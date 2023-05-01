По данным Digital Foundry, Star Wars Jedi Survivor на PS5 работает в разрешениях "предыдущего поколения" ©

Критики, высказанной Digital Foundry, в связи с выпуском Star Wars Jedi Survivor на ПК, было недостаточно, известный коллектив технических специалистов индустрии проанализировал версию игры для PlayStation 5.

Сотрудники Digital Foundry столкнулись с многочисленными проблемами при управлении частотой кадров и разрешением. В предустановке графики по умолчанию, которая блокирует частоту обновления изображений на экране со скоростью 30 кадров в секунду, динамическое разрешение Jedi Survivor колеблется между 972p и 1242p, при этом значения значительно ниже целевого значения 4K, обещанного Sony и Microsoft в качестве стандарта для видео игр, созданных исключительно для консолей текущего поколения.

Выявленные трудности в работе по оптимизации и совершенствованию кода Star Wars Jedi Survivor, проявляются далее в тестах, проведенных Digital Foundry в режиме, включающем активацию трассировки лучей (с заиканиями и частыми падениями частоты кадров) и в режиме Производительность. Решив играть со скоростью 60 кадров в секунду, «внутреннее» разрешение стартовой версии Jedi Survivor на PlayStation 5 неумолимо падает до значений ниже 720p, в среднем между 628p и 864p.