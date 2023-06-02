Respawn поделилась внутриигровой статистикой по Star Wars Jedi: Survivor

В твиттере EA Star Wars появились статистические данные по игре Star Wars Jedi: Survivor, включая информация о том, что сочетание стрижки и короткой бороды является самым популярным вариантом для настройки внешности Кэла.
К примеру, самой популярной стойкой считается позиция с одним световым мечом, а самым популярным цветом - белый. При этом более половины игроков проходили игру на сложности "Нормальная". Из-за "босса" Рика почему-то погибло 489 игроков. При этом только 11,5% обнаружили пончо Кэла.
Star Wars Jedi: Survivor доступна для PS5, Xbox Series и PC.
Они бы лучше патчем поделились на производительность... второй месяц доиграть не могу😭
i9-12900k, RTX4090 GameRock, 32GB DDR5, игра на SSD, в 3440х1440 на максималках 110-140fps, без DLSS и лучей
Играю на аглийском и трудновато что-то. Жаль что великий и могучий не завезли.
Хорошо что пк есть русик
Дети шлюх
А что со статистикой по охотниками за головами?
Ах, ну да, её нет. Они же их сломали и уже как 3 недели чинят.
Оптимизация до сих пор плоха, спустя месяц. Лучше бы поделились статистикой сколько человек дропнуло игру из-за этого.