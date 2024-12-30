Релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice запланирован уже на сегодня

Вчера студия GamesVoice провела трансляцию "Итоги года (2024)", в которой поделилась новостями касательно скорого релиза русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Создатели озвучки сообщили, что если ничего не сломается, то её релиз может состояться уже сегодня вечером.
Однако есть нюанс: озвучка позволит насладиться основными и второстепенными заданиями игры на русском языке, однако кое-где в игре все-таки могут встречаться недоозвученные реплики - преимущественно в сражениях у штурмовиков.
Студия обещает доозвучить и исправить недоработки в следующем году - на выпуск "промежуточной" версии игры GamesVoice решились ради того, чтобы сдержать своё обещание касательно выпуска русской озвучки до конца этого года.
Ну, будем считать что штурмовики это иностранные наемники)
Интересно, а когда для Алан Вейк 2??
Стрим вчерашний посматри
февраль
капец как долго !
добиваются совершенства)
Огромное спасибо, наши лаколизаторы как всегда радуют.
Все, ставлю игру на скачку!
Также, по традиции, в декабре?
Дело Петросяна живет еще?
Петросян отьехал ?! У меня времени , нет ...Я , не в курсе , просто ! PS: Сидеть сиднем за телевизором и протирать жопы ну такое себе ...PSS: А мне надо Семью кормить , детей !
Щикарно. Пойду игру качать.
блин помню как для Макса Пейна 3 тоже в декабре обещали )))
Интересно они выпускают озвучку потому что она только сейчас готова или они специально до последнего тянули релиз к новому году
Судя по всему озвучка до сих пор не готова, но если не выпустят в декабре, это может негативно сказаться на будущих сборах
Озвучка не готова. как они заявляют там не будет некоторых боевых криков у противников. и они выпускают её просто потому что обещали до конца года. что в свою очередь означает что нормального тестирования и тем более правок косяков не проводилось. в результате чего на выходе мы получим еще больше косяков чем было в хогвартсе. так что пожалуй я подожду обновы в следующем году. не хочу снова заниматься бето тестированием.
о нет, это же аля солс лайк?
Опоздал. Вчера на стриме всё это было
Да, но если бы ты сделал об этом новость - ее бы все равно удалили и сделали заново от своего имени. А новостник видимо только сегодня узнал)))
Кому было интересно, знали ещё вчера. Доверяю оф.сайтам а не где попало узнавать новости, тем более запоздалые
Далеко не все готовы тратить 3 часа своего времени на слушание пустой болтовни. куда практичней потратив 2 минуты и узнать всю эту инфу на следующий день. темболее щас к нг нужно готовиться. по магазинам пройтись, с друзьями увидеться. по каким нибудь мероприятиям прогуляться, развеяться. а не сидеть и слушать как 3 часа льют воду.
В начале стрима про это говорили
Проснулись.