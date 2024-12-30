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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 1 681 оценка

Релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice запланирован уже на сегодня

AceTheKing
Новости

Вчера студия GamesVoice провела трансляцию "Итоги года (2024)", в которой поделилась новостями касательно скорого релиза русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor. Создатели озвучки сообщили, что если ничего не сломается, то её релиз может состояться уже сегодня вечером.

Однако есть нюанс: озвучка позволит насладиться основными и второстепенными заданиями игры на русском языке, однако кое-где в игре все-таки могут встречаться недоозвученные реплики - преимущественно в сражениях у штурмовиков.

Студия обещает доозвучить и исправить недоработки в следующем году - на выпуск "промежуточной" версии игры GamesVoice решились ради того, чтобы сдержать своё обещание касательно выпуска русской озвучки до конца этого года.

39
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Kolyambus

Ну, будем считать что штурмовики это иностранные наемники)

35
Сергей Понащенко

Интересно, а когда для Алан Вейк 2??

10
Abarmot90

Стрим вчерашний посматри

-11
llkki

февраль

0
MegBegb25 llkki

капец как долго !

0
llkki MegBegb25

добиваются совершенства)

1
saa0891

Огромное спасибо, наши лаколизаторы как всегда радуют.

8
Sinux90

Все, ставлю игру на скачку!

6
Rаyden
Студия обещает доозвучить и исправить недоработки в следующем году

Также, по традиции, в декабре?

1
Slowery

Дело Петросяна живет еще?

5
Go_Ra Slowery

Петросян отьехал ?! У меня времени , нет ...Я , не в курсе , просто ! PS: Сидеть сиднем за телевизором и протирать жопы ну такое себе ...PSS: А мне надо Семью кормить , детей !

-1
Кей Овальд

Щикарно. Пойду игру качать.

0
shooltz777

блин помню как для Макса Пейна 3 тоже в декабре обещали )))

0
Madiark

Интересно они выпускают озвучку потому что она только сейчас готова или они специально до последнего тянули релиз к новому году

0
altair_nur

Судя по всему озвучка до сих пор не готова, но если не выпустят в декабре, это может негативно сказаться на будущих сборах

4
muxamor2011

Озвучка не готова. как они заявляют там не будет некоторых боевых криков у противников. и они выпускают её просто потому что обещали до конца года. что в свою очередь означает что нормального тестирования и тем более правок косяков не проводилось. в результате чего на выходе мы получим еще больше косяков чем было в хогвартсе. так что пожалуй я подожду обновы в следующем году. не хочу снова заниматься бето тестированием.

0
trueseva

о нет, это же аля солс лайк?

-5
Abarmot90

Опоздал. Вчера на стриме всё это было

-8
Pahant0Ss

Да, но если бы ты сделал об этом новость - ее бы все равно удалили и сделали заново от своего имени. А новостник видимо только сегодня узнал)))

7
Abarmot90 Pahant0Ss

Кому было интересно, знали ещё вчера. Доверяю оф.сайтам а не где попало узнавать новости, тем более запоздалые

-4
muxamor2011 Abarmot90

Далеко не все готовы тратить 3 часа своего времени на слушание пустой болтовни. куда практичней потратив 2 минуты и узнать всю эту инфу на следующий день. темболее щас к нг нужно готовиться. по магазинам пройтись, с друзьями увидеться. по каким нибудь мероприятиям прогуляться, развеяться. а не сидеть и слушать как 3 часа льют воду.

1
Abarmot90 muxamor2011

В начале стрима про это говорили

0
QuaveryAldora

Проснулись.

-8