Стало известно точное время выхода Star Wars Jedi: Surivor ©

В своем твиттере EA и Respawn объявили официальную дату и время выхода цифровых версий Star Wars Jedi: Survivor для PS5, Xbox Series X | S и ПК.

Дата и время выхода цифровых версий Star Wars Jedi: Survivor назначена на 07:00 по московскому времени 28 апреля 2023 года, независимо от платформы.

В твит также включены минимальные и рекомендуемые требования для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor, о которых уже сообщалось несколько недель назад и которые показывают, что игра будет гигантского размера, учитывая, что по крайней мере 155 ГБ свободного места требуется на SSD.

Кроме того, сегодня стало известно, завтра истекает срок действия эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor.