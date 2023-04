Создатели Star Wars Jedi: Survivor извинились перед игроками за качество ПК-версии и уже работают над исправлениями ©

Нам не пришлось долго ждать официального сообщения от Respawn Entertainment. Разработчики Star Wars Jedi: Survivor выпустили заявление, в котором извиняются за проблемы с игрой и обещают соответствующие исправления.

Star Wars Jedi: Survivor доступна на консолях текущего поколения и ПК с сегодняшнего дня, но Respawn Entertainment не может праздновать. Запуск игры на ПК оказался неудачным, так как многие игроки не могут насладиться новым приключением. Игра плохо запускается на многих устройствах, поэтому студия выступила с заявлением.

Хотя единого комплексного решения для повышения производительности ПК не существует, команда работает над исправлениями, которые, по нашему мнению, улучшат производительность на различных конфигурациях. Мы стремимся устранить эти проблемы как можно быстрее, но каждое исправление требует значительного тестирования, чтобы убедиться, что мы не создаем новых проблем. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за проблемы, с которыми столкнулись некоторые наши игроки. Мы будем продолжать следить за производительностью на всех платформах и делиться информацией об обновлениях по мере их появления.

Можно с уверенностью сказать, что это еще один крупный релиз, который столкнулся с проблемами на ПК — мы видели подобную ситуацию с The Callisto Protocol и The Last of Us Part I.

Respawn Entertainment теперь, предположительно, будет тестировать различные конфигурации, чтобы больше геймеров смогли насладиться этой игрой. Остается только надеяться, что разработчики будут уделять больше внимания таким ситуациям в будущем, чтобы фанаты могли наслаждаться приключением со дня его дебюта.

Как уже упоминалось ранее - Star Wars Jedi: Survivor сталкивается с большим количеством критики на Steam. В настоящее время игра имеет "в основном отрицательные" отзывы, и только 37% из 2 826 отзывов являются положительными.