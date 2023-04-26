Похоже, Star Wars Jedi: Survivor имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК

EA сняла эмбарго на обзоры для Star Wars Jedi: Survivor. Согласно сообщениям, игра в настоящее время имеет серьезные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на ПК.
GameStar поделился следующим видео геймплея из пресс-версии Star Wars Jedi: Survivor для ПК. Для своего обзора GameStar использовала AMD Ryzen 9 5900X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4090. И даже при 1440p Ryzen 9 5900X не может поддерживать даже 50 кадров в секунду. На видео чётко видно, что NVIDIA RTX4090 не используется на полную. По большей части видеокарта NVIDIA загружается примерно на 35-60%.
К счастью, GameStar включила в видео оверлей MSI Afterburner. Как мы видим, пресс-копия игры для ПК может в основном использовать 4 потока ЦП. Судя по всему, игра не зависит от одного ядра/потока ЦП, как это было с Gotham Knights или The Callisto Protocol.
PCMRace также сообщает, что у игры огромные требования к видеопамяти. NVIDIA RTX 3080Ti не может запустить игру в разрешении 4K, в основном из-за ограничений видеопамяти. Фактически, мы можем видеть в видео GameStar, как игра использует до 18 ГБ видеопамяти при разрешении 1440p.
Некоторые обзорщики сообщают, что у игры есть проблемы с производительностью на всех платформах, в том числе на PS5 и Xbox Series X.
RTX4090-30FPS
ору
Во всем виновата криптозима. Никто не берет видюхи. Остаётся запарывать оптимизацию чтобы все брали 4080 и выше. А не сидели на 3060 ti.
Никогда такого не было и вот опять)))
Уххах, кто бы сомневался😄Пора уже забыть про оптимизацию на старте🤣
Может это такой заговор, чтобы угробить игровой сектор на PC? 😄 18гб видеопамяти! Куртка Дженсен уже потирает свои алчные ручонки.
Никак его не угробить потому что пк геймеры всегда будут готовы купить разрекламированную игру с самой ужасной оптимизацией и просто будут ждать патчи
Самое главное как будет работать с выключенным ретрейсингом и включенным длсс, лучи нафиг не нужны.
40 кадров на 4090 в 2к это бред конечно, кто то после этого будет говорить про развитие 4к гейминга, для этого 6090 потребуется.
ДЛСС вряд ли будет, ЕА скооперировалась с АМД для этой игры.
А главное цена какая! Даже турецкоподданных уважили.
Анрил энжин сного наносит ответный удар
ага конечно .. руки разрабов вот в чем дело
руки разрабов движка *
Да нет что вы, вам надо просто пк обновить
Так то во многих играх подобное. Все эти новые игры требуют куда больше, чем надо было бы.
все по новой...
Ахахахах - вот рукапопы ))
началась эпоха кривых игр
К сожалению это стало нормой для новых ААА проектов =(
Да игроки купят все равно, плавали
Купившим - мои снисходительные соболезнования:)
Как обычно
я думал, что после "Один из нас" уже не чего страшнне не может произойти))
Ожидаемо, надеюсь патчами подтянут оптимизацию.