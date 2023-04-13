Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 302 оценки

Похоже, что Star Wars Jedi: Survivor ушла на золото

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R_Mor
Новости

Star Wars Jedi: Survivor наконец-то ушла на золото в преддверии релиза в этом месяце.

Ранее сегодня, 13 апреля, несколько старших сотрудников разработчика Respawn начали публиковать в Твиттере неясные сообщения с поздравлениями. Первый - Блэр Браун, старший продюсер Star Wars Jedi: Survivor, с гифкой из "Властелина колец", указывающим на то, что его работа над новым сиквелом наконец-то завершена.

К твиту присоединились ответы директора по дизайну Jedi: Survivor Джейсона де Хераса и главного дизайнера систем камер Чада Верралла. Если все три старших разработчика публикуют поздравительные сообщения в Твиттере в преддверии запуска Jedi: Survivor, то это довольно хороший признак того, что сиквел наконец-то вышел на финишную прямую.

Учитывая, что Jedi: Survivor должна выйти примерно через две недели, 28 апреля, это фантастическая новость как для команды разработчиков, так и для фанатов, с нетерпением ожидающих новую игру. Это особенно радостная новость после того, как Jedi: Survivor была отложена на шесть недель в начале этого года, что, по словам разработчика Respawn, было сделано для "стабильности и полировки".

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Аристов--Черный
ушла на золото

Раньше, в эпоху дисковых носителей, эти слова означали окончание "полировки" игры и начало записи на носители. Ведь обновить игру через пару дней после релиза не выйдет.

Есть ли смысл сейчас использовать эту фразу? Физические носители уходят в прошлое, игры сдают в аренду сырыми в расчёте на обновления в через сервисы владельцев игры.

Думаю, термин "ушла в море" стоило бы использовать:) Ведь в море можно натолкнуться на пиратов...

4
Oksifree

Надеюсь, абордажные сабли уже готовы)

0
001fess

в весеннюю лужу.

0
Denv3r 13

Без русских субтитров и озвучки как в первой части нах надо.

1
Никита Дроздоv

это хорошо

0
TRADS80

Ждём прмо перевод и наслождаемся, да еще бы мод на костюм Мандалорца. Я в нём прошёл первую часть.

0
Аристов--Черный

"Джедай из "звездных войн": Выживший" от студии "Возрождение":)))

0