Состоялся релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Star Wars Jedi: Survivor.

По словам студии, история-приключение с рыцарем-джедаем Кэлом Кестисом - словно хорошее кино, поэтому в GamesVoice уверены, что с профессиональным русским дубляжом игра заиграет новыми красками. Студия поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств и ждал этого дня. Также GamesVoice поблагодарили студию звукозаписи Ravencat за помощь в реализации проекта.

Часть противников в версии 1.0 всё ещё разговаривают на английском — их реплики будут добавлены в будущих обновлениях.

GamesVoice уточнила, что при установке русификатора в настройках игры необходимо выбрать русский язык озвучки:

В противном случае озвучка в игре не будет работать. Русификатор 1.0 совместим только со Steam-версией игры.