По словам Respawn, Star Wars Jedi: Survivor раздвигает границы масштаба и возможностей технологии

До релиза продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года осталось всего несколько недель, и Respawn Entertainment стремится продемонстрировать многочисленные улучшения новой игры по сравнению с оригиналом.
В интервью технический директор Джон Карр и ведущий продюсер Пол Хэтфилд описали Star Wars Jedi: Survivor как эволюцию концепции и механики Fallen Order, при этом Хэтфилд заявил, что Survivor стремится обновить системы Fallen Order до «110 процентов».
Star Wars Jedi: Survivor явно сохраняет основной опыт Fallen Order, но улучшается в некоторых областях, таких как элементы RPG, дизайн мира и навигация. Карр и Хэтфилд объясняют, что разные решения, сделанные во время разработки Survivor, не обязательно рассматриваются как изменения, а скорее как долгожданное расширение систем, которые они разработали в Fallen Order:
Хэтфилд:
Мы не слишком часто используем термин «изменения», когда говорим об игре. Я думаю, что одним из первых моментов, о которых мы говорили, когда приступили ко второму проекту, было то, что многие моменты, высказанные команде, были тесно связаны с тем, что мы разработали в первом проекте, но по сути полировали, расширяли и улучшали все эти системы. Первая игра была нашим первым проектом в команде, и мы многому научились. И у нас также есть гигантский список желаний, если бы у нас было неограниченное время, мы бы хотели сделать все это. Вот что для нас этот проект – давайте найдем этот список всего того, что мы хотели бы сделать в игре. Давайте развиваться настолько, насколько это возможно, а также довести системы, которые, возможно, у нас были, с 80 или 90 процентов до 110 процентов.
Карр:
Я думаю, что в ней также есть элемент повествования, где Кэл развивался в течение пары лет после первой игры, и он развивает больше своих способностей как джедай. И поэтому часть того, что вы видите в демоверсии, в которую вы играете, заключается в том, что вы получаете доступ к большему количеству боевых приемов и стоек, и я думаю, что все это как бы говорит об этом повествовании.
Хэтфилд и Карр дополнительно проиллюстрировали это усовершенствованиями, внесенными в Survivor в систему кастомизации и игровую среду, при этом Карр заявил, что технология, которую они создали для Jedi: Survivor, доведена до предела.
Хэтфилд:
Кастомизация была чем-то из первой игрой, про что я сказал, что мы довели это до 80 процентов. Это то, где мы могли бы сильно преуспеть, если бы у нас было дополнительное время. Итак, с этим проектом, в первый же день мы знали, что хотим расширить кастомизацию, и именно это мы и сделали. Для меня это настолько похоже на «Звездные войны», что вы можете создать своего собственного Кэла; он по-прежнему, очевидно, главный герой, и у него есть личность, но когда дело доходит до самовыражения игрока, это огромная вещь, и я думаю, что людям это действительно понравится.
Карр:
Мы также раздвинули границы с точки зрения масштаба и возможностей технологии, которую мы создали. Окружающая среда намного больше, мы потратили много времени на более продвинутые системы освещения, текстуры и точность во всём окружении.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Как я понял, в этой игре не будет даже русс. сабов?
Не будет, по этому эта помойка не интересна даже.
Будут конечно же, но попозже от каких-нибудь команд с Zone of Games. Озвучка тоже реальна в будущем, если соберут нужную сумму.
А консолям че делать?
Как всегда, завидовать пкашникам)
И чего в этом хорошего?
Главное чтоб они систребования не довели до предела и оптимизон остался, как в первой части.
Что она там раздвигает? Те же щи
А расчлененку так и не добавили, теперь мечи стали какими-то тяжёлыми палками, наносящие лишь порезы блин.
Мда, счя бы новостить что там эта лгбтшно-гейская игра раздвигает.
Мне нравится их подход, первая часть была топ и важно не сломать все что там работало)
Очень смешно. Будет как в первой - великолепный первый уровень и Кашиик, на который местами без слёз не взглянешь, особенно на модельки НПЦ.
Первая часть что то вообще не зашла бросил в начале игры наверное из за того что я не фанат звездных войн
Так надо было чуть больше поиграть. Я тоже не фанат но это игра кладет наповал томб райдер анчартед и принц
Та ты что, та ладно, не может быть? Держи в курсе)
По системе паркура и чувство приключений реально выйгрывает
Какой там паркур, какое чувство приключений? Игра абсолютно однообразная, иммерсивность нулевая, эпичности ровно 0