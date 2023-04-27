Respawn уже готовит пострелизные патчи Star Wars Jedi: Survivor, которые исправят баги и улучшат оптимизацию

Как стало известно из обзоров Star Wars Jedi: Survivor, игра страдает от проблем с производительностью на всех платформах, но на ПК также использует чересчур много видеопамяти, не нагружает видеокарту как следует и не использует все ядра процессора.
Несмотря на то, что до выхода Star Wars Jedi: Survivor остался день, разработчики из Respawn Entertainment уже сообщили, что грядут патчи с улучшениями. Помимо, естественно, патча первого дня, который, вероятно, исправит какие-то найденные проблемы, будущие патчи в ближайшие недели после релиза исправят баги, улучшат оптимизацию и добавят больше опций доступности.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
И как обычно, до релиза этого нельзя было сделать.
У меня порой ощущение, что вот эта тактика "пропатчим потом" выбрана специально. Я правда не могу понять, почему почти все студии делают так постоянно. Вы же сотню раз могли видеть, что хреновая оптимизация на старте может уронить рейтинги игры до уровня плинтуса (привет TLoU2), но вы продолжаете делать это снова и снова. В чём блин сакральный смысл.
Время -- деньги, экономика должна быть экономной, мультиплатформу в первую очередь зачастую затачивают под консольное типовое железо, вот и весь смысл. Я не говорю, что оное есть хорошо. Но перенос -- это также ощутимые дополнительные, а то и не учтенные расходы, ущерб репутации. Опять же было бы куда сдвигать, окна релизов сейчас выбирают загодя, конкуренция высокая. Выход в апреле гарантирует при ряде неудач возможность второй успешной волны продаж со скидкой уже на летней распродаже или ее усиление.
Патчи первого дня по этой же аналогии клепаются. Недель 5-6 назад отправили на золото, но чтоб не терять драгоценное время продолжали улучшать стартовый билд. Консольные продажи гарантируют большую часть выручки, для всего остального есть пострелизный карман и маркетинговый отдел, который преподнесет возможные неудачи в выгодном свете. Хвалебный ролик наверняка уже верстается.
Смысл в том, что студии не надо тратиться на тестеров, ими выступают сами игроки, а пока покупают игры в сыром виде, так и будет продолжаться...
Во во, предзаказы всякие берут...правильно, нафига тратиться ещё на тестеров - пипл итак схавает, а если нет - сами игроманы любители косяки исправят ))))