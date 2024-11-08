Распродажа франшизы Star Wars Jedi в Steam со скидками до 80%

Хиты Respawn Entertainment - приключенческие экшены, действие которых происходит в далекой-далекой галактике, теперь продаются со значительными скидками в магазине Valve.

Первая часть игры, Star Wars Jedi : Fallen Order сейчас продается по скидке 80% и стоит всего $7,99. В игре вам предстоит стать Кэлом Квестисом, молодым падаваном, пережившим Приказ 66, но попавшим в галактическое приключение, напоминающее путешествие в стиле souls.

На сиквел, Star Wars Jedi: Survivor, сейчас установлена скидка 65%, и он стоит $24,49. На старте у игры были заметные технические проблемы, но после ряда обновлений ситуация значительно улучшилась, о чем свидетельствуют в основном положительные отзывы в Steam.

Каждая из игр доступна в Game Pass и EA Play, однако если вы хотите видеть их в своей библиотеке в Steam, то воспользуйтесь специальным предложением до 11 ноября.