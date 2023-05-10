Продажи Star Wars Jedi: Survivor сильно превзошли ожидания издательства EA

Во время своего квартального отчета о доходах EA сообщила, что недавно выпущенная игра Star Wars Jedi: Survivor демонстрирует неплохие результаты по сравнению с ожиданиями компании и показателями продаж предшественника Star Wars Jedi: Fallen Order.
Генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что в Star Wars Jedi: Survivor уже играют "миллионы" игроков, и назвал темпы продаж "очень высокими" по сравнению с прогнозами
Несмотря на отсутствие данных о продажах Star Wars Jedi: Survivor, Уилсон выглядел вполне довольным результатами игры. Несмотря на то, что игра вышла всего за 11 дней до объявления о доходах, компания, похоже, вполне довольна показателями продаж игры.
"Я думаю, что мы развиваемся в том направлении, в котором мы были с Jedi: Fallen Order, и это был очень сильный запуск для нас", - сказал Уилсон. "Пока еще очень рано, думаю, мы только 11 дней, мы находимся в другой динамике рынка, но я бы сказал вам, что продажи очень сильно опережают наши ожидания и Jedi: Fallen Order".
Star Wars Jedi: Survivor была выпущена в начале этого месяца. Несмотря на то, что игра столкнулась с рядом технических проблем, она имела большой успех на старте, достигнув пика в 67 000 одновременных игроков в Steam.
И вот пока игроки будут терпеть такое отношение к себе до тех пор разрабы и будут забивать на оптимизацию и баги. А зачем стараться если пипл все равно схавает еще и добавки попросит.
Так пока дурачки больные до предзаказов и прочие: "я обязан ее купить и играть в первую минуту после выхода" будут финансировать подобное дерьмо, то издатель им очень благодарен за бета тест, как и я впрочем, сам пройду года через пол с ру озвучкой и горой патчей, спасибо тестерам!
Ещё бы, ЕА навалили кучу, а игроки с удовольствием слизывают.
Онлайн в стим в 10 раз ниже чем у хогвардса, в 2 раза выше чем у атомика, без гейм пасса у атомика онлайн был бы выше, хм очень похоже на хорошую мину при плохой игре.