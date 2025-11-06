ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 2 412 оценок

Полная русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor выйдет в ноябре - GamesVoice пришлось доделывать её на свои средства

AceTheKing AceTheKing

Ранее выпущенная версия озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice оказалась неполной - в игре оставались неозвученные англоязычные реплики. Однако команда продолжила работу и рассказала о прогрессе во время недавнего стрима.

По словам локализаторов, все недостающие фразы уже озвучены, и полная версия локализации выйдет в этом месяце. Разработчики отметили, что редкие вкрапления оригинальной речи ещё возможны, но они если и будут, то это единичные случаи.

Также команда призналась, что собранных средств не хватило на завершение проекта, поэтому часть затрат они покрыли из собственных средств, чтобы довести перевод до конца.

30
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
askazanov

Ой, бедные раскашелиться пришлось ради своих же обещаний ))))

25
Беккер5443

И пиратку когда запускаешь просит подписку, на хороший взлом не раскашелятся((((

Punisher1

Нехватило средств а дособирать видимо проблема была как на радиостанции лям это мы можем а доозвучку а потом перевёдём со своих если захочем

10
ЧикаПанаЧикаТана

Контора п*д*р*сов , им пади сверх нормы задонили,а они ноют что за свой счет до озвучивают , хотя я уверен на 100% что актеров онр оплатили вперед и все уже готово ,все звуковые дорожки , но надо еще денег,мало блин

10
spaMER_ID

Сколько задонатил?

2
jax baron

так и есть.

3
Punisher1

Что реально плохо у них так это тотальное молчание о статусах озвучек просто ноль информации каки это если бы да кабы.Механики в этом плане хотябы примерно называют сроки выхода и процент готовности .Неужели так сложно назвать молча всё делают это напрягает.Темболее после сборов ладно если сами озвучивают за свой счёт, но собрав донотов и молчать это наглость просто

7
Kenn1y

Хорошо, что для некоторых игр их привлекают, чтобы сделать официальный дубляж.

4
jax baron

вы ещё бы больше цену ставили бы - зазвездились

4
YummyBayard

Делай сам.

2
Юрий Пенкин

спасибо им хотя бы за локализацию Enclave, ну и интересно послушать как озвучат нигеров в san andreas

3
YummyBayard

О. Бедолаги в комментах ломанулись чужие деньги считать🤣. Завистливые, нищие духом люди, считающие, что им все должны.А человеки с геймвок молодцы - заняты делом. Да и донатят им не плохо судя по всему.

3
Playground_man

пришлось доделывать её на свои средства
потому что долго делают и игра перестаёт быть актуальной.. Я уже и забыл про неё..

3
Кей Овальд

У игр нет актуальности. Хорошие игры играют и спустя 20 лет.

1
Алекс Рейлор Кей Овальд

Ты называешь ЭТО хорошей игрой? Да она с «Вейлгардом» на одной ступени, а на релизе ещё и была неиграбельной в хлам, потому что техническое состояние было уровня технодемки.

ofecer007

Блин а я скачал игру и никак не могу пройти и думал что я черт возми скачал полную русскую версию.... ох эти санкции ппц просто.

1
tesla707

Причем тут санкции? Первопричина этих санкций какая? Вот его и вини во всем.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ