Стала известна точная дата предварительной загрузки для ПК-версии Star Wars Jedi Survivor

Долгожданная игра от Respawn Entertainment, действие которой происходит в далекой-далекой галактике, находится... ну... не очень далеко, далеко. К счастью, для тех, кто жаждет продолжения галактического сиквела Кэла Кестиса, у вас будет возможность предварительно загрузить игру, чтобы вы могли приступить к прохождению, когда игра выйдет 28 апреля.
Раньше появлялась информация о том, что дата предзагрузки будет 26 апреля, но сегодня разработчики официально сообщили что возможность загрузить игру пораньше появится на день раньше, то есть 25 апреля. Это означает, что вы сможете установить игру на жесткий диск вашей консоли или ПК, чтобы не терять времени до официального запуска игры.
Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Осталось дождаться только русские сабы от умельцев и можно будет приобретать игрулю
Зачем вам приобретать игру, где на вас откровенно плюют не давая ни купить игру ни локализации похоже можно узнать?
плюют не разрабы, а те кто в кремле сидит, своему же народу
Правильно! Приобретать не нужно, а плюнуть им в кошелёк и "спиратиить"!
Политику будешь обсуждать в другом месте! Ц и п с о ш н и к о в сюда не пригашали!
Логику включи кто здесь плюет причем здесь Кремль. Тут именно, что тупая русофобия, которая уже подза#бала и политика двойных стандартов. Люди, говорящие на русском живут далеко не только в России и странах СНГ. Мне например, как фанату сидипрожектов также обидно, что я их целиком поддерживал, а с длц они похоже уже решились не выпускать озвучку, хотя никаких ограничений на данное действие у них нету. Просто так удобнее и легче зачем париться
Denuvo в наличии?
Естественно,или ты думаешь EA тебе что то бесплатно отдадут,они бы снег эскимосам продавали будь у них такая возможность.
у меня грузиться хотя я не покупал и ничего не делал
Очевидно где то майнеров набрал.
сегодня хочу сыграть
ну шо, опять будет дно-оптимизация?