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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8 1 434 оценки

Русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice выйдет в декабре 2024 года

butcher69

Официальная русская локализация для Star Wars Jedi: Survivor так и не была выпущена, однако её активно разрабатывают энтузиасты из сообщества.

Сегодня студия GamesVoice провела презентацию своих текущих проектов, в числе которых нашлось место и новой демонстрации неофициального перевода Star Wars Jedi: Survivor на русский язык. GamesVoice показала геймплейный трейлер с русской озвучкой, а также поделилась закулисными моментами процесса записи, рассказав о ходе разработки.

Выход русской локализации от GamesVoice для Star Wars Jedi: Survivor запланирован на декабрь 2024 года, хотя точная дата пока не указана.

93
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Юркец

теперь с более понятным переводом можно и перепройти

21
MeduzaRUS

Круто

15
ilya6969

о подожду до декабря и пройду, как раз вышла в нормальный зеленый стим игра и алан вейк 2 хоть пройду

12
Кей Овальд

Шикарный подгон на НГ.

6
Brainstoun

Блэээть я так ждал эту озвучку :DDDD вот больше половины игры недавно прошёл, думая что озвучка никогда не выйдет, лан пока играть не буду, подожду :DD

1
Velikiy Guru

Чет не верится

1
6363

Если внимательно ознакомиться с информацией, станет понятно, что озвучка выйдет но будет не полной в каких-то моментах которые не связаны с сюжетом.

0
erkins007 6363

Ахах, а собрали полную сумму на полную озвучку. Чисто сюжетную они обещали за 1/2 от собранного. Ну короче ребята в своем репертуаре - чутка мамонтов подкормили и новые сборы начали доить.

-2
KosherRonin 6363

Можешь показать эту "информацию"? А то я вообще не могу найти

0
6363 KosherRonin

В конце ролика написано, что будет выпущена предрелизная версия и второй в самой трансляции это говориться 26:59

0
6363 erkins007

Чушь не неси про dead space тоже самое говорили в итоге озвучка вышла.

1
Павел32ру

А вот стимул перепройти на НГ+

Как раз оптимизацию после удаления денуво заценить.

1
Аристов--Черный

Робо-бармен будет Монк или Монах? В текстовом переводе из за "Монка" упускалась забавная фраза NPC про монастырь:)

0
XOJIODHbIU

Дёрти Монк

1
malars0

тю... а я только прошел( вот так всегда

0
JustA_NiceGuy
хотя точная дата пока не указана.

Выпустят в последние дни декабря, как было с Hogwarts Legacy.

0
SjKg

Русская озвучка - это, безусловно, приятно, но я не уверен, что хочу в это играть больше. Один раз прошёл - и слава богу.

0
Kaburagi

Да, игра на разок. реиграбельность не предусмотрена тут, как в эксклюзивах Сони

0
tesla707 Kaburagi

так то реиграбельность вообще нигде не предусмотрена, а не только у сони.
единственная игра, которую я прошёл 3 раза - Ведьмак 3.
остальные либо один раз, либо вообще бросил на пол пути)

0
Kaburagi tesla707

Готику 2 можно вечно проходить например, а скоро ремейк первой подвезут

0
tesla707

прохожу потихоньку после взлома.
особого рвения играть в неё нет, но так чисто для галочки в промежутках между более серьёзными играми.
поэтому не уверен - нужен ли этой игре дубль, с учетом того что 90% игроков повторно проходить её вряд ли будут.
там и переводить то особо нечего, диалогов не много и они все однотипные, а про общение с BD и говорить нечего.

0
Mr_Killer_Skill

Вот чёрт, словил неплохой такой спойлер в самом начале)

0
cthulhu42

Блин, только прошел.

0
Dante-MVS1

Вот бы кто переозвучил Call of duty Black Ops 3

0
DenisKarabass

будет кэл калом?

-5
XOJIODHbIU

На боксе на английском прохожу, блин, диалоги простейшие, даже в ютуб не лезу за "lost in translation"

-8
MadDarkGuard

Рад за тебя, а я вот не могу читать даже простейшие, в школе немецкий учил)

0
BDmitriy MadDarkGuard

Переключи в игре на немецкий)

1