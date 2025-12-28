Слух: дилогия Star Wars Jedi может появиться на Nintendo Switch 2

Инсайдер Nash Weedle сообщил, что Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor в ближайшем будущем могут выйти на Nintendo Switch 2. По словам инсайдера, диснеевцы хотят, чтобы все видеоигры, связанные с их брендами, издавались на портативной консоли Nintendo.

Отсюда можно также сделать вывод, что в будущем на Nintendo Switch 2 могут появиться и другие проекты по «Звездным войнам», например недавно анонсированная Fate of the Old Republic, а также Star Wars Jedi: 3 от EA.

В 2021 году Нэш Уидл успешно слил информацию о Metroid Prime 4, а также раньше Nintendo сообщил о возвращении Марио и Луиджи. Кроме того, инсайдер правильно предсказал Nintendo Direct, состоявшуюся в июле этого года, что свидетельствует о его авторитете в вопросах, связанных с Nintendo.

Напомним, что Switch 2 уже получала игру по «Звездным войнам» — Star Wars: Outlaws от Ubisoft, которая стала настоящим техническим успехом и работает на этой платформе намного лучше, чем можно было ожидать.

Nintendo Switch 2 пока что зарекомендовала себя как отличное устройство для графически сложных AAA-игр. Resident Evil Requiem, которая должна выйти в 2026 году, уже демонстрирует впечатляющий рейтрейсинг на портативной консоли.