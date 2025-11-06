Полная русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor выйдет в ноябре - GamesVoice пришлось доделывать её на свои средства

Ранее выпущенная версия озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice оказалась неполной - в игре оставались неозвученные англоязычные реплики. Однако команда продолжила работу и рассказала о прогрессе во время недавнего стрима.

По словам локализаторов, все недостающие фразы уже озвучены, и полная версия локализации выйдет в этом месяце. Разработчики отметили, что редкие вкрапления оригинальной речи ещё возможны, но они если и будут, то это единичные случаи.

Также команда призналась, что собранных средств не хватило на завершение проекта, поэтому часть затрат они покрыли из собственных средств, чтобы довести перевод до конца.