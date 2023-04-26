Появились первые оценки Star Wars Jedi: Survivor - журналисты очень довольны ©

Появились первые обзоры Star Wars Jedi: Survivor, в которых приключенческий экшен от студии Respawn Entertainment получил множество высоких оценок. На момент написания поста у игры 86 балла из 100 на Opencritic, а на Metacritic 85 балла.

В целом, большинство журналистов, и блогеров, осталось довольны — это отличный сиквел хорошей игры. Но в ПК версии заметны проблемы с оптимизацией и производительностью, некоторые из которых даже не решить сменой уровня графики. А еще в превью версии не было DLSS, а только FSR.

Вот отрывок из обзора издания PC Gamer:

Производительность в самых открытых частях Кобоха тоже довольно плохая. На RTX 2080 Super, i9-9900KS 4.00GHz и 32GB RAM мне посчастливилось выжать 35 fps в среднем в полуоткрытом мире. Изолированные уровни проходили безупречно на скорости 80-90 кадров в секунду, так что с прорисовкой больших пространств у Respawn явно что-то не так. Я ненадолго попробовал еще одну машину (RTX 3060, Ryzen 7 5700G, 16 ГБ ОЗУ) и столкнулся с теми же проблемами.

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