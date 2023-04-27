Полтора часа начала Star Wars Jedi: Survivor ©

Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года, обеспечивающее лучший опыт с расширенными боями и исследованиями. В сесть попал геймплейный ролик с полутора часами игрового процесса, в котором игроки вернутся на место Кэла Кестиса, продолжающего борьбу против империи.

Геймплей записывался на ПК с RTX 4090 и AMD 5900X, установленном на SSD. Как упоминалось ранее, игра тормозит из-за чрезмерного использования видеопамяти. Но, как вы увидите в этом видео, заикания не так сильно заметны. Используемые настройки представляли собой смесь высоких и эпических, чтобы частота кадров была постоянной. FSR 2.0 включен, поскольку DLSS отсутствует, а размытие в движении и хроматическая аберрация отключены.