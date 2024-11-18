Плохая реализация PSSR в некоторых играх на PS5 Pro вызвана старым апскейлером, будущие игры будут выглядеть лучше

Реализация масштабирования PSSR на базе искусственного интеллекта в PlayStation 5 Pro не идеальна во всех играх, поскольку, как сообщается, в некоторых играх используется старая версия масштабирования.

На форумах ResetERA в теме, посвященной разочаровывающему обновлению Star Wars Jedi: Survivor на PS5 Pro, разработчик под ником Koralsky прокомментировал плохое качество изображения, создаваемое PSSR в некоторых играх, показав, что разница в качестве изображения между разными играми вызвана разными версиями используемого апскейлера. Что касается последней игры в серии Respawn, разработчик подтвердил, что игра использует SDK 9, будучи игрой Unreal Engine 4, поэтому команда не смогла реализовать последнюю актуальную версию апскейлера, требующую SDK 10 или выше, и, возможно, использовала самую первую версию, отсюда и плохое качество изображения.

Хотя Koralsky не смог предоставить более подробную информацию о том, сколько итераций апскейлера PlayStation 5 Pro уже доступно и как каждая версия улучшает предыдущую, они могли бы подтвердить, что пользователи должны ожидать улучшения IQ во второй и третьей партиях поддерживаемых PS5 Pro игр с использованием PSSR.

Например, в игре, над которой разработчик в настоящее время работает, одна из более поздних версий PSSR, но не последняя, ​​дает гораздо лучшие результаты по сравнению с TSR и FSR, и, таким образом, они ожидают, что апскейлер придет в гораздо лучшее состояние через шесть, двенадцать месяцев по сравнению с состоянием, в котором он находится в первой партии поддерживаемых PS5 Pro игр.