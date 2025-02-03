Star Wars Jedi Survivor для Xbox One стала доступна в Xbox Game Pass Ultimate

К сервису подписки Xbox Game Pass прибавилась еще одна игра. Речь идет о Xbox One-версии Star Wars Jedi: Survivor, которая вышла 17 сентября 2024 года и совсем недавно присоединилась к EA Play, а следовательно, и к Xbox Game Pass Ultimate. Если вы пользуетесь Xbox One, то можете насладиться игрой уже сейчас, что касается версий для Xbox Series X|S и ПК, то они доступны в сервисе уже несколько месяцев.

Star Wars Jedi Survivor - продолжение истории Кэла Квестиса, галактическое приключение от третьего лица, разработкой которого занималась студия Respawn Entertainment в сотрудничестве с Lucasfilm Games. События игры разворачиваются спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order.

Оказавшись на задворках галактики из-за действий Имперских сил, Кал вынужден столкнуться с новыми угрозами, в том числе и с хорошо известными противниками. Как один из последних рыцарей-джедаев, Кал должен сделать выбор в этот мрачный период истории галактики. Но как далеко он готов зайти, чтобы не только сохранить свою жизнь и жизнь своей команды, но и защитить наследие Ордена джедаев?