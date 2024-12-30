Релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice запланирован уже на сегодня

Вчера студия GamesVoice провела трансляцию "Итоги года (2024)", в которой поделилась новостями касательно скорого релиза русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Создатели озвучки сообщили, что если ничего не сломается, то её релиз может состояться уже сегодня вечером.

Однако есть нюанс: озвучка позволит насладиться основными и второстепенными заданиями игры на русском языке, однако кое-где в игре все-таки могут встречаться недоозвученные реплики - преимущественно в сражениях у штурмовиков.

Студия обещает доозвучить и исправить недоработки в следующем году - на выпуск "промежуточной" версии игры GamesVoice решились ради того, чтобы сдержать своё обещание касательно выпуска русской озвучки до конца этого года.