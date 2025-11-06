Полная русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor выйдет в ноябре - GamesVoice пришлось доделывать её на свои средства

Ранее выпущенная версия озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice оказалась неполной - в игре оставались неозвученные англоязычные реплики. Однако команда продолжила работу и рассказала о прогрессе во время недавнего стрима.
По словам локализаторов, все недостающие фразы уже озвучены, и полная версия локализации выйдет в этом месяце. Разработчики отметили, что редкие вкрапления оригинальной речи ещё возможны, но они если и будут, то это единичные случаи.
Также команда призналась, что собранных средств не хватило на завершение проекта, поэтому часть затрат они покрыли из собственных средств, чтобы довести перевод до конца.
Ой, бедные раскашелиться пришлось ради своих же обещаний ))))
И пиратку когда запускаешь просит подписку, на хороший взлом не раскашелятся((((
Нехватило средств а дособирать видимо проблема была как на радиостанции лям это мы можем а доозвучку а потом перевёдём со своих если захочем
Контора п*д*р*сов , им пади сверх нормы задонили,а они ноют что за свой счет до озвучивают , хотя я уверен на 100% что актеров онр оплатили вперед и все уже готово ,все звуковые дорожки , но надо еще денег,мало блин
Сколько задонатил?
так и есть.
Что реально плохо у них так это тотальное молчание о статусах озвучек просто ноль информации каки это если бы да кабы.Механики в этом плане хотябы примерно называют сроки выхода и процент готовности .Неужели так сложно назвать молча всё делают это напрягает.Темболее после сборов ладно если сами озвучивают за свой счёт, но собрав донотов и молчать это наглость просто
Хорошо, что для некоторых игр их привлекают, чтобы сделать официальный дубляж.
вы ещё бы больше цену ставили бы - зазвездились
Делай сам.
спасибо им хотя бы за локализацию Enclave, ну и интересно послушать как озвучат нигеров в san andreas
О. Бедолаги в комментах ломанулись чужие деньги считать🤣. Завистливые, нищие духом люди, считающие, что им все должны.А человеки с геймвок молодцы - заняты делом. Да и донатят им не плохо судя по всему.
пришлось доделывать её на свои средства
потому что долго делают и игра перестаёт быть актуальной.. Я уже и забыл про неё..
У игр нет актуальности. Хорошие игры играют и спустя 20 лет.
Ты называешь ЭТО хорошей игрой? Да она с «Вейлгардом» на одной ступени, а на релизе ещё и была неиграбельной в хлам, потому что техническое состояние было уровня технодемки.
Блин а я скачал игру и никак не могу пройти и думал что я черт возми скачал полную русскую версию.... ох эти санкции ппц просто.
Причем тут санкции? Первопричина этих санкций какая? Вот его и вини во всем.