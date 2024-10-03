Русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice выйдет в декабре 2024 года

Официальная русская локализация для Star Wars Jedi: Survivor так и не была выпущена, однако её активно разрабатывают энтузиасты из сообщества.

Сегодня студия GamesVoice провела презентацию своих текущих проектов, в числе которых нашлось место и новой демонстрации неофициального перевода Star Wars Jedi: Survivor на русский язык. GamesVoice показала геймплейный трейлер с русской озвучкой, а также поделилась закулисными моментами процесса записи, рассказав о ходе разработки.

Выход русской локализации от GamesVoice для Star Wars Jedi: Survivor запланирован на декабрь 2024 года, хотя точная дата пока не указана.