Продемонстрирован мод DLSS 3 для Star Wars Jedi: Survivor ©

Как известно, Star Wars Jedi: Survivor — очень ресурсоемкая игра из-за проблем с оптимизацией. Как предполагается, DLSS 3 от NVIDIA потенциально может творить чудеса в этой игре. Моддер PureDark поделился видео, демонстрирующим версию в разработке мода DLSS 3 Frame Generation для неё.

Как видно из видео, без DLSS 3 Frame Generation игра работала со скоростью 40-45 кадров в секунду на системе PureDark. Однако при использовании мода DLSS 3 Frame Generation моддер смог удвоить производительность и получить более 90 кадров в секунду.

К сожалению, текущая версия мода DLSS 3 Frame Generation имеет некоторые визуальные артефакты. Кроме того, в моде нет информации о камере, такой как положение и все матрицы. В конечном итоге это означает, что мод не так хорош, как нативная реализация DLSS 3.

PureDark заявил, что, хотя он может добавить DLSSG, он не может заменить FSR2 на DLSS из-за реализации Denuvo. И в настоящее время моддер не намерен дополнительно полировать его и устранять визуальные артефакты. Наконец, PureDark может однажды выпустить этот мод для публики.