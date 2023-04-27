Разработчики Star Wars Jedi: Survivor раскрыли подробности режима "Новая игра+"

Для всех поклонников повторного прохождения игр, появились хорошие новости. Многообещающий экшен Star Wars Jedi: Survivor с боями на световых мечах будет на старте включать режим "Новой игры+". Разработчики игры из студии Respawn Entertainment официально подтвердили наличие дополнительного режима в релизной версии игры, а также раскрыли его особенности.
Закончив свое первое прохождение Star Wars Jedi: Survivor, игроки смогут сразу перейти в режим "Новой игры+" и отправится в повторное приключение, которое будет немного отличается от прошлого. По словам разработчиков экшена, в этот режим будут автоматически перенесены все ваши косметические предметы, разблокированные боевые стойки и очки навыков из прошлого прохождения.
В "Новой игре+" будет значительно увеличен исходящий урон от противников. Также союзники главного героя получат баф к своим способностям. Стандартные враги будут заменены новыми вариантами, которые должны обеспечить более сложные столкновения. А вся косметика будет появляться в случайных местах, чтобы сделать исследование увлекательным.
Напомним, ранее игроки обнаружили упоминание русского языка для Star Wars Jedi: Survivor в файлах игры на ПК.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Игра шедевр берите глупцы, это будет игрой столетия, без русского языка, мдааа, так фигня с конской ценой
что?
Опять новая игра +, я ни в одной игре этим ещё не воспользовался, самое главное в играх сюжет, пока его помнишь перепроходить не будешь.
Перепройти есть смысл только игры жанра интерактивного кино с кучей сюжетных развилок, либо игры от Ремеди которые на столько мудрёные что с первого раза тупо не въедешь, либо лет чере 5 когда сюжет подзабудется.
Не всегда всё так. Лично мне просто нравится мир ЗВ, окружение и сам геймплей. Я с удовольствием fallen order прошёл на нг+ сразу. Каждому своё.
Неужели интересно делать одно и тоже из раза в раз, когда знаешь что будет уже не интересно.
именно поэтому и делают нг+. Базово - да, тоже самое, но с новыми правилами/сложностью/врагами и лутом, например