Star Wars Jedi: Survivor добавят в EA Play 25 апреля

Star Wars Jedi: Survivor, признанная критиками приключенческая игра от Respawn Entertainment, созданная в сотрудничестве с Lucasfilm Games, появится в EA Play 25 апреля 2024 года для всех участников. Обладатели PC Game Pass и Ultimate Game Pass могут начать свои приключения на этой неделе в рамках своего членства и открыть следующую главу саги Кэла Кестиса.
Star Wars Jedi: Survivor заслужила высшие похвалы и награды, в том числе «Лучший боевик 2023 года по версии IGN», «Лучшая приключенческая игра 2023 года по версии PC Gamer» и премию «Грэмми» за лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа.
Ну как бы уже пора ... итак - игра пропатчена, дождаться русской локализации и можно цап царап
отличная новость!!!
Вот как дождёмся русской озвучки и в путь!