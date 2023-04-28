Создатели Star Wars Jedi: Survivor извинились перед игроками за качество ПК-версии и уже работают над исправлениями

Нам не пришлось долго ждать официального сообщения от Respawn Entertainment. Разработчики Star Wars Jedi: Survivor выпустили заявление, в котором извиняются за проблемы с игрой и обещают соответствующие исправления.
Star Wars Jedi: Survivor доступна на консолях текущего поколения и ПК с сегодняшнего дня, но Respawn Entertainment не может праздновать. Запуск игры на ПК оказался неудачным, так как многие игроки не могут насладиться новым приключением. Игра плохо запускается на многих устройствах, поэтому студия выступила с заявлением.
Хотя единого комплексного решения для повышения производительности ПК не существует, команда работает над исправлениями, которые, по нашему мнению, улучшат производительность на различных конфигурациях. Мы стремимся устранить эти проблемы как можно быстрее, но каждое исправление требует значительного тестирования, чтобы убедиться, что мы не создаем новых проблем. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за проблемы, с которыми столкнулись некоторые наши игроки. Мы будем продолжать следить за производительностью на всех платформах и делиться информацией об обновлениях по мере их появления.
Можно с уверенностью сказать, что это еще один крупный релиз, который столкнулся с проблемами на ПК — мы видели подобную ситуацию с The Callisto Protocol и The Last of Us Part I.
Respawn Entertainment теперь, предположительно, будет тестировать различные конфигурации, чтобы больше геймеров смогли насладиться этой игрой. Остается только надеяться, что разработчики будут уделять больше внимания таким ситуациям в будущем, чтобы фанаты могли наслаждаться приключением со дня его дебюта.
Как уже упоминалось ранее - Star Wars Jedi: Survivor сталкивается с большим количеством критики на Steam. В настоящее время игра имеет "в основном отрицательные" отзывы, и только 37% из 2 826 отзывов являются положительными.
Это уже стало какой-то плохой традицией.
Ну да конечно, знать, что игра сырая и выпустить, лучше бы отложили еще. Тенденция бесит ну не готова игра, перенеси.
До встречи в следующем году!
и это даже не 5 unreal
мы извиняемся но вы купите))
Через полтора года будут отдавать за 80% скидки и в пс+
А всего-то надо было пару раз запустить игру на разных конфигах.
Ну TLOU на пк в конце концов починили полностью, так что хочется надеяться, что и здесь всё будет нормально. Нам, российским геймерам, даже повезло, что игра вышла без субтитров, пока выйдет перевод от кого-нибудь может уже и пару патчей запилят.
Ага прям полностью, еще латать, да латать...
я сегодня окончательно добил игру, играл в 4к, настройки все на максимуме, без всяких DLSS на rtx 3080 и 16 гб оперативки без всяких вылетов и тормозов. Так что с релизом патча 1.4 можно спокойно и с удовольствием проходить игру.
И сколько ФПС в 4K без DLSS, если не секрет?
от 45 до 60, мне абсолютно хватало для комфорта. Я в настройках ещё ставил ограничение на ФПС до 60, хотя моник до 144 держит, но эта игра такое количество кадров и не наберёт.