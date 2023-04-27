Respawn уже готовит пострелизные патчи Star Wars Jedi: Survivor, которые исправят баги и улучшат оптимизацию ©

Как стало известно из обзоров Star Wars Jedi: Survivor, игра страдает от проблем с производительностью на всех платформах, но на ПК также использует чересчур много видеопамяти, не нагружает видеокарту как следует и не использует все ядра процессора.

Несмотря на то, что до выхода Star Wars Jedi: Survivor остался день, разработчики из Respawn Entertainment уже сообщили, что грядут патчи с улучшениями. Помимо, естественно, патча первого дня, который, вероятно, исправит какие-то найденные проблемы, будущие патчи в ближайшие недели после релиза исправят баги, улучшат оптимизацию и добавят больше опций доступности.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и ПК.