Стала известна точная дата предварительной загрузки для ПК-версии Star Wars Jedi Survivor ©

Долгожданная игра от Respawn Entertainment, действие которой происходит в далекой-далекой галактике, находится... ну... не очень далеко, далеко. К счастью, для тех, кто жаждет продолжения галактического сиквела Кэла Кестиса, у вас будет возможность предварительно загрузить игру, чтобы вы могли приступить к прохождению, когда игра выйдет 28 апреля.

Раньше появлялась информация о том, что дата предзагрузки будет 26 апреля, но сегодня разработчики официально сообщили что возможность загрузить игру пораньше появится на день раньше, то есть 25 апреля. Это означает, что вы сможете установить игру на жесткий диск вашей консоли или ПК, чтобы не терять времени до официального запуска игры.

Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.