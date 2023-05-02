Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.2 415 оценок

По данным Digital Foundry, патч для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor повысил кадровую частоту, но заикания остались

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monk70
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Star Wars Jedi: Survivor была запущена в прошедшую пятницу в тяжелом техническом состоянии: игроки в Steam критиковали игру из-за ряда проблем с производительностью, заиканий и необъяснимых падений частоты кадров. Теперь для игры выпущен новый патч, исправляющий некоторые проблемы.

EA пообещала исправить Jedi: Survivor на ПК, и первый крупный патч для игры уже вышел в Steam. Компания говорит, что он должен повысить производительность в системах, не использующих трассировку лучей, и кажется, что это отчасти помогло.

По данным Digital Foundry, патч улучшил общую частоту кадров примерно на 13%, обеспечив гораздо более воспроизводимую частоту кадров, чем в состоянии запуска. К сожалению, похоже, что заикания, присутствующие в игре, остались после патча.

Digital Foundry сообщают, что это на самом деле делает заикания более выраженными, чем раньше, потому что базовая производительность выше, но заикания снижают игру до того же уровня, что и раньше. Поскольку существует гораздо больший разрыв между высокой частотой кадров и большим падением производительности, заикания становятся гораздо более заметными.

ПК Производительность
-4
5
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Listoman

Выводы ошибочные, патч повысил только процессорную производительность, которой и до этого было достачно на относительно современных платформах)

2
erkins007

Не совсем, даже на 7950х3д после патча стало получше играть в открытых зонах.

0
База Базович

загрузка видеокарты 63% оптимизировали, так оптимизировали...

2
nomat77709

Поддерживаю. Курам на смех такая оптимизация. Особенно как заливают в статьях что починили производительность. Кто пишет такие статьи, не уважает своих читателей. Авторы статей держат нас за глупых людей, думаю мы не понимаем как это все работает. Пятая точка прям подгорает от такой брехни.

1
tvorog8088

Кккакие ещё зззаикания?

0