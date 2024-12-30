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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 1 686 оценок

Состоялся релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

AceTheKing
Новости

Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Star Wars Jedi: Survivor.

По словам студии, история-приключение с рыцарем-джедаем Кэлом Кестисом - словно хорошее кино, поэтому в GamesVoice уверены, что с профессиональным русским дубляжом игра заиграет новыми красками. Студия поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств и ждал этого дня. Также GamesVoice поблагодарили студию звукозаписи Ravencat за помощь в реализации проекта.

Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста и звука" [v1.0] {GamesVoice}

Часть противников в версии 1.0 всё ещё разговаривают на английском — их реплики будут добавлены в будущих обновлениях.

GamesVoice уточнила, что при установке русификатора в настройках игры необходимо выбрать русский язык озвучки:

В противном случае озвучка в игре не будет работать. Русификатор 1.0 совместим только со Steam-версией игры.

55
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
askazanov

Наконец то! Теперь можно и поиграть в неё

22
Элюсив

Наконец то! Всех с Наступающим!!!)

15
AllConforD

"Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки"

"поэтому в GamesVoice уверены, что с профессиональным русским дубляжом игра заиграет новыми красками."

Релиз озвучки сам по себе - это шикарная новость, плюс, сдержали слово, УВАЖЕНИЕ.

14
Mikhail Donskoy

Ну не совсем. Ведь, чтобы нормально поиграть, нужно ждать обновлений. Противники, которые всё ещё говорят на английском, ломают всю атмосферу. Да и ещё они Алана обещали в этом году, но тут уже не срослось.

2
din7314

GamesVoice ,Вы лучшие

8
6363

Выпустили озвучку как обещали но в комментах все равно не довольные, классика)))

8
Punisher1

Сдержали слово за это респект и уважуха..

7
hamshut

Молодцы парни! Особенно радует, что привлекают профессиональных озвучников к поектам.

4
Cryptocurrencyhead

Спасибо, ждал.

3
IcyNyxar

Очень хорошая новость! Печалит конечно что накатить озвучку можно только на Steam-версию. Установщик отказывается накатываться на репак взятый со стима. Штош, будем еще немного подождать

1
tvorog8088

Я уже в Дес Стрендинг залип, сразу после значит.

1
MrRed4et
GamesVoice уточнила, что при установке русификатора в настройках игры необходимо выбрать русский язык озвучки:

Так же очень важно после этого перезагрузить игру, в противном случае звука при смене на русский язык, в некоторых диалогах, вовсе не будет.

1
Комментарий удален
llkki

31.12.2024 23:59:59

4
Шмоня Натанзон

Скуфы в последнюю очередь, все для мамкиных ньюгеймеров.

0
IlovePS4

Странная дичь, поставил озвучку, стим провел прповерку файлов докачал 1 гиг, зашел в игру, русские субтитры появились, озвучка появилась и работает, ну ладно.

0
Narkuhaa

я как раз это еще не играл, будет норм надеюсь)

0
Kolyambus

Ачивки на лицухе будут работать?

0
Кей Овальд

Отличная новость, но подожду окончательную версию озвучки и что бы работала и на пиратке. :)

0
MegBegb25

пиратки не будет денуво

-1
Павел32ру MegBegb25

Денуво из игры убрали так-то

0
Pro100Strong

Star Wars Jedi: Survivor озвучка GamesVoice на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4

0
Nimlis

Tapochek‘ам привет😉

0
DemandingRufus

Установил озвучку и теперь персонажи стали немыми, нет никакой озвучки, если поменять на любой другой язык озвучки, то тоже тишина. 1200 мегабайт, чтобы игра стала про немых. Круто!

-4
SuccessfulHayes

А сменить язык на русский в настройках игры,и перезапустить,мозгов не хватает?

3
DemandingRufus SuccessfulHayes

Разумеется, что я это сделал. Персонажи немые.

-1
ALEX7436 DemandingRufus

Та же история...Что не так делаем? Блин, в описании указано, что работает озвучка только со стим..выходит, на пиратке нет, так?

0
DemandingRufus ALEX7436

У меня в стиме игра.

0
ALEX7436 DemandingRufus

Все ок, перезапустил игру, звук пошел!

0
MXRGUEL

Теперь осталось дождаться трейнер от FLiNG.

-11
OPen man

а что. флинг делает трейнеры на русскую озвучку?

2
MadDarkGuard

Ну жди, если тебе надо)

0