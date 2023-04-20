Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 306 оценок

Стала известна точная дата предварительной загрузки для ПК-версии Star Wars Jedi Survivor

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butcher69
Новости

Долгожданная игра от Respawn Entertainment, действие которой происходит в далекой-далекой галактике, находится... ну... не очень далеко, далеко. К счастью, для тех, кто жаждет продолжения галактического сиквела Кэла Кестиса, у вас будет возможность предварительно загрузить игру, чтобы вы могли приступить к прохождению, когда игра выйдет 28 апреля.

Раньше появлялась информация о том, что дата предзагрузки будет 26 апреля, но сегодня разработчики официально сообщили что возможность загрузить игру пораньше появится на день раньше, то есть 25 апреля. Это означает, что вы сможете установить игру на жесткий диск вашей консоли или ПК, чтобы не терять времени до официального запуска игры.

Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi Survivor на консолях Xbox. На Xbox Series X она весит 139 ГБ, на Series S - 44 ГБ
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Abarmot90

Осталось дождаться только русские сабы от умельцев и можно будет приобретать игрулю

1
luVol

Зачем вам приобретать игру, где на вас откровенно плюют не давая ни купить игру ни локализации похоже можно узнать?

1
Eddward West luVol

плюют не разрабы, а те кто в кремле сидит, своему же народу

-1
Pruss V luVol

Правильно! Приобретать не нужно, а плюнуть им в кошелёк и "спиратиить"!

1
Pruss V Eddward West

Политику будешь обсуждать в другом месте! Ц и п с о ш н и к о в сюда не пригашали!

3
luVol Eddward West

Логику включи кто здесь плюет причем здесь Кремль. Тут именно, что тупая русофобия, которая уже подза#бала и политика двойных стандартов. Люди, говорящие на русском живут далеко не только в России и странах СНГ. Мне например, как фанату сидипрожектов также обидно, что я их целиком поддерживал, а с длц они похоже уже решились не выпускать озвучку, хотя никаких ограничений на данное действие у них нету. Просто так удобнее и легче зачем париться

0
luVol

Denuvo в наличии?

1
saa0891

Естественно,или ты думаешь EA тебе что то бесплатно отдадут,они бы снег эскимосам продавали будь у них такая возможность.

2
Protocol10

у меня грузиться хотя я не покупал и ничего не делал

0
saa0891

Очевидно где то майнеров набрал.

0
Protocol10 saa0891

сегодня хочу сыграть

0
Eddward West

ну шо, опять будет дно-оптимизация?

0