей, учитывая отсутствие аналога PS5 Pro от Microsoft, нет никаких сомнений в том, что версия для PlayStation 5 Pro обеспечит наилучшее качество игры. Конечно, есть одна загвоздка: чтобы получить её, придётся заплатить 699 долларов.

Что касается Star Wars Jedi: Survivor, то Electronic Arts недавно подтвердила, что Respawn Entertainment уже работает над третьей и последней главой приключений Кэла Кестиса. Дата выхода пока неизвестна, но, скорее всего, это произойдёт в 2026 или 2027 году.