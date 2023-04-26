Похоже, Star Wars Jedi: Survivor имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК ©

EA сняла эмбарго на обзоры для Star Wars Jedi: Survivor. Согласно сообщениям, игра в настоящее время имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК.

GameStar поделился следующим видео геймплея из пресс-версии Star Wars Jedi: Survivor для ПК. Для своего обзора GameStar использовала AMD Ryzen 9 5900X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4090. И даже при 1440p Ryzen 9 5900X не может поддерживать даже 50 кадров в секунду. На видео чётко видно, что NVIDIA RTX4090 не используется на полную. По большей части видеокарта NVIDIA загружается примерно на 35-60%.

К счастью, GameStar включила в видео оверлей MSI Afterburner. Как мы видим, пресс-копия игры для ПК может в основном использовать 4 потока ЦП. Судя по всему, игра не зависит от одного ядра/потока ЦП, как это было с Gotham Knights или The Callisto Protocol.

PCMRace также сообщает, что у игры огромные требования к видеопамяти. NVIDIA RTX 3080Ti не может запустить игру в разрешении 4K, в основном из-за ограничений видеопамяти. Фактически, мы можем видеть в видео GameStar, как игра использует до 18 ГБ видеопамяти при разрешении 1440p.

Некоторые обзорщики сообщают, что у игры есть проблемы с производительностью на всех платформах, в том числе на PS5 и Xbox Series X.