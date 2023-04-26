Появились первые оценки Star Wars Jedi: Survivor - журналисты очень довольны

Появились первые обзоры Star Wars Jedi: Survivor, в которых приключенческий экшен от студии Respawn Entertainment получил множество высоких оценок. На момент написания поста у игры 86 балла из 100 на Opencritic, а на Metacritic 85 балла.
В целом, большинство журналистов, и блогеров, осталось довольны — это отличный сиквел хорошей игры. Но в ПК версии заметны проблемы с оптимизацией и производительностью, некоторые из которых даже не решить сменой уровня графики. А еще в превью версии не было DLSS, а только FSR.
Вот отрывок из обзора издания PC Gamer:
Производительность в самых открытых частях Кобоха тоже довольно плохая. На RTX 2080 Super, i9-9900KS 4.00GHz и 32GB RAM мне посчастливилось выжать 35 fps в среднем в полуоткрытом мире. Изолированные уровни проходили безупречно на скорости 80-90 кадров в секунду, так что с прорисовкой больших пространств у Respawn явно что-то не так. Я ненадолго попробовал еще одну машину (RTX 3060, Ryzen 7 5700G, 16 ГБ ОЗУ) и столкнулся с теми же проблемами.
С цитатами из других обзоров вы можете ознакомиться под спойлером
Star Wars Jedi: Survivor - это то, что делает его таким веселым - но отсутствие истинного фокуса сдерживает его.
Если Respawn сделает третью игру, подобную Star Wars Jedi: Survivor и Fallen Order, она завершит лучшую трилогию "Звездных войн" за последние 30 лет.
Star Wars Jedi: Survivor - это отличное продолжение и увлекательная история "Звездных войн", но, возможно, стоит подождать лучшей производительности.
Разработчик Respawn Entertainment явно использовал взвешенный и вдумчивый подход к анализу того, что получилось, а что нет в последней игре Star Wars, и Jedi: Survivor ощущается как достойная попытка эволюции. Она передает магию "Звездных войн" так хорошо, как ни одна из современных игр, и сама по себе является звездным приключением.
Star Wars Jedi: Survivor - это заметное улучшение по сравнению с первой игрой, несмотря на некоторые недостатки, которые я испытывал с игрой 2019 года. Путешествие Кэла Кестиса по галактике чревато опасностями, а с персонажами второго плана приятно общаться как во время выполнения заданий, так и во время исследования Кобоха. Несмотря на то, что бои и передвижение по-прежнему являются квинтэссенцией "Звездных войн", кажется, что игра еще не раскрыла свой потенциал. Хорошая новость заключается в том, что если вы являетесь поклонником "Звездных войн", вы отлично проведете время в этой галактике.
Подход Respawn был активным и позитивным, что позволило создать историю "Звездных войн", которая, даже с учетом несомненных разногласий со стороны широкой фанатской базы, порадует как новых игроков, так и тех, кто уже эмоционально привязан к далекой-далекой Галактике.
Respawn Entertainment подтверждает, что является лучшим разработчиком "Звездных войн". Создавая большую галактику для исследования с эпическим сюжетом, который заимствует и исследует прошлую историю "Звездных войн". Jedi Survivor улучшает своего предшественника и превосходит его во всех отношениях.
Ну журналисты как всегда они почти с каждого релиза в восторге
пользователи пг в любой новости про журналистов и хорошие оценки
Чемоданы доехали/получены.
Жаль без русского языка
без русского всё понятно, ходи руби врагов, это не ведьмак 3 где надо вникать в диалоги
И без оптимизации