По словам Respawn, Star Wars Jedi: Survivor раздвигает границы масштаба и возможностей технологии ©

До релиза продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года осталось всего несколько недель, и Respawn Entertainment стремится продемонстрировать многочисленные улучшения новой игры по сравнению с оригиналом.

В интервью технический директор Джон Карр и ведущий продюсер Пол Хэтфилд описали Star Wars Jedi: Survivor как эволюцию концепции и механики Fallen Order, при этом Хэтфилд заявил, что Survivor стремится обновить системы Fallen Order до «110 процентов».

Star Wars Jedi: Survivor явно сохраняет основной опыт Fallen Order, но улучшается в некоторых областях, таких как элементы RPG, дизайн мира и навигация. Карр и Хэтфилд объясняют, что разные решения, сделанные во время разработки Survivor, не обязательно рассматриваются как изменения, а скорее как долгожданное расширение систем, которые они разработали в Fallen Order:

Хэтфилд:

Мы не слишком часто используем термин «изменения», когда говорим об игре. Я думаю, что одним из первых моментов, о которых мы говорили, когда приступили ко второму проекту, было то, что многие моменты, высказанные команде, были тесно связаны с тем, что мы разработали в первом проекте, но по сути полировали, расширяли и улучшали все эти системы. Первая игра была нашим первым проектом в команде, и мы многому научились. И у нас также есть гигантский список желаний, если бы у нас было неограниченное время, мы бы хотели сделать все это. Вот что для нас этот проект – давайте найдем этот список всего того, что мы хотели бы сделать в игре. Давайте развиваться настолько, насколько это возможно, а также довести системы, которые, возможно, у нас были, с 80 или 90 процентов до 110 процентов.

Карр:

Я думаю, что в ней также есть элемент повествования, где Кэл развивался в течение пары лет после первой игры, и он развивает больше своих способностей как джедай. И поэтому часть того, что вы видите в демоверсии, в которую вы играете, заключается в том, что вы получаете доступ к большему количеству боевых приемов и стоек, и я думаю, что все это как бы говорит об этом повествовании.

Хэтфилд и Карр дополнительно проиллюстрировали это усовершенствованиями, внесенными в Survivor в систему кастомизации и игровую среду, при этом Карр заявил, что технология, которую они создали для Jedi: Survivor, доведена до предела.

Хэтфилд:

Кастомизация была чем-то из первой игрой, про что я сказал, что мы довели это до 80 процентов. Это то, где мы могли бы сильно преуспеть, если бы у нас было дополнительное время. Итак, с этим проектом, в первый же день мы знали, что хотим расширить кастомизацию, и именно это мы и сделали. Для меня это настолько похоже на «Звездные войны», что вы можете создать своего собственного Кэла; он по-прежнему, очевидно, главный герой, и у него есть личность, но когда дело доходит до самовыражения игрока, это огромная вещь, и я думаю, что людям это действительно понравится.

Карр:

Мы также раздвинули границы с точки зрения масштаба и возможностей технологии, которую мы создали. Окружающая среда намного больше, мы потратили много времени на более продвинутые системы освещения, текстуры и точность во всём окружении.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.