Спустя почти четыре года в Star Wars Jedi: Survivor нашли последнюю пасхалку

В Star Wars Jedi: Survivor наконец обнаружили пасхалку, которая оставалась незамеченной почти четыре года. Её нашли всего через несколько часов после того, как разработчик Respawn Entertainment напомнил игрокам о существовании секрета.

Некоторое время назад разработчик Джордан ДеВрис предложил сообществу отыскать последнюю нераскрытую пасхалку в игре. Подсказок он давал немного: известно было лишь то, что секрет связан с интерфейсом и для его активации нужно выполнить определённое действие в одном из меню.

1 ноября ДеВрис ответил на вопрос одного из пользователей и подтвердил, что пасхалку до сих пор никто не нашёл. Это подстегнуло пользователя X под ником towerbunga, которому удалось раскрыть секрет всего через несколько часов. Он опубликовал видео с демонстрацией находки.

Оказалось, что для активации пасхалки нужно открыть дерево навыков Кэла через медитацию и ввести знаменитый код Konami. После этого появляется огромная голограмма Оггдо Богдо — одного из самых запоминающихся противников серии. Существо проглатывает изображённую на заднем плане разрушенную планету.

Оггдо Богдо уже не раз становился объектом шуток и отсылок в Jedi: Survivor. Автор оригинального материала также предполагает, что персонаж может вернуться в следующей игре серии — Jedi 3.

Разгадка оказалась довольно простой: код Konami давно считается одной из самых известных игровых комбинаций. Однако необходимость открыть конкретное меню, вероятно, и помешала игрокам обнаружить секрет раньше. Теперь почти четырёхлетние поиски последней пасхалки в Star Wars Jedi: Survivor наконец завершились.