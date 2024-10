Порт Star Wars Jedi: Survivor для Xbox One попал в британский топ-100, несмотря на то, что консоли уже 11 лет

Уже приближается 11-летняя годовщина выхода Xbox One, а игры для нее все еще выходят! Более того, EA совсем недавно выпустила для консоли обновленную версию Star Wars Jedi: Survivor, которая, как оказалось, неплохо продается.

А откуда это известно? Просматривая чарты «Самые продаваемые игры» в Великобритании, можно заметить, что Survivor находится на первой странице - на самом деле игра занимает 90-е место. В США она находится чуть дальше, на 129-м месте.

Возможно, это звучит не слишком впечатляюще, но если вспомнить о количестве игр на Xbox и о том, насколько сложно попасть в топ-100, а также о том, что это порт игры для Xbox One, которая 18 месяцев назад вышла на Series X и Series S, можно сказать, что новая версия очень хорошо продается!

Для тех, кто все еще сомневается, покупать игру или нет, стоит сказать, что на Xbox One у вас будут недостатки по сравнению с версиями текущего поколения, особенно если это Xbox One S. Версия для Xbox One X, как оказалось, гораздо лучше, она может похвастаться лучшим качеством изображения и более стабильной частотой кадров в 30 FPS.