Полтора часа начала Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года, обеспечивающее лучший опыт с расширенными боями и исследованиями. В сесть попал геймплейный ролик с полутора часами игрового процесса, в котором игроки вернутся на место Кэла Кестиса, продолжающего борьбу против империи.
Геймплей записывался на ПК с RTX 4090 и AMD 5900X, установленном на SSD. Как упоминалось ранее, игра тормозит из-за чрезмерного использования видеопамяти. Но, как вы увидите в этом видео, заикания не так сильно заметны. Используемые настройки представляли собой смесь высоких и эпических, чтобы частота кадров была постоянной. FSR 2.0 включен, поскольку DLSS отсутствует, а размытие в движении и хроматическая аберрация отключены.
Забавна, графоний от предыдущей части не отличить. За то требования к железу возросло раз в пять.
За счет всратых анимаций xD
это не требования возросли в 5 раз, это оптимизация ухудшилась в 5 раз
Ну чё, круто, пройдём на ютюбе, с озвучкой от яндекс переводчика)))
Мне очень нравится,локации просто шикарные,сразу видно что это не шлак от Юбисофт а ведь раньше и юбики умели делать подобные игры в виде серии Принц Персии.
Хотелось что бы её быстрее взломали,первую часть я купил у эпиков за штуку,эту за фул прайс да ещё и без локализации покупать нет ни какого желания.
Ждем руссик от умельцев а там можно и приобрести пропатченную игру
в зеленом магазине и совершенно по адекватной кнопке)
C анимацией прям беда)
Как была детсадом а не игрой про войну будущего так и
в смысле dlss отсутствует?
В прямом , игру спонсировали АМД , по этому только ФСР ( мб позже народные умельцы сделают мод на ДЛСС )
Ну, что не игра выходит 2 главные новости 1-я - Ужасная оптимизация на ПК. 2-я - Утекло n-е количество часов геймплея, не служба безопасности у кампаний, а дырявое решето.
ну фсе, пойду плойку покупать раз на пк денува...
Ну через 8 часов заценим сами)
Не не, завтра сам гляну