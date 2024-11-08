Распродажа франшизы Star Wars Jedi в Steam со скидками до 80%

Хиты Respawn Entertainment - приключенческие экшены, действие которых происходит в далекой-далекой галактике, теперь продаются со значительными скидками в магазине Valve.
Первая часть игры, Star Wars Jedi : Fallen Order сейчас продается по скидке 80% и стоит всего $7,99. В игре вам предстоит стать Кэлом Квестисом, молодым падаваном, пережившим Приказ 66, но попавшим в галактическое приключение, напоминающее путешествие в стиле souls.
На сиквел, Star Wars Jedi: Survivor, сейчас установлена скидка 65%, и он стоит $24,49. На старте у игры были заметные технические проблемы, но после ряда обновлений ситуация значительно улучшилась, о чем свидетельствуют в основном положительные отзывы в Steam.
Каждая из игр доступна в Game Pass и EA Play, однако если вы хотите видеть их в своей библиотеке в Steam, то воспользуйтесь специальным предложением до 11 ноября.
Взял сурвайвра в предверии выхода русской озвучки
Первую прошёл на релизе, во второй чё-то подзадушился на половине игры и дропнул, соей веет как в новом ДА.
Прошел обе, в первой загадки были поинтереснее, так примерно равны по сюжету.
кал и даром не нужен. 🤢 // Oleg Diodorov
Ну не сказал бы что прям соооовсем кал,пройти можно 1 раз и забыть навек // Raider Killa
Скидка в 80 проц., говорит сама за себя. Это типикал каловые массы. 💩 // Oleg Diodorov
Ну кому как,я лично прошел и более даже не притронусь,ибо для меня вся линейка SW после SW-JA просто вымерла // Raider Killa
Сколько людей - столько и мнений, по твоей логике.) пхах)😉 // Oleg Diodorov
странный ты // Влад Бондаренко
Так она вроде бесплатно есть)