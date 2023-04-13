Похоже, что Star Wars Jedi: Survivor ушла на золото ©

Star Wars Jedi: Survivor наконец-то ушла на золото в преддверии релиза в этом месяце.

Ранее сегодня, 13 апреля, несколько старших сотрудников разработчика Respawn начали публиковать в Твиттере неясные сообщения с поздравлениями. Первый - Блэр Браун, старший продюсер Star Wars Jedi: Survivor, с гифкой из "Властелина колец", указывающим на то, что его работа над новым сиквелом наконец-то завершена.

К твиту присоединились ответы директора по дизайну Jedi: Survivor Джейсона де Хераса и главного дизайнера систем камер Чада Верралла. Если все три старших разработчика публикуют поздравительные сообщения в Твиттере в преддверии запуска Jedi: Survivor, то это довольно хороший признак того, что сиквел наконец-то вышел на финишную прямую.

Учитывая, что Jedi: Survivor должна выйти примерно через две недели, 28 апреля, это фантастическая новость как для команды разработчиков, так и для фанатов, с нетерпением ожидающих новую игру. Это особенно радостная новость после того, как Jedi: Survivor была отложена на шесть недель в начале этого года, что, по словам разработчика Respawn, было сделано для "стабильности и полировки".