Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.7 321 оценка

Полтора часа начала Star Wars Jedi: Survivor

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monk70
Новости

Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года, обеспечивающее лучший опыт с расширенными боями и исследованиями. В сесть попал геймплейный ролик с полутора часами игрового процесса, в котором игроки вернутся на место Кэла Кестиса, продолжающего борьбу против империи.

Геймплей записывался на ПК с RTX 4090 и AMD 5900X, установленном на SSD. Как упоминалось ранее, игра тормозит из-за чрезмерного использования видеопамяти. Но, как вы увидите в этом видео, заикания не так сильно заметны. Используемые настройки представляли собой смесь высоких и эпических, чтобы частота кадров была постоянной. FSR 2.0 включен, поскольку DLSS отсутствует, а размытие в движении и хроматическая аберрация отключены.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Папка Дженнаты Ортеги

Забавна, графоний от предыдущей части не отличить. За то требования к железу возросло раз в пять.

8
Executor666

За счет всратых анимаций xD

0
SkyraX

это не требования возросли в 5 раз, это оптимизация ухудшилась в 5 раз

1
askazanov

Ну чё, круто, пройдём на ютюбе, с озвучкой от яндекс переводчика)))

3
saa0891

Мне очень нравится,локации просто шикарные,сразу видно что это не шлак от Юбисофт а ведь раньше и юбики умели делать подобные игры в виде серии Принц Персии.

Хотелось что бы её быстрее взломали,первую часть я купил у эпиков за штуку,эту за фул прайс да ещё и без локализации покупать нет ни какого желания.

3
Abarmot90

Ждем руссик от умельцев а там можно и приобрести пропатченную игру

2
Kot9lra street

в зеленом магазине и совершенно по адекватной кнопке)

2
JJ_Jon_34_rus

C анимацией прям беда)

0
Screamerus

Как была детсадом а не игрой про войну будущего так и

0
SkyraX

в смысле dlss отсутствует?

0
gloccc

В прямом , игру спонсировали АМД , по этому только ФСР ( мб позже народные умельцы сделают мод на ДЛСС )

0
KnDiman

Ну, что не игра выходит 2 главные новости 1-я - Ужасная оптимизация на ПК. 2-я - Утекло n-е количество часов геймплея, не служба безопасности у кампаний, а дырявое решето.

0
slawdos

ну фсе, пойду плойку покупать раз на пк денува...

-1
Andreiad

Ну через 8 часов заценим сами)

-1
Scorpion_GamePlay

Не не, завтра сам гляну

-1