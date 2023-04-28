Состоялся релиз Star Wars Jedi Survivor на ПК и консолях - портал IGN показал первые минуты игры

Издательство EA и студия-разработчик Respawn объявили о том, что новое приключение Кэла Кестиса доступно на PC, Xbox Series и PlayStation 5.
Star Wars Jedi Survivor продолжает историю рыжего джедая, который пережил Приказ 66 и теперь скрывается от всемогущей Империи. Журналисты и блогеры высоко оценили игру, но остались в ужасе от проблем ПК-версии.
Портал IGN опубликовал первые 17 минут ПК-версии Jedi: Survivor на максимальных настройках.
Оптимизация на ПК вышла покурить
и как ожидалось, русского языка нет(((
Изначально заявленно, что будет. Что у тебя там ожидалось?
нет русского языка,только что игру запускал,лол
Где и кем заявлено?
Не переживайте работа над русиком идёт (инфа с Zog) и судя по ней русификатор текста будет скоро, а там и озвучка подтянется (она тоже анонсирована). P.S. Русик на Zog уже есть машинный перевод можно качать.
у ГоГ на странице перевода сейчас вот так:
Ссылки (зеркала) для скачивания:
Файл временно недоступен по запросу правообладателя.
не запускается в стиме, в чём проблема может быть?
В Стиме тоже нет русского?
За полгода уже написано было ,что русского не будет ОФИЦИАЛЬНОГО)
Кто там чего ждал и верил,наивные)
Играл в первую часть, не понравилось то что нужно возвращаться на локации в которых уже был. В этой части так же?
А в остальном боевка и геймплей хороши.
Наткнулся на "джедайские дуэли" в одном из видео. Они сделали их хуже чем в первой части. Но как?! Таланты.
А ЕА не полностью ушла с РФ рынка получается? На их офф сайте они принимают наши Киви и Юмани , и спокойно можно купить Dead space. Но вот Star wars уже не доступна..
У чуваков на 3070 на средне - низких с фср 30 фпс. Картинка просто ужасная, люди игру скипают прям на стриме видел… Просто шок… Я конечно извиняюсь, но в край вообще ах***и? Это что происходит сейчас? Я считаю подобное отношение вообще в нулину надо пресекать. За такие деньги просто неиграбельный кал выпускают, причем на консолях все более менее. На консолях где мощность графическая уровня 3060. Это что за пздц? Потом ЕА выйдет и скажет «ой, чет сиквел не оправдал ожиданий по сборам бабла»
Да все равно без русского перевода. Ни на РС, ни на консолях. Пока перевод запилят, как раз оптимизацию подтянут патчами.