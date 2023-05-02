По данным Digital Foundry, патч для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor повысил кадровую частоту, но заикания остались ©

Star Wars Jedi: Survivor была запущена в прошедшую пятницу в тяжелом техническом состоянии: игроки в Steam критиковали игру из-за ряда проблем с производительностью, заиканий и необъяснимых падений частоты кадров. Теперь для игры выпущен новый патч, исправляющий некоторые проблемы.

EA пообещала исправить Jedi: Survivor на ПК, и первый крупный патч для игры уже вышел в Steam. Компания говорит, что он должен повысить производительность в системах, не использующих трассировку лучей, и кажется, что это отчасти помогло.

По данным Digital Foundry, патч улучшил общую частоту кадров примерно на 13%, обеспечив гораздо более воспроизводимую частоту кадров, чем в состоянии запуска. К сожалению, похоже, что заикания, присутствующие в игре, остались после патча.

Digital Foundry сообщают, что это на самом деле делает заикания более выраженными, чем раньше, потому что базовая производительность выше, но заикания снижают игру до того же уровня, что и раньше. Поскольку существует гораздо больший разрыв между высокой частотой кадров и большим падением производительности, заикания становятся гораздо более заметными.