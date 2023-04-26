Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 316 оценок

Похоже, Star Wars Jedi: Survivor имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК

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monk70
Новости

EA сняла эмбарго на обзоры для Star Wars Jedi: Survivor. Согласно сообщениям, игра в настоящее время имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК.

GameStar поделился следующим видео геймплея из пресс-версии Star Wars Jedi: Survivor для ПК. Для своего обзора GameStar использовала AMD Ryzen 9 5900X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4090. И даже при 1440p Ryzen 9 5900X не может поддерживать даже 50 кадров в секунду. На видео чётко видно, что NVIDIA RTX4090 не используется на полную. По большей части видеокарта NVIDIA загружается примерно на 35-60%.

К счастью, GameStar включила в видео оверлей MSI Afterburner. Как мы видим, пресс-копия игры для ПК может в основном использовать 4 потока ЦП. Судя по всему, игра не зависит от одного ядра/потока ЦП, как это было с Gotham Knights или The Callisto Protocol.

PCMRace также сообщает, что у игры огромные требования к видеопамяти. NVIDIA RTX 3080Ti не может запустить игру в разрешении 4K, в основном из-за ограничений видеопамяти. Фактически, мы можем видеть в видео GameStar, как игра использует до 18 ГБ видеопамяти при разрешении 1440p.

Некоторые обзорщики сообщают, что у игры есть проблемы с производительностью на всех платформах, в том числе на PS5 и Xbox Series X.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
GayFish
16
AndruhaGruz

RTX4090-30FPS

15
kolinmah
0
jax baron

ору

0
caliskan
9
romero52

Во всем виновата криптозима. Никто не берет видюхи. Остаётся запарывать оптимизацию чтобы все брали 4080 и выше. А не сидели на 3060 ti.

6
Стас Кежун

Никогда такого не было и вот опять)))

5
Валентин Добров

Уххах, кто бы сомневался😄Пора уже забыть про оптимизацию на старте🤣

4
Batchankoff

Может это такой заговор, чтобы угробить игровой сектор на PC? 😄 18гб видеопамяти! Куртка Дженсен уже потирает свои алчные ручонки.

3
Protocol10

Никак его не угробить потому что пк геймеры всегда будут готовы купить разрекламированную игру с самой ужасной оптимизацией и просто будут ждать патчи

-1
tvorog8088

Самое главное как будет работать с выключенным ретрейсингом и включенным длсс, лучи нафиг не нужны.

40 кадров на 4090 в 2к это бред конечно, кто то после этого будет говорить про развитие 4к гейминга, для этого 6090 потребуется.

2
monk70

ДЛСС вряд ли будет, ЕА скооперировалась с АМД для этой игры.

2
spaMER_ID

А главное цена какая! Даже турецкоподданных уважили.

2
Extor Menoger

Анрил энжин сного наносит ответный удар

1
gliga142

ага конечно .. руки разрабов вот в чем дело

0
Extor Menoger gliga142

руки разрабов движка *

0
TFE

Да нет что вы, вам надо просто пк обновить
Так то во многих играх подобное. Все эти новые игры требуют куда больше, чем надо было бы.

1
Деиман

все по новой...

1
gliga142

Ахахахах - вот рукапопы ))

1
жифорсник

началась эпоха кривых игр

1
TRADS80

К сожалению это стало нормой для новых ААА проектов =(

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да игроки купят все равно, плавали

0
Аристов--Черный

Купившим - мои снисходительные соболезнования:)

0
De Santa

Как обычно

0
Юркец

я думал, что после "Один из нас" уже не чего страшнне не может произойти))

0
Zloy_ParKur

Ожидаемо, надеюсь патчами подтянут оптимизацию.

-1