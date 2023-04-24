Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 309 оценок

Стало известно точное время выхода Star Wars Jedi: Surivor

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monk70
Новости

В своем твиттере EA и Respawn объявили официальную дату и время выхода цифровых версий Star Wars Jedi: Survivor для PS5, Xbox Series X | S и ПК.

Дата и время выхода цифровых версий Star Wars Jedi: Survivor назначена на 07:00 по московскому времени 28 апреля 2023 года, независимо от платформы.

В твит также включены минимальные и рекомендуемые требования для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor, о которых уже сообщалось несколько недель назад и которые показывают, что игра будет гигантского размера, учитывая, что по крайней мере 155 ГБ свободного места требуется на SSD.

Кроме того, сегодня стало известно, завтра истекает срок действия эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor.

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В сеть попал полный список трофеев Star Wars Jedi: Survivor
Комментарии: 6
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

ссд уже обязательный атрибут для игры)

2
Destroited

ребят отпишитесь пожалуйста как игра, стоит брать или нет, заранее благодарен

1
Mr Grand

А никто и не знает ещё как игра то) Первая часть была неплохой, думаю эта будет как минимум не хуже.

7
De Santa Mr Grand

Судя по всему она должна быть лучше первой части

3
Destroited Mr Grand

ну я спросил когда выйдет чтоб отписались, я понимаю что сейчас никто и не знает как игра

2
Oksifree Destroited

Так к тому времени в этот пост уже никто ради тебя заглядывать не будет. Посмотри обзоры.

1