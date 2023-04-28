Состоялся релиз Star Wars Jedi Survivor на ПК и консолях - портал IGN показал первые минуты игры ©

Издательство EA и студия-разработчик Respawn объявили о том, что новое приключение Кэла Кестиса доступно на PC, Xbox Series и PlayStation 5.

Star Wars Jedi Survivor продолжает историю рыжего джедая, который пережил Приказ 66 и теперь скрывается от всемогущей Империи. Журналисты и блогеры высоко оценили игру, но остались в ужасе от проблем ПК-версии.

Портал IGN опубликовал первые 17 минут ПК-версии Jedi: Survivor на максимальных настройках.