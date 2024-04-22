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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 1 051 оценка

Star Wars Jedi: Survivor добавят в EA Play 25 апреля

monk70
Новости

Star Wars Jedi: Survivor, признанная критиками приключенческая игра от Respawn Entertainment, созданная в сотрудничестве с Lucasfilm Games, появится в EA Play 25 апреля 2024 года для всех участников. Обладатели PC Game Pass и Ultimate Game Pass могут начать свои приключения на этой неделе в рамках своего членства и открыть следующую главу саги Кэла Кестиса.

Star Wars Jedi: Survivor заслужила высшие похвалы и награды, в том числе «Лучший боевик 2023 года по версии IGN», «Лучшая приключенческая игра 2023 года по версии PC Gamer» и премию «Грэмми» за лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ну как бы уже пора ... итак - игра пропатчена, дождаться русской локализации и можно цап царап

2
211186

отличная новость!!!

1
Никита Дроздоvv

Вот как дождёмся русской озвучки и в путь!

1