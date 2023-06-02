Respawn поделилась внутриигровой статистикой по Star Wars Jedi: Survivor ©

В твиттере EA Star Wars появились статистические данные по игре Star Wars Jedi: Survivor, включая информация о том, что сочетание стрижки и короткой бороды является самым популярным вариантом для настройки внешности Кэла.

К примеру, самой популярной стойкой считается позиция с одним световым мечом, а самым популярным цветом - белый. При этом более половины игроков проходили игру на сложности "Нормальная". Из-за "босса" Рика почему-то погибло 489 игроков. При этом только 11,5% обнаружили пончо Кэла.

Star Wars Jedi: Survivor доступна для PS5, Xbox Series и PC.