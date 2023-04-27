Разработчики Star Wars Jedi: Survivor раскрыли подробности режима "Новая игра+" ©

Для всех поклонников повторного прохождения игр, появились хорошие новости. Многообещающий экшен Star Wars Jedi: Survivor с боями на световых мечах будет на старте включать режим "Новой игры+". Разработчики игры из студии Respawn Entertainment официально подтвердили наличие дополнительного режима в релизной версии игры, а также раскрыли его особенности.

Закончив свое первое прохождение Star Wars Jedi: Survivor, игроки смогут сразу перейти в режим "Новой игры+" и отправится в повторное приключение, которое будет немного отличается от прошлого. По словам разработчиков экшена, в этот режим будут автоматически перенесены все ваши косметические предметы, разблокированные боевые стойки и очки навыков из прошлого прохождения.

В "Новой игре+" будет значительно увеличен исходящий урон от противников. Также союзники главного героя получат баф к своим способностям. Стандартные враги будут заменены новыми вариантами, которые должны обеспечить более сложные столкновения. А вся косметика будет появляться в случайных местах, чтобы сделать исследование увлекательным.

Напомним, ранее игроки обнаружили упоминание русского языка для Star Wars Jedi: Survivor в файлах игры на ПК.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.