Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 527 оценок

ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила очередной патч с исправлениями и улучшением производительности

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monk70
Новости

Разработчики из Respawn и издатель EA сообщили о выходе нового обновления для ПК-версии экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor. В патче разработчики исправили различные проблемы и улучшили производительность. Размер скачиваемых файлов составляет 3,2 ГБ в Steam.

Примечания к патчу:

  • Улучшено кэширование контента для уменьшения зависаний.
  • Улучшена обработка потоков при отключении трассировки лучей.
  • Исправлена ошибка, из-за которой снижение визуальных настроек ПК приводило к неправильному снижению масштаба разрешения, если FSR отключен.
  • Исправлена ошибка, из-за которой кнопка сброса не реагировала на ПК при использовании контроллера и клавиатуры.
  • Более надежное обнаружение предварительного заказа и роскошного контента в игре, предотвращающее случайный доступ игроков к контенту.
  • Различные исправления производительности.
  • Улучшения стабильности.
  • Различные улучшения коллизии и навигации для предотвращения проблем, когда персонажи застревают за пределами границ.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Дрия Торн становилась непобедимой.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Боуд не мог схватить сенатора во время некоторых прохождений в Новой игре+.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Скритон отображался некорректно.
  • Исправлено неправильное отображение Дагана в ролике.
  • Исправлены некоторые редкие случаи, когда игроки не могли двигаться дальше в игре даже после перезагрузки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Горокко исчезал во время боя.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Кэл застревал в определенной стойке бластера, если умирал.
  • Исправлена ошибка, из-за которой BD-1 не мог открыть дверь.
  • Исправлена ошибка, из-за которой взаимодействие с разрывом пустоты не работало должным образом.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при попытке загрузить поврежденные сохраненные игры вы иногда оставались в главном меню. Теперь игра будет корректно пытаться загрузить вашу резервную копию.
  • Улучшен UX для турелей материи Кобо, из которых игроки ранее не могли выйти.
  • Исправлена ошибка, из-за которой за Ранкор и Вампа неправильно начислялся опыт, когда Кэла возрождался.
  • Исправлена ошибка, из-за которой меню «Навыки» не закрывалось корректно.
  • Улучшена синхронизация звука во время одного из видеороликов.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой локацию не загружалась правильно на Кобо после возрождения Кэла.
Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
tvorog8088

Пусть исправляют, а там глядишь к Новому Году и озвучка будет и взлом.

0
erkins007

Нужно было отложить игру на месяц, а не портить первые впечатления. Или выпустить бету/ранний доступ если своих тестеров недостаточно.

0
MARS163

До чего же паскудная тенденция с бета-тестом за фуллпрайс.

0
Kamishini1993

Иисус?

-5
Executor666

пидурус

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Арагорн на картинке шоль?

-5