ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила очередной патч с исправлениями и улучшением производительности

Разработчики из Respawn и издатель EA сообщили о выходе нового обновления для ПК-версии экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor. В патче разработчики исправили различные проблемы и улучшили производительность. Размер скачиваемых файлов составляет 3,2 ГБ в Steam.
Примечания к патчу:
- Улучшено кэширование контента для уменьшения зависаний.
- Улучшена обработка потоков при отключении трассировки лучей.
- Исправлена ошибка, из-за которой снижение визуальных настроек ПК приводило к неправильному снижению масштаба разрешения, если FSR отключен.
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопка сброса не реагировала на ПК при использовании контроллера и клавиатуры.
- Более надежное обнаружение предварительного заказа и роскошного контента в игре, предотвращающее случайный доступ игроков к контенту.
- Различные исправления производительности.
- Улучшения стабильности.
- Различные улучшения коллизии и навигации для предотвращения проблем, когда персонажи застревают за пределами границ.
- Исправлена ошибка, из-за которой Дрия Торн становилась непобедимой.
- Исправлена ошибка, из-за которой Боуд не мог схватить сенатора во время некоторых прохождений в Новой игре+.
- Исправлена ошибка, из-за которой Скритон отображался некорректно.
- Исправлено неправильное отображение Дагана в ролике.
- Исправлены некоторые редкие случаи, когда игроки не могли двигаться дальше в игре даже после перезагрузки.
- Исправлена ошибка, из-за которой Горокко исчезал во время боя.
- Исправлена ошибка, из-за которой Кэл застревал в определенной стойке бластера, если умирал.
- Исправлена ошибка, из-за которой BD-1 не мог открыть дверь.
- Исправлена ошибка, из-за которой взаимодействие с разрывом пустоты не работало должным образом.
- Исправлена ошибка, из-за которой при попытке загрузить поврежденные сохраненные игры вы иногда оставались в главном меню. Теперь игра будет корректно пытаться загрузить вашу резервную копию.
- Улучшен UX для турелей материи Кобо, из которых игроки ранее не могли выйти.
- Исправлена ошибка, из-за которой за Ранкор и Вампа неправильно начислялся опыт, когда Кэла возрождался.
- Исправлена ошибка, из-за которой меню «Навыки» не закрывалось корректно.
- Улучшена синхронизация звука во время одного из видеороликов.
- Исправлена ошибка, из-за которой локацию не загружалась правильно на Кобо после возрождения Кэла.
Пусть исправляют, а там глядишь к Новому Году и озвучка будет и взлом.
Нужно было отложить игру на месяц, а не портить первые впечатления. Или выпустить бету/ранний доступ если своих тестеров недостаточно.
До чего же паскудная тенденция с бета-тестом за фуллпрайс.
Иисус?
пидурус
Арагорн на картинке шоль?