Состоялся релиз русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Star Wars Jedi: Survivor.
По словам студии, история-приключение с рыцарем-джедаем Кэлом Кестисом - словно хорошее кино, поэтому в GamesVoice уверены, что с профессиональным русским дубляжом игра заиграет новыми красками. Студия поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств и ждал этого дня. Также GamesVoice поблагодарили студию звукозаписи Ravencat за помощь в реализации проекта.
Часть противников в версии 1.0 всё ещё разговаривают на английском — их реплики будут добавлены в будущих обновлениях.
GamesVoice уточнила, что при установке русификатора в настройках игры необходимо выбрать русский язык озвучки:
В противном случае озвучка в игре не будет работать. Русификатор 1.0 совместим только со Steam-версией игры.
Наконец то! Теперь можно и поиграть в неё
Наконец то! Всех с Наступающим!!!)
"Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки"
"поэтому в GamesVoice уверены, что с профессиональным русским дубляжом игра заиграет новыми красками."
Релиз озвучки сам по себе - это шикарная новость, плюс, сдержали слово, УВАЖЕНИЕ.
Ну не совсем. Ведь, чтобы нормально поиграть, нужно ждать обновлений. Противники, которые всё ещё говорят на английском, ломают всю атмосферу. Да и ещё они Алана обещали в этом году, но тут уже не срослось.
GamesVoice ,Вы лучшие
Выпустили озвучку как обещали но в комментах все равно не довольные, классика)))
Сдержали слово за это респект и уважуха..
Молодцы парни! Особенно радует, что привлекают профессиональных озвучников к поектам.
Спасибо, ждал.
Очень хорошая новость! Печалит конечно что накатить озвучку можно только на Steam-версию. Установщик отказывается накатываться на репак взятый со стима. Штош, будем еще немного подождать
Я уже в Дес Стрендинг залип, сразу после значит.
Так же очень важно после этого перезагрузить игру, в противном случае звука при смене на русский язык, в некоторых диалогах, вовсе не будет.
31.12.2024 23:59:59
Скуфы в последнюю очередь, все для мамкиных ньюгеймеров.
Странная дичь, поставил озвучку, стим провел прповерку файлов докачал 1 гиг, зашел в игру, русские субтитры появились, озвучка появилась и работает, ну ладно.
я как раз это еще не играл, будет норм надеюсь)
Ачивки на лицухе будут работать?
Отличная новость, но подожду окончательную версию озвучки и что бы работала и на пиратке. :)
пиратки не будет денуво
Денуво из игры убрали так-то
Star Wars Jedi: Survivor озвучка GamesVoice на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4
Tapochek‘ам привет😉
Установил озвучку и теперь персонажи стали немыми, нет никакой озвучки, если поменять на любой другой язык озвучки, то тоже тишина. 1200 мегабайт, чтобы игра стала про немых. Круто!
А сменить язык на русский в настройках игры,и перезапустить,мозгов не хватает?
Разумеется, что я это сделал. Персонажи немые.
Та же история...Что не так делаем? Блин, в описании указано, что работает озвучка только со стим..выходит, на пиратке нет, так?
У меня в стиме игра.
Все ок, перезапустил игру, звук пошел!
Теперь осталось дождаться трейнер от FLiNG.
а что. флинг делает трейнеры на русскую озвучку?
Ну жди, если тебе надо)