Русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice выйдет в декабре 2024 года

Официальная русская локализация для Star Wars Jedi: Survivor так и не была выпущена, однако её активно разрабатывают энтузиасты из сообщества.
Сегодня студия GamesVoice провела презентацию своих текущих проектов, в числе которых нашлось место и новой демонстрации неофициального перевода Star Wars Jedi: Survivor на русский язык. GamesVoice показала геймплейный трейлер с русской озвучкой, а также поделилась закулисными моментами процесса записи, рассказав о ходе разработки.
Выход русской локализации от GamesVoice для Star Wars Jedi: Survivor запланирован на декабрь 2024 года, хотя точная дата пока не указана.
теперь с более понятным переводом можно и перепройти
Круто
о подожду до декабря и пройду, как раз вышла в нормальный зеленый стим игра и алан вейк 2 хоть пройду
Шикарный подгон на НГ.
Блэээть я так ждал эту озвучку :DDDD вот больше половины игры недавно прошёл, думая что озвучка никогда не выйдет, лан пока играть не буду, подожду :DD
Чет не верится
Если внимательно ознакомиться с информацией, станет понятно, что озвучка выйдет но будет не полной в каких-то моментах которые не связаны с сюжетом.
Ахах, а собрали полную сумму на полную озвучку. Чисто сюжетную они обещали за 1/2 от собранного. Ну короче ребята в своем репертуаре - чутка мамонтов подкормили и новые сборы начали доить.
Можешь показать эту "информацию"? А то я вообще не могу найти
В конце ролика написано, что будет выпущена предрелизная версия и второй в самой трансляции это говориться 26:59
Чушь не неси про dead space тоже самое говорили в итоге озвучка вышла.
А вот стимул перепройти на НГ+
Как раз оптимизацию после удаления денуво заценить.
Робо-бармен будет Монк или Монах? В текстовом переводе из за "Монка" упускалась забавная фраза NPC про монастырь:)
Дёрти Монк
тю... а я только прошел( вот так всегда
Выпустят в последние дни декабря, как было с Hogwarts Legacy.
Русская озвучка - это, безусловно, приятно, но я не уверен, что хочу в это играть больше. Один раз прошёл - и слава богу.
Да, игра на разок. реиграбельность не предусмотрена тут, как в эксклюзивах Сони
так то реиграбельность вообще нигде не предусмотрена, а не только у сони.
единственная игра, которую я прошёл 3 раза - Ведьмак 3.
остальные либо один раз, либо вообще бросил на пол пути)
Готику 2 можно вечно проходить например, а скоро ремейк первой подвезут
прохожу потихоньку после взлома.
особого рвения играть в неё нет, но так чисто для галочки в промежутках между более серьёзными играми.
поэтому не уверен - нужен ли этой игре дубль, с учетом того что 90% игроков повторно проходить её вряд ли будут.
там и переводить то особо нечего, диалогов не много и они все однотипные, а про общение с BD и говорить нечего.
Вот чёрт, словил неплохой такой спойлер в самом начале)
Блин, только прошел.
Вот бы кто переозвучил Call of duty Black Ops 3
будет кэл калом?
На боксе на английском прохожу, блин, диалоги простейшие, даже в ютуб не лезу за "lost in translation"
Рад за тебя, а я вот не могу читать даже простейшие, в школе немецкий учил)
Переключи в игре на немецкий)