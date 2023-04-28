Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 350 оценок

Создатели Star Wars Jedi: Survivor извинились перед игроками за качество ПК-версии и уже работают над исправлениями

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butcher69
Новости

Нам не пришлось долго ждать официального сообщения от Respawn Entertainment. Разработчики Star Wars Jedi: Survivor выпустили заявление, в котором извиняются за проблемы с игрой и обещают соответствующие исправления.

Star Wars Jedi: Survivor доступна на консолях текущего поколения и ПК с сегодняшнего дня, но Respawn Entertainment не может праздновать. Запуск игры на ПК оказался неудачным, так как многие игроки не могут насладиться новым приключением. Игра плохо запускается на многих устройствах, поэтому студия выступила с заявлением.

Хотя единого комплексного решения для повышения производительности ПК не существует, команда работает над исправлениями, которые, по нашему мнению, улучшат производительность на различных конфигурациях. Мы стремимся устранить эти проблемы как можно быстрее, но каждое исправление требует значительного тестирования, чтобы убедиться, что мы не создаем новых проблем. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за проблемы, с которыми столкнулись некоторые наши игроки. Мы будем продолжать следить за производительностью на всех платформах и делиться информацией об обновлениях по мере их появления.

Можно с уверенностью сказать, что это еще один крупный релиз, который столкнулся с проблемами на ПК — мы видели подобную ситуацию с The Callisto Protocol и The Last of Us Part I.

Respawn Entertainment теперь, предположительно, будет тестировать различные конфигурации, чтобы больше геймеров смогли насладиться этой игрой. Остается только надеяться, что разработчики будут уделять больше внимания таким ситуациям в будущем, чтобы фанаты могли наслаждаться приключением со дня его дебюта.

Как уже упоминалось ранее - Star Wars Jedi: Survivor сталкивается с большим количеством критики на Steam. В настоящее время игра имеет "в основном отрицательные" отзывы, и только 37% из 2 826 отзывов являются положительными.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Umertviya

Это уже стало какой-то плохой традицией.

9
Сyberpunk
6
6363

Ну да конечно, знать, что игра сырая и выпустить, лучше бы отложили еще. Тенденция бесит ну не готова игра, перенеси.

3
ПетроНепетро
Можно с уверенностью сказать, что это еще один крупный релиз, который столкнулся с проблемами на ПК ...

До встречи в следующем году!

1
жифорсник

и это даже не 5 unreal

1
Dimursik

мы извиняемся но вы купите))

0
Kamishini1993

Через полтора года будут отдавать за 80% скидки и в пс+

0
Hog2012

А всего-то надо было пару раз запустить игру на разных конфигах.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ
-1
IY1982

Ну TLOU на пк в конце концов починили полностью, так что хочется надеяться, что и здесь всё будет нормально. Нам, российским геймерам, даже повезло, что игра вышла без субтитров, пока выйдет перевод от кого-нибудь может уже и пару патчей запилят.

-4
Джоэл Миллер

Ага прям полностью, еще латать, да латать...

0
IY1982 Джоэл Миллер

я сегодня окончательно добил игру, играл в 4к, настройки все на максимуме, без всяких DLSS на rtx 3080 и 16 гб оперативки без всяких вылетов и тормозов. Так что с релизом патча 1.4 можно спокойно и с удовольствием проходить игру.

-4
Джоэл Миллер IY1982

И сколько ФПС в 4K без DLSS, если не секрет?

0
zjkjt IY1982
1
IY1982 Джоэл Миллер

от 45 до 60, мне абсолютно хватало для комфорта. Я в настройках ещё ставил ограничение на ФПС до 60, хотя моник до 144 держит, но эта игра такое количество кадров и не наберёт.

0