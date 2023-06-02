Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 602 оценки

Respawn поделилась внутриигровой статистикой по Star Wars Jedi: Survivor

©
Gruz_
Новости

В твиттере EA Star Wars появились статистические данные по игре Star Wars Jedi: Survivor, включая информация о том, что сочетание стрижки и короткой бороды является самым популярным вариантом для настройки внешности Кэла.

К примеру, самой популярной стойкой считается позиция с одним световым мечом, а самым популярным цветом - белый. При этом более половины игроков проходили игру на сложности "Нормальная". Из-за "босса" Рика почему-то погибло 489 игроков. При этом только 11,5% обнаружили пончо Кэла.

Star Wars Jedi: Survivor доступна для PS5, Xbox Series и PC.

Индустрия
8
7
Последние посты по игре Star Wars Jedi: Survivor
Когда перешел на темную сторону
Когда перешел на темную сторону
Фанаты Star Wars Jedi хотят, чтобы Старкиллер стал главный злодеем трилогии
Фанаты Star Wars Jedi хотят, чтобы Старкиллер стал главный злодеем трилогии
Помогите с модом на костюм
Помогите с модом на костюм
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Baikal 321

Они бы лучше патчем поделились на производительность... второй месяц доиграть не могу😭

2
V8V8

i9-12900k, RTX4090 GameRock, 32GB DDR5, игра на SSD, в 3440х1440 на максималках 110-140fps, без DLSS и лучей

-10
Legend_of_the_Hero

Играю на аглийском и трудновато что-то. Жаль что великий и могучий не завезли.

1
Don Obolon

Хорошо что пк есть русик

0
logostramus

Дети шлюх

1
Virus89

А что со статистикой по охотниками за головами?
Ах, ну да, её нет. Они же их сломали и уже как 3 недели чинят.

0
ilyush

Оптимизация до сих пор плоха, спустя месяц. Лучше бы поделились статистикой сколько человек дропнуло игру из-за этого.

0